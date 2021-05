Pourquoi le marché des actions résiste-t-il face à Covid-19? Kalpen Parekh révèle; dit, surveillez ces stocks | ENTREVUE

Kalpen Parekh, président, DSP Mutual Fund.

Alors que l’Inde se bat contre la deuxième vague de covid-19, le marché des actions a fait preuve de résilience, refusant de chuter de plus de 5% par rapport aux sommets historiques. Les marchés boursiers nationaux ont été aidés par la liquidité élevée, une meilleure rentabilité grâce à la réduction des coûts et certains points positifs sur le front des vaccins, a déclaré Kalpen Parekh, président, DSP Investment Managers, dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Kalpen Parekh partage son point de vue sur ce que les investisseurs devraient penser du ratio P / E de Nifty et discute des secteurs dans lesquels il voit des opportunités à ce stade. Voici les extraits édités.

Q – Le marché n’a chuté que de 5% par rapport aux sommets historiques avant de remonter à nouveau, malgré la grave deuxième vague de covid-19; pourquoi ça?

Nouvelles connexes

Nifty pourrait atteindre 15 400 à moyen terme; Les actions BFSI, infra-secteurs, HDFC, RIL et Titan semblent solides sur les graphiques Nifty peut négocier dans une fourchette de 14 400 à 15 000 cette semaine, Bank Nifty sous les SMA de 20, 50 et 100 jours; Wipro, Cipla en bref Achetez ces deux actions pour des gains à court terme pendant que Nifty continue son mouvement lié à la fourchette

Nous constatons une tendance à la hausse des marchés financiers et de la plupart des classes d’actifs dans le monde malgré l’impact de Covid. Cela s’explique par une liquidité nettement plus élevée sur les marchés et le coût de cette liquidité étant très faible. De plus, au cours des derniers mois, les entreprises ont considérablement réduit leurs coûts. Certaines de ces économies sont permanentes et les entreprises afficheront donc une très bonne rentabilité au cours de la saison des résultats.

Dans le même temps, les vaccinations donnent l’espoir que nous serions capables de naviguer à travers la vague 2 le plus tôt possible. Bien qu’au moment où nous parlons, nous assistons à des verrouillages en raison de l’intensité de la vague 2 et nous devrons être attentifs aux tendances dans les trimestres à venir.

Q – Avec les verrouillages révisés en place maintenant, jusqu’où avons-nous poussé la reprise économique?

Il est un peu prématuré à l’heure actuelle de déterminer le rythme de la reprise économique. Les verrouillages dureront probablement quelques mois jusqu’à ce que le nombre de cas diminue considérablement et que le rythme des vaccinations s’accélère. Nous pourrions voir une rentabilité et une croissance des affaires plus faibles que prévu au moins pour les prochains un ou deux trimestres avec la nouvelle vague et la fermeture dans la plupart des États actuellement.

Pourtant, les cours des actions augmentent. Généralement, en période de liquidité excessive, les marchés considèrent les événements négatifs comme des événements temporaires et supposent que les choses finiront par se normaliser. Pourtant, il est temps d’être prudent.

Q – Le rapport P / E de Nifty est en baisse par rapport aux sommets mais n’est toujours pas bon marché, qu’en pensez-vous maintenant?

La raison reste la même. Lorsqu’il y a autant de liquidités, les investisseurs continueront d’investir et l’espoir de bénéfices améliorés nous maintient positifs. Au cours des 20 dernières années, dans les bons moments, nos bénéfices ont été évalués de 25 à 30 fois et sur les marchés baissiers de 10 à 12 fois. Dans la phase 1 du verrouillage, nous avons vu les marchés atteindre des creux récents à 17 fois le PE. Au niveau du marché, les valorisations sont donc globalement élevées.

Dans le même temps, il existe des entreprises et des secteurs à bas prix ou à des prix raisonnables. La popularité du secteur a changé au cours des cinq dernières années. Les banques / NBFC / Autos ont cédé la place aux actions du ciment, de la santé et de l’informatique qui ont fait mieux au cours des 12 derniers mois, créant ainsi des écarts de valorisation et des opportunités.

Q – Dans la bataille entre les actions de croissance et de valeur, comment construisez-vous votre portefeuille?

Aujourd’hui, notre préférence va aux entreprises qui ont survécu et qui s’améliorent dans cette phase de consolidation. Les entreprises qui augmentent leur part de marché, ajoutent de la capacité sans trop de dettes ainsi que les entreprises qui sont sous-détenues mais qui connaissent une amélioration significative de leur bilan font partie de la construction de notre portefeuille.

Nous avons un mélange de chefs de file du marché dans tous les secteurs ainsi que de survivants dans des secteurs difficiles dans l’ensemble de nos fonds, selon le mandat de chaque fonds. Notre point de départ, ce sont les bonnes entreprises d’abord – et ensuite, dans cette optique, le confort de valorisation. Il est également vrai que les meilleures entreprises ne sont jamais bon marché et vice versa. C’est une phase tout à fait unique dans le cycle du marché, où les taux de croissance sont modérés, mais les valorisations ne le sont pas.

Q- Dans quels secteurs êtes-vous surpondéré?

Dans certains de nos grands fonds, nos portefeuilles sont construits en tenant compte des entreprises individuelles. Bien que les banques et les NBFC soient actuellement la plus grande composante sectorielle de nos indices, nos portefeuilles ne comptent que les trois ou quatre premières banques et très peu de NBFC.

Nous sommes en surpoids dans le domaine de la technologie depuis un an. Nous sommes en surpondération ici, étant donné qu’il y a un très grand virage vers la numérisation à l’échelle mondiale en raison de la façon dont COVID a joué et du très grand déplacement du travail à domicile, et de la tendance à long terme de la plupart des entreprises à la numérisation. Nos autres préférences sont également les entreprises du secteur de la santé / du ciment / de l’industrie.

Q – La nouvelle circulaire de SEBI parle des maisons de fonds ayant un skin dans le jeu, qu’en pensez-vous?

En tant que société de fonds communs de placement, DSP a annoncé la règle d’alignement des intérêts pour tous nos employés (pas seulement pour les principaux) il y a environ deux ans et demi, de sorte que chaque employé de notre société n’investisse que dans des fonds communs de placement et cela aussi, uniquement dans des régimes DSP. Nous nous sommes adaptés à ces principes au cours des deux dernières années.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.