Pourquoi le marché est en plein essor

Écouter l’alerte Flash de Louis Navellier… à quoi s’attendre du marché pendant le reste de l’été… un e-mail interne de notre PDG

Au moment où j’écris vendredi matin, le S&P s’appuie sur le plus haut historique d’hier.

De plus, nous sommes sur la bonne voie pour la semaine de gains la plus forte depuis début avril.

Qu’y a-t-il derrière cette force ? Et combien de temps cela va-t-il continuer ?

L’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier, a répondu hier dans son alerte flash aux abonnés des bénéfices accélérés.

Aujourd’hui, nous allons écouter le podcast pour entendre ce qui motive les gains et combien de temps cela va durer.

Mais ce n’est pas tout…

Après les réflexions de Louis, nous allons rediriger vers un e-mail interne que notre PDG, Brian Hunt, a envoyé à certains chefs de service plus tôt cette semaine. En bref, c’est une des raisons pour lesquelles il est essentiel que les investisseurs soient exposés aux actions de croissance basées sur la technologie cette décennie.

Il ne s’agit pas seulement de maximiser les rendements – il s’agit de ne pas se laisser distancer financièrement. Plus à ce sujet dans un peu.

D’abord, vérifions avec Louis.

*** Les nombreux vents arrière derrière la flambée du marché d’aujourd’hui

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende de l’investissement.

MarketWatch l’a appelé “le conseiller qui a recommandé Google avant tout le monde”. Et Forbes lui a donné le titre de “Roi des Quants”.

« Quant » signifie simplement qu’il utilise des nombres et des règles algorithmiques pour guider ses décisions d’investissement plutôt que des intuitions ou des intuitions.

L’approche a été incroyablement efficace, car Louis a accumulé l’un des antécédents les plus respectés de la communauté des investisseurs.

Maintenant, en se concentrant sur le marché d’aujourd’hui, les derniers jours ont vu les principaux indices atteindre des records. Qu’est-ce qui se cache derrière cette force ?

De Louis :

Il existe de nombreuses raisons, mais permettez-moi de citer les principales pour vous. Tout d’abord, c’est une période de l’année très saisonnière. La fin juin est une bonne période de l’année pour nos actions, car nous bénéficions d’une « vitrine » institutionnelle où les gestionnaires professionnels veulent rendre leurs portefeuilles d’actions jolis avant la prochaine saison des annonces du deuxième trimestre. De plus, le réalignement annuel de Russell est en cours. La liste finale sera publiée (aujourd’hui), puis vous verrez un peu plus de force dans de nombreuses actions à petite capitalisation au début de la semaine prochaine, car elles sont ajoutées aux indices.

Louis explique que de nombreux gestionnaires de fonds sont des « gestionnaires de suivi ». En bref, cela signifie simplement que leurs portefeuilles sont en corrélation avec les différents indices qu’ils suivent. Ainsi, si un indice ajoute ou exclut une action, ces gestionnaires de suivi reflètent l’évolution de leurs avoirs en fonds.

Retour à Louis avec un vent arrière supplémentaire derrière le marché d’aujourd’hui :

La Fed va rester accommodante. Jerome Powell va faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que l’économie va rester forte. Et le calendrier de toute augmentation de taux est loin dans l’avenir.

***« La Fed a beaucoup d’excuses pour garder les choses accommodantes »

À ce stade de son alerte éclair, Louis se concentre sur les raisons pour lesquelles nous pouvons nous attendre à une Fed accommodante pendant de nombreux mois à venir. En bref, cela se résume aux données économiques.

Retour à Louis :

Nous avons eu beaucoup de nouvelles économiques intéressantes cette semaine. L’une des choses qui s’est produite est la publication du rapport sur les biens durables – et il s’agissait en grande partie de commandes de transport. Si vous annulez les ordres de transport et les ordres de défense, nous n’augmentons pas beaucoup. Ainsi, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont toujours là. Du côté de l’habitation, les ventes de maisons existantes et neuves ne sont plus aussi fortes. Maintenant, une partie est due à un manque de stocks, une autre à des prix plus élevés, mais vous pouvez voir que les choses commencent à ralentir un peu. Sur le front du chômage, les nouvelles demandes d’indemnisation au chômage restent plus élevées que prévu par les économistes, mais les demandes continues sont en baisse. Bien sûr, certaines personnes sortent du chômage parce que la pandémie était il y a quinze mois. L’autre chose, c’est que beaucoup d’États se débarrassent de ces prestations d’emploi supplémentaires et cela commence à avoir un impact.

Rassemblez toutes ces données économiques peu solides, et Louis nous dit que la Fed a de nombreuses raisons de rester accommodante pendant de nombreux mois. Il dit que nous restons dans un environnement de « boucle d’or » pour les actions caractérisées par une Fed accommodante, des taux d’intérêt ultra-bas et une croissance des bénéfices incroyable.

***À quoi s’attendre à l’avenir

Ensuite, Louis fournit une feuille de route pour naviguer le reste de l’été :

Nous allons nous rassembler avant les vacances du 4 juillet car c’est une période heureuse de l’année pour tout le monde… Ensuite, le marché devra peut-être faire une pause, juste un peu. Et puis nous nous regroupons juste pour les gains. Et les gains fonctionnent. La croissance a repris ses droits ces six dernières semaines… Donc, nous allons aller beaucoup plus haut parce que nous avons beaucoup de bons revenus qui sortent. Et puis ça va devenir cahoteux en août.

Profitons de ce marché en hausse et des nouveaux sommets tant que nous le pouvons. Si les choses deviennent agitées en août, comme le suggère Louis, nous serons là pour vous aider à vous y retrouver.

*** Changement de vitesse, regardons un e-mail envoyé par notre PDG, Brian Hunt, plus tôt cette semaine

Chez InvestorPlace, nous sommes les principaux partisans de l’investissement dans des sociétés technologiques à hypercroissance.

Louis lui-même recommande bon nombre de ces actions, car son approche du marché se concentre sur la solidité des bénéfices, et les actions technologiques d’élite ont tendance à générer d’énormes bénéfices – le genre qui peut aggraver votre richesse à des taux bien plus élevés que les actions traditionnelles « old school ».

Dans cet esprit, je souhaite partager avec vous un e-mail que notre PDG, Brian Hunt, a envoyé à divers chefs de département plus tôt cette semaine.

Il soulignait l’importance d’investir dans des actions technologiques à forte croissance, tout en soulignant l’importance de partager le concept suivant avec nos lecteurs.

Dans l’e-mail, Brian fait référence à un économiste nommé Lacy Hunt (aucun lien avec Brian). Lacy a récemment souligné comment, de 1870 à 1997, le PIB réel par habitant a progressé de 2,2 % par an. Cependant, la croissance depuis lors n’a été que de 1,2 % par an.

De Brian :

La plupart des gens ne savent pas à quel point la croissance du PIB américain est BEAUCOUP inférieure à sa tendance historique. Par rapport à notre histoire, l’économie est en quelque sorte en décrochage. C’est parce que nous avons chargé l’économie de dettes et cette dette agit comme un frein. Nous ne vivons tout simplement pas dans les époques de forte croissance du « super boom » des années 50 et 60 ou des années 80 et 90. La voiture économique du pays porte trop de poids mort. Il est donc de plus en plus important de concentrer vos investissements sur les secteurs qui génèrent une croissance impressionnante. Ce sont les seuls endroits qui vous permettront d’atteindre une « vitesse d’évasion financière »… tendance à long terme… La technologie et l’innovation sont le seul domaine qui génère beaucoup de richesse et de croissance.

Je veux vous montrer à quoi cela ressemble.

Vous trouverez ci-dessous les graphiques que Brian a fournis dans son e-mail. Regardez la surperformance stupéfiante de la technologie. Et pendant que vous le faites, demandez-vous…

Y a-t-il une raison pour laquelle cette domination ne perdurera pas cette décennie ? En fait, y a-t-il une raison pour laquelle il n’accélère pas ?

Tech vs banque traditionnelle, 15 dernières années

Technologie vs pétrole et gaz, 15 dernières années

Technologie vs transport (compagnies aériennes, expédition, rails)

Tech vs. Mines d’or, 15 dernières années

Technologie vs fabrication, 15 ans

Technologie vs assurance, 15 dernières années

Tech contre Warren Buffett, 15 dernières années

Nos analystes InvestorPlace tels que Louis, Luke Lango, Eric Fry et Charlie Shrem s’engagent à vous aider à constituer votre patrimoine dans les années à venir, ce qui impliquera beaucoup d’investissements dans la technologie. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un vaste univers, des biens de consommation époustouflants aux innovations de la blockchain, en passant par les percées biotechnologiques et tout le reste.

Mais il est important que vous reconnaissiez la nécessité de ce type d’actions dans votre portefeuille.

Sur cette note, je vais donner le dernier mot à Brian :

Certains pourraient dire qu’allouer une grande partie de votre portefeuille à la technologie et à l’innovation est trop risqué. Je dis que l’alternative est beaucoup plus risquée. La technologie et l’innovation sont le seul domaine qui génère beaucoup de richesse et de croissance. Une grande partie du reste du pays et de l’économie se porte à peine mieux que de faire du surplace… pendant que le gouvernement avilit la monnaie. Tant de gens perdent de la richesse et ne s’en rendent pas compte. Tant de gens sont comme des grenouilles dans une casserole d’eau bouillante. Les choses semblent être excellentes. Mais pour beaucoup de gens, ils ne le sont pas. Et la tendance ne fera que monter en puissance… Cela rend la surperformance technologique de plus en plus précieuse.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg