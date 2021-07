Pourquoi le marché haussier du Bitcoin n’est certainement pas terminé ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Les partisans du Bitcoin ne perdent pas confiance dans la possibilité d’un retour du grand taureau, et un certain nombre de ces partisans l’ont réitéré en référence à différentes observations haussières faites au cours de la semaine.

Différentes mesures ont alimenté des attentes haussières, et l’une des plus récentes vient de l’analyste en chaîne William Clemente, qui analyse la situation actuelle du marché et la destination surprenante vers laquelle il se dirige.

Rassemblement haussier entrant dans moins d’un mois ?

Dans une récente analyse en chaîne intitulée « calme avant la tempête » (une référence au rallye haussier perçu qui devrait précéder le marché baissier actuel), l’analyste souligne ce que le commerçant pseudonyme de Bitcoin John Wick a précédemment noté ; le resserrement de l’indicateur des bandes de Bollinger, suite à deux compressions de volatilité.

Graphique BTCUSD par TradingView

La zone orange sur le graphique ci-dessus, en haut à gauche “vous dit qu’il y a un grand mouvement à venir”, a expliqué Clemente, qui poursuit en faisant référence à juillet 2020, lorsque le premier de la contraction de la volatilité qui a envoyé le marché vers de nouveaux des sommets ont été enregistrés. Par la suite, en avril 2021, une autre contraction de la volatilité a ramené le marché dans un état baissier.

Brisant le résultat attendu, il maintient la certitude que le marché est bien placé pour faire un bond significatif n’importe où à partir de maintenant et dans les 21 prochains jours.

«À chaque fois, ces compressions ont pris 1 à 3 semaines pour se résoudre, donc théoriquement, nous pourrions envisager ce grand mouvement dans les prochains jours, mais cela pourrait prendre jusqu’à 3 semaines complètes. – Williams Clément.

Il est important de noter que la directionnalité du marché est de 50/50. Alors qu’une course haussière pourrait suivre sur la base de modèles historiques, un marché baissier pourrait également se déclencher, et l’un ou l’autre est sur le point de secouer considérablement le marché.

La tendance à l’accumulation en cours signale une autre possibilité haussière

À l’avenir, une autre tendance plus large qui reflète une éventuelle formation haussière a été repérée. L’accumulation a eu lieu considérablement, car un nouveau modèle montre qu’il y a eu une tendance à la baisse du rapport entre les jours de pièces détruits et les jours de pièces créés.

Lorsque les Bitcoins sont envoyés dans un portefeuille et ne sont pas déplacés pendant une certaine période de temps, le nombre de jours constitue les « jours de pièces accumulés ». Si et quand la pièce est dépensée, le nombre de jours accumulés a maintenant été détruit.

Jusqu’à présent, il y a eu une tendance à la baisse qui signale une accumulation. Cette tendance à la baisse s’est historiquement produite au milieu de différentes étapes du marché.

Comme le dit le message de Clemente, « Ceci [the downtrend] a marqué le début des marchés baissiers après 2011, après 2013 et après 2017. Cependant, cela a également eu lieu entre les doubles pompes de 2013 ainsi qu’avant le début de la course haussière l’année dernière.

En conclusion, cette tendance comme la précédente signale un marché haussier ou baissier entrant. Mais même si on ne sait pas ce qu’il en sera, la reprise du marché est déjà en cours. Et finalement, Bitcoin est appelé à devenir plus vert.