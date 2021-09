Pourquoi le marché NFT pourrait vraiment croître de 1 000 fois

in

Permettez-moi de commencer ce numéro de dimanche en énonçant une évidence : La technologie Blockchain va changer le monde.

Veuillez noter l’utilisation du mot “monde. “

Je n’ai pas dit que la technologie blockchain allait changer les marchés financiers, les devises ou les banques. J’ai dit que la technologie blockchain changera le monde – et le monde est bien plus que ces choses.

Si vous voulez gagner beaucoup d’argent sur les marchés de la cryptographie, il est essentiel que vous compreniez cette distinction. À l’heure actuelle, tout le monde est obsédé par la façon dont la technologie blockchain changera radicalement le secteur financier et donnera naissance à une nouvelle ère de finance décentralisée – ou DeFi, comme l’appellent les initiés.

Ne vous y trompez pas… cela arrivera. Mais parce que tout le monde parle déjà de DeFi, une grande partie de l’argent le plus important dans les jetons DeFi a déjà été gagné. Bien sûr, ces jetons continueront d’augmenter. Mais l’époque des gains de 10 ensacheuses sur une période de 12 mois est révolue.

C’est pourquoi, si vous voulez vraiment gagner beaucoup d’argent sur les marchés de la cryptographie, vous devez concentrer votre attention en dehors du secteur DeFi – sur d’autres domaines de l’économie mondiale qui seront radicalement transformés par la technologie blockchain.

L’un de ces domaines est jetons non fongibles, ou TVN.

Dans sa définition la plus simple, un NFT est un actif numérique basé sur une blockchain qui agit, ressemble, ressent et fonctionne comme un actif physique.

La grande percée ici, bien sûr, est l’aspect blockchain.

Auparavant, les actifs numériques étaient en grande partie sans valeur car ils pouvaient être répliqués et distribués, sans que personne ne sache ce qu’était l’actif numérique « original », rendant ainsi l’original sans valeur…

Mais avec la blockchain et son registre numérique immuable, les artistes peuvent désormais créer des actifs numériques qui peuvent être validés en tant qu’originaux, donnant ainsi à ces originaux la même valeur qu’une œuvre d’art originale, par exemple.

Cette authentification jette les bases de l’essor du marché NFT au cours de la prochaine décennie. Nous ne parlons pas seulement d’art numérique. On parle d’immobilier numérique. Jouets numériques. Cartes à collectionner numériques. Les actifs numériques en général.

Nous sommes fermement convaincus que ce marché des actifs numériques sera aussi grand ou même plus grand que le marché des actifs physiques à long terme.

C’est une affirmation audacieuse. Sûr. Mais pensez-y. Nous avons ici plusieurs précédents.

Dès que les achats numériques sont devenus aussi « bons » que les achats physiques, tout le monde a commencé à acheter en ligne, et maintenant, l’industrie du commerce électronique est sur le point de devenir plus importante que le marché de la vente au détail physique.

Dès que le divertissement numérique est devenu aussi « bon » que le divertissement physique, tout le monde a commencé à diffuser Netflix, Disney + et HBO Max, et maintenant, l’industrie du divertissement numérique est sur le point d’être plus grande que le marché du divertissement physique.

Même chose avec la publicité numérique. C’est mieux que la publicité physique. Au cours des prochaines années, les dépenses publicitaires numériques représenteront plus de 50 % des budgets publicitaires totaux.

Gens… le précédent a déjà été créé!

Dès que les répliques numériques des industries physiques deviennent « bonnes », ces répliques numériques prendront le relais.

Pourquoi n’en sera-t-il pas de même avec le marché des actifs numériques, ou NFT ? Alerte spoil: Ce sera. La même chose se produira, et à grande échelle, le marché NFT sera plus grand que le marché des actifs physiques.

L’opportunité d’investissement, bien sûr, est que le marché des actifs numériques représente aujourd’hui une fraction d’une fraction de la taille du marché des actifs physiques.

En 2020, le marché mondial du NFT a réalisé un volume de transactions d’environ 338 millions de dollars.

Le marché mondial des objets de collection – y compris les cartes à collectionner physiques, les jeux, les jouets, les voitures, etc. – représente un marché de 370 MILLIARDS DE DOLLARS.

C’est plus de 1 000 fois plus grand.

Selon notre logique, le marché mondial du NFT peut (et va) croître de 1 000 fois au cours des 10 prochaines années et plus…

C’est maintenant qu’il faut investir dans ce marché en plein essor.

Hélas, la question à un million de dollars est : Comment? Comment investir dans l’industrie en plein essor du NFT?

Pour cela, nous nous tournons vers notre conseil en recherche d’investissement ultra-exclusif entièrement dédié aux crypto-monnaies : Réseau d’investisseurs cryptographiques.

Chez Crypto Investor Network, je me suis associé au légendaire investisseur Bitcoin Charlie Shrem et à une équipe d’experts en cryptographie pour vous fournir les choix de crypto de la plus haute qualité du marché.

Nous parlons de pièces avec un potentiel de hausse à trois chiffres, voire à quatre chiffres, au cours des prochaines années.

Et je ne souffle pas d’air chaud ici. Ce produit a livré exactement cela pour les abonnés. Le gain moyen du portefeuille est largement supérieur à 150%!

Aujourd’hui, notre attention se tourne vers le marché du NFT. Nous nous concentrons sur les opportunités dans cet espace avec le plus grand potentiel de hausse, et nous faisons cette recherche en ce moment.

Littéralement, maintenant.

Donc, non, vous n’êtes pas trop tard pour la fête. Au contraire, vous êtes en avance. C’est maintenant votre opportunité de capitaliser – avant que le marché NFT ne devienne parabolique.

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.