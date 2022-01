Pourquoi le marché se redressera

Un début sauvage jusqu’en 2022… quelle rotation sectorielle nous dit sur la direction que prend le marché au sens large… est-il temps de sortir des actions technologiques ?

Eh bien, c’était une façon sauvage de commencer 2022.

Ci-dessous, nous regardons les principaux indices de la semaine (en milieu d’après-midi le vendredi).

En bref, nous avons profité d’un rallye pour lancer la nouvelle année lundi…

La faiblesse persiste au moment où j’écris, grâce au nombre décevant de la masse salariale d’aujourd’hui. Il est arrivé à seulement 199 000 pour décembre, manquant la prévision de 422 000 par miles.

En regardant toute la semaine, le Nasdaq a été le plus durement touché, effectuant un renversement aller-retour d’environ 5% de haut en bas.

Source : StockCharts.com

Mais si vous craignez que ce soit la fin de la tendance haussière du marché, tenez bon.

*** Mercredi, nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, ont expliqué pourquoi ils pensaient que les actions reprendraient leur ascension.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, John et Wade sont les analystes derrière Trader stratégique, le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Dans leur mise à jour de mercredi, ils ont écrit que nous ne voyons pas d’investisseurs retirer de l’argent du marché ; ce sont plutôt des secteurs en rotation.

Et lorsque les investisseurs investissent dans les secteurs qui suscitent l’intérêt aujourd’hui, cela indique généralement une expansion économique à venir. C’est bon pour l’économie et les marchés d’investissement en général.

Voici plus de John et Wade:

Regarder dans quels secteurs les traders font des rotations d’argent nous en dit long sur le sentiment à Wall Street. En regardant un tableau comparatif des dix secteurs du S&P 500 et du S&P 500 lui-même (suivi par Conseillers mondiaux de State Street via leurs fonds Select Sector SPDR), vous verrez les performances suivantes depuis le 20 décembre : Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE) : 13,21% Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY) : 8,90 % Financial Select Sector SPDR® Fund (XLF) : 8,12 % Industrial Select Sector SPDR® Fund (XLI) : 7,20 % Matériaux Select Sector SPDR® Fund (XLB) : 7,19 % SPDR® S&P 500 Fund (SPY) : 4,90 % Select Sector SPDR® Fund (XLP) : 4,38 % Technology Select Sector SPDR® Fund (XLK) : 4,14 % Utilities Select Sector Fonds SPDR® (XLU) : 2,21 % Fonds SPDR® Select Sector Real Estate (XLRE) : 1,81 % Fonds SPDR® Select Sector Care (XLV) : 1,27 % Figure 2 – Tableau comparatif des secteurs Comme vous pouvez le voir, les secteurs de l’énergie, de la consommation discrétionnaire, de la finance, de l’industrie et des matériaux de base ont été à l’origine de la tendance haussière. Ce sont les secteurs exacts que nous nous attendrions à voir surperformer lorsque Wall Street pense qu’il y a une nouvelle expansion économique à venir. Vous pouvez le voir illustré dans le graphique du cycle économique de la figure 3. Figure 3 – Performance du secteur boursier au cours du cycle économique À l’exception des actions énergétiques qui se portent si bien parce que le prix du pétrole rebondit et que les actions technologiques ne se portent pas aussi bien parce que les rendements du Trésor augmentent, les traders investissent de l’argent dans les secteurs qui bénéficient généralement de l’expansion économique.

***Mais qu’en est-il des secteurs qui ont subi une hémorragie de capital – en particulier, la technologie ?

Les actions technologiques ont alimenté les rendements d’innombrables portefeuilles mom ‘n pop au cours de la dernière décennie. Ce changement dans la politique monétaire de la Fed signifie-t-il que la course technologique est terminée ?

Pour cela, tournons-nous vers notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est l’analyste derrière Investisseur à un stade précoce. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui ouvrent la voie à des tendances explosives, capables de générer une richesse d’investisseur démesurée.

Bien entendu, les innovateurs technologiques sont particulièrement sensibles aux taux d’intérêt. Cela signifie que l’environnement de marché dans lequel nous entrons pourrait être plus douloureux pour les investisseurs technologiques.

Alors, qu’allons-nous faire de tout cela?

Cela se résume à une idée générale…

Oui, la « tech » est susceptible de subir davantage de pression de vente, mais les actions technologiques d’élite spécifiques iront bien. Cependant, cette distinction signifie qu’il est essentiel de savoir quel type de technologie vous possédez.

Voici Luke pour présenter le cas macro par rapport au stock moyen de pain et de beurre :

À l’heure actuelle, les investisseurs craignent que la Fed ne retire des liquidités du marché en 2022 via des hausses de taux et un écoulement du bilan – deux choses que presque tous les membres de la Fed ont convenu qu’il était approprié de faire au cours de l’année à venir. A grande échelle, ces craintes sont justifiées. Le marché boursier s’est étendu à des multiples de valorisation qui dépendent de cet excès de liquidité. Nos modèles d’évaluation indiquent que, si la Fed relève ses taux plusieurs fois cette année et réduit ses avoirs au bilan, le multiple des bénéfices du S&P 500 devra se contracter de manière significative. Ce sera à la croissance des bénéfices de compenser cette contraction, et nous craignons qu’il n’y ait suffisamment de puissance de feu de croissance des bénéfices pour le faire.

Pas spécialement encourageant.

Alors, comment un investisseur technologique devrait-il réagir ?

*** En écrivant pour ses abonnés Early Stage Investor, Luke souligne les différences entre les avoirs de leur portefeuille par rapport à un titre technologique « moyen » qui pourrait être une bombe à retardement de portefeuille

Les différences servent de test décisif utile que vous pouvez utiliser pour évaluer les actions technologiques de votre propre portefeuille aujourd’hui.

Le premier est l’évaluation.

Vos actions technologiques ont-elles déjà été vendues à des valorisations plus attrayantes ? Ou les prix restent-ils élevés, les laissant vulnérables à une forte correction ?

Voici Luke décrivant les actions dans son Investisseur à un stade précoce portefeuille:

Les valorisations de (nos) actions ont déjà subi une décote en prévision des hausses de taux de la Fed. La retarification a déjà eu lieu. Par conséquent, nous pensons en fait que nombre de nos actions devraient connaître une expansion multiple en 2022 – et non une contraction, comme cela pourrait être le cas pour le reste du marché.

Le deuxième point de Luke se confond avec les évaluations.

Il pointe vers les ventes et les bénéfices, qui sont évidemment les dénominateurs dans les mesures d’évaluation les plus largement utilisées des ratios cours/ventes et cours/bénéfice.

Revenons à Luc :

L’une des plus grandes préoccupations concernant le marché est qu’il a besoin que la croissance des bénéfices soit robuste en 2022 pour compenser les contractions multiples, mais les hausses de taux de la Fed entraveront probablement la croissance des bénéfices en étranglant la demande des consommateurs et l’économie. (Les actions technologiques que vous souhaitez détenir) sont alimentées par des moteurs de croissance séculaires et n’ont pas besoin d’une économie robuste pour maintenir une croissance robuste des ventes.

Lorsque vous examinez votre portefeuille technologique, d’où vient la croissance ? Est-elle dépendante d’une économie robuste ? Ou de larges vents arrière séculaires le soutiendront-ils ?

Troisièmement, n’oubliez pas de conserver une perspective globale.

À moins que vos circonstances particulières ne vous obligent à retirer de l’argent du marché à court terme, il est important de penser à une « histoire de croissance pluriannuelle ».

De Luc :

La chose la plus importante à retenir ici est que, même s’il peut sembler que tout ce dont le marché se soucie aujourd’hui est la Fed, ce n’est vraiment que du bruit dans l’ensemble. C’est un événement à court terme qui passera. La Fed a resserré et assoupli sa politique monétaire des dizaines de fois au cours des deux dernières décennies, et bien que ces cycles aient créé de la volatilité sur les marchés, ils n’ont finalement pas empêché Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia, Facebook et bien d’autres de monter en flèche. des centaines de pour cent. Nous investissons dans la prochaine génération de ces sociétés, nous ne sommes donc pas trop préoccupés par l’impact de la volatilité induite par la Fed sur nos actions au cours de quelques jours, semaines, mois ou même trimestres. Nous sommes investis sur le long terme.

***Mettre tous ensemble

Résumons…

Si nous regardons ce qui se passe sur le marché au sens large, la force demeure. Nous voyons juste de l’argent couler.

Voici le résultat de John et Wade :

Nous nous attendons à ce que le S&P 500 se consolide au-dessus de son niveau de soutien haussier à 4 720 alors que Wall Street se prépare pour le coup d’envoi de la saison des résultats à la mi-janvier. Il y aura beaucoup de mouvements de prix et de volatilité dans les actions individuelles… mais en moyenne, nous nous attendons à ce que les principaux indices restent stables.

Et en se concentrant sur les actions technologiques en particulier, il est temps de vous assurer que vos avoirs sont ancrés dans la force fondamentale. Le vaste secteur de la technologie est confronté à des vents contraires, nous ne pouvons donc pas compter sur un environnement de marée montante qui soulève tous les navires.

Vous ne voulez que la technologie la plus solide, stimulée par de puissants bénéfices organiques tirés par des histoires de croissance séculaire.

Voici le résumé simple de Luke pour nous sortir:

À long terme, les bonnes entreprises qui fabriquent de bons produits et services sont les meilleurs investissements.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg