Pourquoi le marché sous-estime considérablement les actions de l’IA

Avec la société de logiciels d’intelligence artificielle d’entreprise C3.ai (NYSE :IA) ajoutant des clients impressionnants et augmentant ses revenus à un rythme assez rapide, je continue de croire que l’entreprise peut devenir le « Microsoft de l’IA ». Tout comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) a développé des outils qui ont permis aux entreprises de développer facilement des documents et d’effectuer des calculs complexes, C3.ai a créé des produits qui permettent aux entreprises d’exploiter facilement l’IA à diverses fins. Par conséquent, les perspectives à plus long terme pour les actions d’IA restent optimistes.

Source : Shutterstock

Il est important de noter que l’entreprise s’associe à des partenaires qui ont considérablement fait progresser ses activités et devraient continuer à le faire à l’avenir. Leur valorisation raisonnable rend également les actions attractives.

C3.ai attire de nouveaux clients et affiche une forte croissance

Pour le deuxième trimestre fiscal, clos le 31 octobre, le nombre de clients servis par C3.ai a bondi de 63% pour atteindre un nombre impressionnant de 104. La société a ajouté des clients de premier ordre dans les secteurs privé et public.

Sur sa liste de nouveaux clients corporatifs figurent des mastodontes industriels Contrôles Johnson (NYSE :JCI) et CNH Industriel (NYSE :CNHI), géant de l’énergie Royal Dutch Shell (NYSE :RDS.A), gorille d’assurance Liberté Mutuelle et « une des 5 meilleures entreprises des sciences de la vie ». Dans le secteur public, l’entreprise a signé un accord avec l’US Space Force.

De plus, plusieurs des gros clients existants de C3.ai ont augmenté leur utilisation de la technologie de l’entreprise. Parmi les entreprises de cette catégorie figurent la multinationale énergétique Enel, le poids lourd de l’alimentation et de l’industrie Cargill, géant des services financiers FIS, l’US Air Force et l’US Missile Defense Agency.

Pour le trimestre, le chiffre d’affaires de C3.ai a grimpé de 41 % en glissement annuel pour atteindre 58,3 millions de dollars. Les ventes au secteur public ont bondi de 33% par rapport à il y a un an, et le PDG Tom Siebel a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société qu’il prévoyait que les ventes du secteur public s’accéléreraient au cours du trimestre en cours et du prochain.

Des partenaires très efficaces devraient profiter au stock d’IA

C3.ai s’associe non pas à un, mais à deux géants du cloud : Azure de Microsoft et l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google Cloud.

En partenariat avec Microsoft, C3.ai a clôturé un chiffre d’affaires d’environ 220 millions de dollars au 1er décembre et le pipeline des sociétés comprenait environ 120 partenariats et 140 millions de dollars de revenus potentiels, selon Siebel.

C3.ai a commencé à travailler avec Google Cloud relativement récemment, mais au 1er décembre, les entreprises avaient déjà constitué un pipeline de 58 millions de dollars d’affaires, a rapporté le PDG.

Parallèlement, C3.ai collabore avec deux acteurs importants mais très différents du secteur de l’énergie : Boulanger Hugues (NASDAQ :BKR) et Engie.

Baker Hughes, qui fournit des produits pour l’exploration et l’extraction de combustibles fossiles, a créé une coentreprise avec C3.ai. L’entreprise commune, appelée à juste titre BoulangerHughesC3.ai, déclare avoir développé des produits qui « accélèrent la livraison et réduisent la complexité du développement d’applications d’IA d’entreprise ».

La coentreprise affirme que l’intelligence artificielle peut « réaliser une meilleure économie de terrain grâce à des opérations en amont optimisées ». L’IA est également capable « d’améliorer la disponibilité, l’efficacité, la qualité et le débit des opérations en aval ».

Engie, qui a généré 55,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2020, se concentre sur des initiatives « neutres en carbone », telles que les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert. Comme je l’ai dit dans le passé, je m’attends à ce que tous ces secteurs se développent rapidement alors que le monde se concentre sur la réduction des émissions de carbone. En conséquence, je pense que l’alliance avec Engie s’avérera très lucrative pour C3.ai sur le long terme.

Avantages de C3.ai

Contrairement à d’autres sociétés du domaine de l’IA, C3.ai ne se spécialise pas dans les nouveaux produits autonomes. Au lieu de cela, ses systèmes fonctionnent principalement en tandem avec les logiciels existants des entreprises.

De plus, la société s’efforce de permettre à ses clients d’accéder et d’utiliser facilement l’IA. Comme l’a expliqué Reinhardt Krause de l’Investor’s Business Daily, C3.ai cherche à « permettre aux entreprises de créer plus facilement des applications d’intelligence artificielle avec ses outils prêts à l’emploi et d’éviter les projets de personnalisation coûteux ».

La société a développé des dizaines d’applications prêtes à l’emploi pour plusieurs secteurs, notamment les services financiers, les télécommunications, les entreprises manufacturières et les combustibles fossiles, a déclaré Siebel. En utilisant ces applications, les entreprises de ces secteurs peuvent rapidement et facilement commencer à utiliser l’IA pour répondre à leurs besoins spécifiques, a expliqué le PDG.

Le résultat sur le stock d’IA

Se négociant à 13,2 fois l’estimation moyenne du chiffre d’affaires 2022 des analystes pour C3.ai, la valorisation de l’action AI est raisonnable pour une entreprise en croissance aussi rapide avec un potentiel énorme. De plus, au premier semestre de l’exercice 22, C3.ai n’a dépensé que 20 millions de dollars de liquidités, de sorte que la société est sur le point de générer des flux de trésorerie positifs.

C3.ai fait de grands progrès et possède des avantages importants par rapport à ses concurrents, tandis que la valorisation de l’action est raisonnable. Par conséquent, je recommande aux investisseurs à long terme d’acheter des actions d’IA.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.