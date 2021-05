Pourquoi le MCU survivra sans les personnages OG, selon Dave Bautista

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est devenu un monstre dans l’industrie du divertissement au cours de la dernière décennie de réalisation de films, et le studio ne montre aucun signe de ralentissement. La phase quatre et au-delà sera intéressante alors que l’univers évolue sans Tony Stark, Steve Rogers et Natasha Romanoff. Mais l’acteur des Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista, ne semble pas inquiet alors que les personnages partent, et il a de solides raisons pour lesquelles la franchise continuera de prospérer.