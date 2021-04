Pourquoi le meilleur réalisateur de Chloé Zhao aux Oscars doit se produire

Vous pouvez soutenir que les femmes, à ce jour, ont eu moins d’occasions que les hommes de réaliser des longs métrages à Hollywood, et vous auriez raison. Mais ces marées ont tourné, et l’Académie rattrape lentement son temps. Depuis 2004, lorsque Sofia Coppola est devenue la troisième femme à être nominée dans le domaine du meilleur réalisateur, l’Académie n’a cessé d’améliorer sa reconnaissance des cinéastes fortes, notamment Bigelow (2010) et Greta Gerwig pour Lady Bird en 2018 – même si elle le méritait également. , mais n’a pas reçu, un clin d’œil pour les magnifiques Little Women en 2020.