Pourquoi le meurtre de sang-froid de Laci Peterson captive toujours

Il a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre qualifié et a engagé un puissant avocat de la défense. Marc Geragos, célèbre pour représenter des clients tels que Michael Jackson et Winona ryder. Geragos a publiquement appelé des témoins qui pourraient aider à prouver l’innocence de son client à se manifester. Plus tard, l’avocat a évoqué la possibilité que Laci ait été enlevé par une secte satanique et il a parlé d’une femme témoin qui aurait eu des informations importantes sur l’affaire. Culte ou pas, « il est clair qu’elle a été enlevée – c’est la seule chose qui a du sens », a déclaré Geragos à Vanity Fair en août. « Ce n’est qu’une question de temps sur le plan médico-légal et nous découvrirons qui l’a fait. »

Le procès ne commencera qu’en 2004, laissant beaucoup de temps pour que l’histoire tordue de la mort de Laci devienne de plus en plus bouleversante, avec les tabloïds renaissants et les réseaux d’information câblés – sachant exactement ce que les lecteurs et les téléspectateurs voulaient grâce à l’époque du mur à -couverture murale de la Menendez frères et JO Simpsonprocès pour meurtre de , ainsi que les disparitions de Jon Benet Ramsey et Taxe Chandra (qui était également de Modesto) – emménageant pour l’excès.

Une fois arrêté, Scott a été presque immédiatement présenté comme le tueur de sang-froid – une image en contradiction avec ce que la plupart des amis et de la famille avaient pensé de lui.

Lui et Laci « semblaient tous les deux extrêmement excités, comme nous l’étions », Greg roseau, un ami du couple qui venait d’accueillir son premier enfant avec sa femme Roseau de Kristen, a déclaré à ABC News après l’arrestation de Scott. « Nous avions tous les deux nos premiers bébés en même temps ou presque au même moment. Nous avions tous les deux prévu de les élever ensemble puisque nous vivions tous les deux ici à Modesto et dans le même quartier. »

« Je pense juste, quel gâchis », témoin à charge Karen Serva, un voisin des Peterson qui a passé un dîner de Noël maladroit avec Scott et ses parents après la disparition de Laci, a déclaré au Modesto Bee en 2007. « Pourquoi feriez-vous cela ? Pourquoi tuer votre femme et votre enfant ? Si vous êtes si malheureux , je veux dire, j’ai divorcé, ce n’était pas si difficile. »