Pourquoi le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni est parfait pour Manchester United

La fenêtre de transfert de janvier est à nos portes, ce qui ne peut signifier qu’une chose ; Manchester United est lié à plusieurs milieux de terrain différents et a du mal à les signer. Des suggestions récentes ont montré que les Diables rouges sont intéressés par la signature d’un milieu de terrain central, avec des noms tels que Ruben Neves, Amadou Haidara et Boubakar Kamara étant tous liés au club. Le nom le plus récent à être mentionné est celui du Monégasque Aurélien Tchouameni, qui devient peu à peu l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain européens.

Pourquoi Aurélien Tchouameni est parfait pour Manchester United

Qui est exactement Aurélien Tchouameni ?

Aurélien Tchouameni est un milieu de terrain français qui joue principalement comme milieu de terrain défensif mais peut également jouer au milieu de terrain central. Son développement s’est rapidement accéléré lors de son passage à Monaco depuis son arrivée en 2020. Il est rapidement devenu l’un des plus grands talents de France et a récemment commencé à apparaître pour l’équipe nationale. Son transfert de 18 millions d’euros de Bordeaux était risqué pour les Monégasques, cependant, ses progrès ont augmenté sa valeur marchande à environ 40 millions d’euros, selon transfermarkt.com.

Tchouameni est connu pour ses qualités défensives spectaculaires au milieu de terrain, ce que les fans de Manchester United réclament ces dernières années. Le natif de Rouen a récemment remporté le prix du meilleur milieu de terrain « gagnant le ballon » en 2021, soulignant davantage ses qualités défensives. En plus de cela, il figurait parmi les dix meilleurs joueurs en ce qui concerne les duels au sol et les récupérations de balles dans les cinq meilleures ligues européennes.

Le milieu de terrain est également apparu dans l’équipe de Ligue 1 de la saison 2020/21 et a été élu meilleur jeune joueur de la saison 2020/21 à la suite d’une campagne exceptionnelle avec Monaco. Sa carrière internationale est également décorée bien qu’il n’ait que sept sélections pour la France ; Tchouameni faisait partie de l’équipe qui a remporté l’UEFA Nations League en 2020/21. Bien qu’il soit surtout connu pour ses contributions en dehors du ballon, Tchouameni aime récupérer le ballon et le faire avancer plutôt que de le passer immédiatement. Son dribble, sa force et sa cadence de travail lui permettent de monter sur le terrain et de créer des occasions pour ses coéquipiers. Le milieu de terrain a actuellement deux buts en 28 matchs pour Monaco et son seul but en Ligue 1 est venu contre son ancien club de Bordeaux lors d’une victoire 3-0.

Selon des sources, plusieurs clubs européens cherchent à recruter le milieu de terrain, y compris le féroce rivaux de United, Liverpool.

Qu’apportera Tchouameni à Manchester United ?

Le milieu de terrain de Manchester United a été une source d’inquiétude ces dernières années. Les blessures fréquentes de Paul Pogba ne lui ont jamais vraiment permis de s’assurer une place dans l’équipe. Fred et Scott McTominay sont au centre des critiques depuis des saisons, en raison de leur manque de couverture pour les quatre arrières. Nemanja Matic vieillit donc il ne peut pas jouer tous les matchs. Les options restantes de United sont Donny van de Beek et Jesse Lingard, qui conviennent mieux aux rôles offensifs.

Tchouameni résout plusieurs problèmes car il est un bon milieu de terrain défensif, mais il peut également porter le ballon vers l’avant. Sa précision de passe en Ligue 1 s’élève actuellement à 87%. Il pourrait être un remplaçant approprié pour Pogba, qui pourrait partir cet été après la fin de son contrat. L’ancien joueur de Bordeaux s’intégrerait parfaitement aux côtés de l’un des milieux de terrain susmentionnés car ils auront plus de liberté à l’avenir.

Il pourrait en outre être la «clé» pour débloquer la carrière de van de Beek à Manchester United. Le Néerlandais a rejoint United en 2020 mais son manque de temps de jeu a frustré les fans et le joueur. Ses qualités sont indéniables mais le manque de couverture pour les défenseurs a été l’une des principales préoccupations après son arrivée. Manchester United pourrait le jouer aux côtés de Tchouameni car le milieu de terrain serait plus équilibré.

Les Diables rouges sont à nouveau liés à Ruben Neves, qui s’intégrerait parfaitement aux côtés de Tchouameni. Un milieu de terrain de Bruno Fernandes, Ruben Neves et Aurélien Tchouameni est l’équilibre que tous les fans de Manchester United réclament depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Le temps nous dira si Manchester United approchera le milieu de terrain monégasque, cependant, il ne fait aucun doute que ce prodige est sur le point de faire un grand pas dans les années à venir. Gardez un œil sur les progrès de Tchouameni en 2022 car il pourrait être l’une des étoiles émergentes de cette année civile.

