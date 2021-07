C. Scott Brown

Aujourd’hui, Nintendo a finalement dévoilé une version améliorée de la console Nintendo Switch. Malheureusement, ce n’était pas le “Nintendo Switch Pro” que de nombreux joueurs espéraient. Au lieu de cela, le modèle Nintendo Switch OLED a quelques mises à niveau notables mais n’est guère la version de niveau Pro que nous attendions.

Les fans de Nintendo sont naturellement un peu vexés. Ils voulaient un support 4K, et Nintendo n’a pas livré. Ils voulaient un traitement plus rapide, ce qui n’a pas été le cas non plus. L’audio Bluetooth, un système de discussion simplifié et un stockage interne nettement plus important figuraient également sur la liste de souhaits, et ils ne l’ont pas été.

Si vous ne regardiez que ce que Nintendo n’a pas ajouté, vous penseriez probablement que l’entreprise est folle. Mais quand vous arrêtez de penser aux hypothèses et ne regardez que ce que Nintendo a fait inclure avec le modèle OLED Nintendo Switch, vous pouvez facilement voir la stratégie de l’entreprise.

En rapport: Guide d’achat Nintendo Switch : tout ce que vous devez savoir

Modèle Nintendo Switch OLED : joueurs mobiles uniquement

Dans l’ensemble, Nintendo n’a vraiment mis à jour que cinq choses avec le modèle OLED par rapport à la Nintendo Switch standard :

Un écran OLED plus grand de 7 pouces Une béquille plus grande et entièrement réglable Audio amélioré Stockage interne accru à 64 Go Ajout d’un port Ethernet à la station d’accueil

À part quelques autres différences esthétiques, cette liste est ce qui sépare l’ancien Switch ordinaire du nouveau modèle OLED de Nintendo Switch. Il est assez évident de voir ce que fait Nintendo ici : il se concentre principalement sur les joueurs qui retirent leur Switch du dock et jouent en mode portable. Mis à part le port Ethernet, les changements majeurs ici sont des choses que les utilisateurs mobiles apprécieront le plus.

Au lieu de cela, Nintendo se concentre sur la seule chose majeure que le Switch peut faire qu’une PS5/XBSX ne peut pas faire, qui est de devenir mobile. C’est pourquoi il s’agit du modèle Nintendo Switch OLED et non du Nintendo Switch Pro. Le terme «OLED» est dans le nom pour attirer spécifiquement les joueurs qui donnent la priorité au mode portable du Switch. De même pour la nouvelle béquille et l’audio amélioré. L’augmentation nominale du stockage est essentiellement une mise à niveau jetable, car 64 Go est toujours une quantité dérisoire et le port Ethernet est un beau geste. Pourtant, il aurait dû être livré avec le commutateur d’origine de toute façon.

En d’autres termes, le modèle Switch OLED est réservé aux joueurs mobiles. Les joueurs de télévision n’ont pas besoin de postuler.

Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de Switch Pro ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Sony et Microsoft ont tous deux mis à jour les consoles précédentes plusieurs fois. La PlayStation 4 avait une version originale, une version Slim et une version Pro avant la sortie de la PS5. En tant que tel, il n’est pas totalement exclu que Nintendo puisse emboîter le pas et lancer une Nintendo Switch Pro en 2022 ou 2023.

Mais maintenant que le modèle Nintendo Switch OLED existe, nous sommes sceptiques qu’un modèle Pro puisse voir le jour. Il suffit de regarder les chiffres : la Nintendo Switch est déjà la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps de la société, derrière la Nintendo Wii. Il l’a fait sans publier une nouvelle version (à part le modèle nominalement mis à niveau qui est sorti en août 2019). Maintenant qu’il a le modèle OLED, nous nous attendons à ce que Nintendo surfe sur la vague de ventes continue et enregistre toutes les mises à niveau majeures pour l’inévitable Nintendo Switch 2 (ou, comme j’espère qu’il sera appelé, le Super Nintendo Switch).

Voir également: Les meilleurs jeux Nintendo Switch gratuits

Avec la Switch, Nintendo a l’or du jeu vidéo. Même après quatre ans sur les tablettes, il peut toujours être difficile de trouver une console à vendre à son prix catalogue de 299 $. La société est confiante de prendre son temps pour sortir les principaux titres de jeux que nous voulons tous (Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, etc.) et a essentiellement payé la PS5 et XBSX sans souci depuis 2020. Regardez simplement comment Nintendo a lancé le modèle Switch OLED : il a posté un tweet ! Pas de conférence de presse, pas de livestream, mais un bref tweet pour dire: “Oh oui, nous avons cette nouvelle version de la Switch qui sort, au cas où quelqu’un serait intéressé.”

L’essentiel ici est que Nintendo n’a pas besoin de sortir un Switch Pro. Pourquoi s’embêter à investir de l’argent et à créer une version de niveau supérieur de la console alors que les gens achètent toujours l’ancienne au point de manquer d’approvisionnement ? Vous pourriez penser que Nintendo est fou de ne pas donner à ses fans ce qu’ils veulent, mais vous devez admettre que cela ne semble pas avoir d’importance.