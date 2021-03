Pourquoi le moment est-il idéal pour commencer à jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon ⋆ .

Jeu de cartes à collectionner Pokémon – plus grand que jamais (photo: The Pokémon Company)

GameCentral propose une introduction au jeu de cartes à collectionner préféré au monde et explique pourquoi il est soudainement devenu un passe-temps si lucratif.

Cela fait plus de 20 ans que le jeu de cartes à collectionner Pokémon a pris d’assaut le monde entier, brisant les tirelires des enfants. Même s’il est difficile pour les joueurs de s’affronter pour le moment, en raison du verrouillage, il y a eu un boom sans précédent pour l’achat de cartes physiques au cours des 18 derniers mois, ce qui signifie que ces cartes Pokémon fourrées dans une boîte dans votre chambre pourraient maintenant être vaut une somme à six chiffres. Donc, si vous obtenez une première édition Charizard il y a 13 ans, et que vous pensiez que c’était rare à l’époque, vous ne croirez pas ce que cela vaut maintenant.

Les chiffres d’eBay suggèrent que les ventes de cartes Pokémon aux États-Unis ont augmenté de 574% entre 2019 et 2020, les collectionneurs cherchant à acheter la carte Pikachu qu’ils convoitaient enfant avec de l’argent non dépensé pendant la pandémie. Même les célébrités ont adhéré au battage médiatique, avec la personnalité controversée de YouTube, Logan Paul, achetant l’une des 10 cartes Charizard de la première exécution du jeu, qui est toujours en parfait état, pour 150000 $. Une boîte scellée de cartes Pokémon qui vous aurait coûté moins de 100 £ il y a 20 ans pouvait désormais se vendre plus de 10000 £.

Pokémon est l’une des franchises de divertissement les plus populaires et les plus réussies au monde, englobant les jeux vidéo, les applications mobiles, le jeu de cartes à collectionner (TCG), l’animation et les films. 2021 voit Pokémon commémorer les 25 ans de la marque, avec des célébrations d’anniversaire spéciales tout au long de l’année. Il était difficile de manquer Katy Perry et Post Malone donnant des concerts virtuels de verrouillage avec des queues de Pikachu photoshoppées, et avec cette vague de célébrations, de nouvelles versions passionnantes susciteront certainement l’intérêt de nouveaux joueurs et renouvelleront l’intérêt pour les vétérans.

Pokémon, comme la plupart des autres jeux de cartes à collectionner, utilise des cartes à collectionner pour permettre à chaque joueur de personnaliser son jeu. La meilleure façon d’apprendre à jouer est d’utiliser un V Battle Deck, un jeu de 60 cartes prêt à jouer qui est livré avec un guide de règles de démarrage rapide et tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à créer votre collection de cartes avec des boosters. Ceux-ci peuvent être échangés avec des amis pour constituer une force de combat d’élite du pokémon le plus puissant ou vous pouvez collecter tous vos personnages préférés pour une équipe vraiment personnalisée.

Les mécanismes de jeu de base de Pokémon TCG sont exactement comme les jeux vidéo, alors que deux pokémon s’affrontent dans des batailles au tour par tour. Les Pokémon s’attaquent les uns les autres en utilisant des attaques ou des capacités alimentées par des cartes d’énergie. Le premier joueur à prendre toutes les cartes de prix de son adversaire gagne, mais les autres conditions de victoire incluent si votre adversaire n’a plus de Pokémon en jeu ou aucune carte à piocher au début de son tour.

L’abondance de jolis monstres de poche peut rendre le jeu un peu intimidant si vous ne l’avez jamais joué auparavant, car ne pas utiliser les bonnes cartes et les bons compteurs au bon moment peut être une question de vie ou de mort. Les compteurs sont, encore une fois, les mêmes que les jeux vidéo et ont tendance à suivre une logique évidente, telle que le Pokémon de feu étant faible face aux attaques d’eau, mais il vaut la peine de jeter un œil à un glossaire avant de commencer, pour vous familiariser avec le nombre. de cartes et ce qu’ils peuvent faire. Ou utilisez simplement les cartes pour une version mignonne de Snap pour des joueurs beaucoup plus jeunes.

Pendant le verrouillage, la société Pokémon a proposé des moyens innovants de faire jouer les entraîneurs, y compris une version numérique du jeu sur table qui a même son propre Pokémon Team Challenge pour les tournois à distance sociale. Vous avez encore le temps de participer, l’enregistrement mondial ayant lieu le 26 mars et la finale étant diffusée en août.

Pokémon TCG est l’un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires au monde et a engendré une impressionnante ligue de joueurs professionnels et, les doigts croisés, le prochain championnat du monde doit avoir lieu en 2022 à Londres. Une fois le verrouillage terminé, ceux qui souhaitent commencer à jouer à un niveau non compétitif devraient visiter leur boutique de jeux locale, telle que Playnation Games à Croydon, où vous pouvez jouer avec une boîte Build & Battle avant la mise en vente de l’ensemble à un pré -événement de libération. C’est le meilleur endroit pour apprendre avec les cartes les plus récentes ou pratiquer quelques jeux dans un environnement amical et détendu.

Vous savez ce que vous devez en faire (photo: The Pokémon Company)

Les extensions les plus récentes, avec de nouvelles cartes et règles, sont Shining Fates, sorti en février, et Battle Styles, lancé le 19 mars. Shining Fates propose plus de pokémon découverts dans la région de Galar, ainsi que de nouvelles variantes de cartes Pokémon VMAX qui permettent aux joueurs de gigantamaxer leur pokémon à une taille énorme (comme vous pouvez le faire dans l’épée et le bouclier sur le commutateur) au-dessus de l’évolution normale de Pokémon V.

Pokémon Battle Styles introduit un nouveau mécanisme avec des styles de combat Single Strike et Rapid Strike qui plaisent à la fois aux joueurs de vitesse et aux stratèges.

Cependant, tout n’a pas été facile avec la sortie de Shining Fates. La campagne de promotion croisée avec McDonald’s a vu un achat panique de Happy Meals, certains collectionneurs en achetant 30 à la fois, même si les cartes incluses dans les boîtes ne sont pas particulièrement rares et ne feront probablement pas fortune dans les années à venir.

Ce n’était que le début cependant, car les joueurs vétérans se sont plaints d’étagères vides alors que les scalpers se sont emparés de l’extension Shining Fates, qui n’est disponible que dans des boîtes plutôt que dans des boosters. Cela a empêché les fans ordinaires de mettre la main sur l’extension la plus excitante depuis plusieurs années et sur des cartes convoitées telles que la carte Shiny Charizard VMAX.

Ces nouveaux ensembles sont recherchés car ils contiennent de nombreux nouveaux pokémon brillants, pas seulement des cartes holographiques brillantes – y compris les sept pokémon VMAX brillants recherchés. De nombreuses nouvelles extensions contiennent des cartes qui ont des formes avancées qui sont jouées au-dessus du pokémon normal entièrement évolué et qui ont connu de nombreuses variations au fil des ans, telles que Pokémon Prime, Pokémon EX et récemment Pokémon V – celles-ci peuvent être très rares et coûteuses. cartes d’art.

Le JCC Pokémon a tendance à être la première étape dans la relation de nombreux joueurs avec les jeux de cartes à collectionner, les fans passant souvent à Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à collectionner, puis Magic: The Gathering.

Pour d’autres, cela devient une obsession de toute une vie et il n’y a presque pas de longueur à laquelle certains formateurs ne voudront pas essayer de compléter leur collection. Je me souviens avec émotion, lors de ma première visite au Japon, d’avoir passé des jours à naviguer dans le système souterrain incroyablement complexe pour essayer de collecter des timbres dans des stations spécifiques, afin qu’ils puissent être échangés contre des cartes Pokémon promotionnelles Japan Rail.

Chaque entraîneur a probablement une mémoire similaire et est maintenant prêt à mettre son argent là où se trouve son miaulement, en termes d’achat de cartes en tant qu’adulte qu’il ne pourrait jamais se permettre en tant qu’enfant.

Par Lucy Orr

