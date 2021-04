Pourquoi le moment est-il venu d’investir dans des actions?

La bourse a certainement commencé le mois d’avril (et le deuxième trimestre) en beauté!

Source: Shutterstock

le S&P 500 a battu 4000 pour la première fois, et lundi, le Dow Jones était également de retour à des sommets historiques. Maintenant, même s’il y a eu un peu de consolidation aujourd’hui, je m’attends fermement à ce que les bons moments continuent de rouler.

Considérez ceci: selon les gens de Bespoke, avril a toujours été le mois le plus fort pour le marché boursier au cours des 50 dernières années, le Dow Jones affichant un gain moyen de 2,24%. Au cours des 20 dernières années, l’indice a augmenté de 85% du temps.

Les performances du S&P 500 ont été tout aussi impressionnantes en avril. En fait, Bespoke a souligné que peu importe si le S&P 500 était à la hausse ou à la baisse depuis le début du mois d’avril, le S&P 500 a historiquement grimpé régulièrement au cours du mois. Depuis 1983, le S&P 500 a grimpé en moyenne de 1,89% en avril.

Maintenant, il est important de noter que les gains d’avril sont lents et réguliers. Historiquement, le S&P 500 a tendance à s’échanger relativement latéralement avec un biais à la hausse au cours des deux premières semaines d’avril. Mais après cela, faites attention; le S&P 500 commence à frapper le gaz. Je parie que vous savez pourquoi aussi: la saison d’annonce des résultats du premier trimestre débutera vers le 15 avril.

Je soupçonne que ce mois d’avril ne sera pas différent, car les résultats du premier trimestre représenteront des bénéfices de pointe pour le S&P 500. En d’autres termes, c’est aussi bon que possible, mes amis.

Comme vous vous en souvenez peut-être, grâce à des comparaisons plus faciles d’une année à l’autre et à la reprise économique qui commence à prendre de l’ampleur ici aux États-Unis, la dynamique des bénéfices et des ventes de nombreuses entreprises s’est accélérée au cours du premier trimestre. Factset s’attend à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 augmentent de 23,8% d’une année sur l’autre et de 6,3% d’une année à l’autre.

En parlant de reprise économique, elle est certainement robuste. Vendredi, le ministère du Travail a révélé que les nouveaux emplois avaient grimpé à 916 000, bien au-dessus des attentes des économistes pour 675 000. De plus, le taux de chômage a glissé à 6%. La fabrication est également à un sommet de 37 ans, ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu des pénuries de puces LED et OLED et de plastique.

En ce qui concerne les ventes au détail de mars, je m’attends à ce qu’elles obtiennent un coup de pouce grâce aux chèques de relance de 1 400 $ envoyés aux gens en mars. Nous avons vu cela se produire en janvier après que le gouvernement fédéral a publié des cartes de débit de 600 $, ce qui a aidé les ventes au détail à grimper de 7,6%. Avec près de 1 000 $ supplémentaires à dépenser, les ventes au détail de mars devraient être encore plus élevées.

En bout de ligne: il existe plusieurs catalyseurs pour maintenir le tir de la bourse sur tous les cylindres.

Votre portefeuille est-il positionné pour prospérer?

Mais votre portefeuille est-il positionné pour prospérer grâce à la force à venir?

Je suis heureux de dire que mon Club de croissance Platine Le portefeuille de modèles est sûr. J’ai fait beaucoup de ménage de printemps en peaufinant mon portefeuille de modèles au cours des derniers mois pour m’assurer qu’il est rempli de crème de la crème. Et par cela, j’entends des actions qui affichent au moins des bénéfices annuels prévus à deux chiffres et une croissance des ventes.

La réalité est que j’attends le actions fondamentalement supérieures pour mener à la hausse au cours de la saison des résultats du premier trimestre. En d’autres termes, quiconque fournit des revenus solides et des conseils positifs gagnera, et je m’attends à ce que mes Club de croissance Platine Modélisez les actions du portefeuille pour devenir les leaders du marché.

J’ai plus de 100 actions à travers tous mes services (plus 18 options d’achat LEAPS ou titres d’anticipation d’actions à long terme dans mon service de négociation Power Options), et chacune d’elles enregistre une forte croissance des bénéfices et des ventes. Je cherche donc à ce que mes actions affichent, vague après vague, des résultats positifs en matière de bénéfices, ce qui, à son tour, devrait baisser et pousser mes actions à la hausse.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’investir dans les 100 actions et plus. Si vous préférez commencer petit, je suis là aussi pour vous. Mon Club de croissance Platine Le service est livré avec mon portefeuille de modèles exclusif. Je sélectionne toutes les recommandations de mon portefeuille modèle parmi mes différents services boursiers – Growth Investor, Breakthrough Stocks et Accelerated Profits – afin que vous puissiez être assuré que vous êtes toujours investi dans le meilleur des meilleurs.

Donc, si vous voulez vous assurer que votre portfolio est « verrouillé et chargé », je vous encourage à vous inscrire à Club de croissance Platine aujourd’hui. C’est un bon moment, car je viens de publier une nouvelle recommandation Breakthrough Stocks ce matin et j’en dévoilerai deux autres dans le numéro mensuel d’avril de Breakthrough Stocks de ce vendredi. Je vais également émettre une alerte commerciale pour un nouvel achat de bénéfices accélérés dans les prochains jours, il y a donc beaucoup de de toutes nouvelles opportunités dont vous pouvez profiter. Rappelez-vous, en tant que Club de croissance Platine abonné, vous avez accès à toutes les recommandations, à chaque mise à jour hebdomadaire, à chaque numéro mensuel et plus encore!

Pour plus de détails, cliquez ici.

Sincèrement,

Louis Navellier

A la date de publication, Louis Navellier ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.