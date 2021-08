Pourquoi le moment est venu pour la Journée internationale du VPN

in

Êtes-vous prêt à célébrer la Journée internationale du VPN ? Comme c’est le premier, probablement pas. Vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit, si c’est vraiment nécessaire.

Après tout, on pourrait dire que les VPN grand public existent depuis longtemps – le fournisseur populaire HideMyAss a été créé en 2005. Ce n’est pas un secret, ils sont même annoncés à la télévision. Et si vous utilisez régulièrement le Wi-Fi public ou si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre contenu Netflix préféré n’est disponible que dans un autre pays, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà bon nombre des bases du VPN.

Bien qu’il y ait beaucoup de vérité là-dedans, ce n’est pas toute l’histoire. Le monde des VPN évolue rapidement et il n’a jamais été aussi important de sensibiliser les gens aux menaces en ligne, aux problèmes de cybersécurité et aux outils qu’ils peuvent utiliser pour se protéger.

Sensibilisation VPN

La technologie VPN est peut-être familière aux utilisateurs expérimentés de l’Occident, mais il y en a beaucoup d’autres qui n’ont pas encore reçu le message de confidentialité, et ils seront rejoints par des centaines de millions au cours des prochaines années.

Une enquête de Malwarebytes a révélé que l’utilisation du VPN aux États-Unis est passée de 1,5% en 2011 à 36% en 2021. C’est un résultat très positif en matière de confidentialité, mais il reste encore 64% à rester sans VPN, et l’enquête a également révélé que 42% des personnes interrogées ne l’ont pas fait. Je ne sais même pas ce qu’était un VPN.

Gardez à l’esprit que l’utilisation du VPN à elle seule ne garantit pas non plus la sécurité. Il suffit de regarder les dizaines de millions de personnes qui pensent être en sécurité parce qu’elles ont installé une application VPN Android sans nom gérée par une entreprise obscure sans site Web ni politique de confidentialité, et uniquement une adresse Gmail pour le contact. Soyons réalistes, il y a plein de gens qui utilisent un VPN mais qui prennent quand même de gros risques.

Mais quel que soit l’état du marché américain, il est éclipsé par le nouveau public des pays en développement, où la richesse croissante et un écosystème numérique en expansion connaissent une croissance rapide de l’adoption d’Internet.

Croissance explosive

Atlas VPN estime que l’utilisation d’Internet en Inde est passée de 243 millions d’utilisateurs en 2015 à 678,6 millions en 2020, par exemple, et devrait atteindre un milliard d’ici 2025. C’est l’équivalent de la quasi-totalité de la population américaine (328 millions en 2019) le monde de l’Internet en seulement cinq ans. Il n’est pas étonnant que les VPN indiens gagnent en popularité.

Facteur de croissance dans le reste du monde, et il n’est pas surprenant que Research and Markets prédise que le marché mondial des VPN passera d’environ 35,4 milliards de dollars américains en 2020 à 107,6 milliards de dollars d’ici 2027.

Ce type d’explosion de l’utilisation d’Internet ne signifie pas seulement une plus grande clientèle pour les sociétés Web existantes. De nouveaux services, produits et plates-formes apparaîtront pour les soutenir, chacun avec ses propres problèmes de sécurité, et la sensibilisation à ces problèmes de confidentialité sera une tâche majeure à elle seule.

Un monde dangereux

Bien qu’une grande partie de la croissance de l’adoption d’Internet soit le résultat naturel d’une population plus riche, il existe des raisons spécifiques qui alimentent l’augmentation de l’utilisation du VPN.

Covid a créé un tout nouvel ensemble de problèmes, par exemple, alors que les économies verrouillées ont connu un passage au travail à domicile, à la vidéoconférence et à l’accès à distance aux ressources de l’entreprise. C’est toute une série d’activités Web nouvelles et très sensibles qui ne se seraient jamais produites avant Covid, et à peu près toutes auront besoin d’une forme de protection.

À mesure que les entreprises retournent au bureau, une partie de cette demande pourrait diminuer. Mais avec d’autres qui voient les avantages du travail à distance, il semble que cela représente un changement permanent dans la façon dont (et où) nous travaillons.

Cependant, il existe un moteur beaucoup plus inquiétant derrière la croissance des VPN, et c’est la voie que certains gouvernements prennent pour interdire des sites Web ou des services, censurer le contenu et réprimer généralement les libertés sociales ou politiques.

Atlas VPN signale une forte adoption des VPN dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, où les restrictions Internet sont parmi les plus strictes au monde. L’utilisation du VPN aurait augmenté à Hong Kong après l’annonce des nouvelles lois chinoises sur la sécurité en 2020, et l’Inde est allée jusqu’à fermer tous les accès Internet (la plus longue panne d’Internet s’est étendue du 4 août 2019 au 4 mars 2020.)

La réalité est qu’il existe de très réelles raisons de se méfier des autorités dans de nombreux pays du monde, et tant que cette situation perdure (et il ne semble pas qu’elle change de si tôt), la demande et le besoin de VPN ne feront qu’augmenter.

Confidentialité sur Internet ? Nous venons juste de commencer

Lorsque vous aurez grandi dans un monde confortable et (généralement) sûr, où vous avez utilisé des ordinateurs et été en ligne pendant la majeure partie de votre vie, vous deviendrez naturellement confiant dans la façon de vous protéger en ligne. Vous avez un VPN, vous avez peut-être installé une extension de navigateur proxy, vous savez quand et pourquoi naviguer incognito peut être une bonne idée.

C’est bien aussi, mais vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver un monde très différent. Où des millions d’internautes sont confrontés quotidiennement à des cyber-dangers à la maison et au travail, et dans certains cas, ne peuvent pas consulter la page de médias sociaux d’un ami, parler à leur famille ou simplement dire ce qu’ils pensent sans une assistance technique de type VPN.

La réalité est que, bien que nous ayons parcouru un long chemin sur la voie de la confidentialité sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup plus à faire. Et si la Journée internationale du VPN peut apporter juste une fraction de plus de sensibilisation aux problèmes et aux réponses potentielles, alors elle obtient deux pouces de notre part.

