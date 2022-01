Pourquoi le monde a-t-il choisi un étalon-or au lieu d’un étalon-argent ?

par Ryan McMaken, Institut Mises :

Parmi ceux qui soutiennent la fin de la monnaie fiduciaire du gouvernement, il n’est pas rare d’entendre et de voir des affirmations selon lesquelles l’or est « la meilleure monnaie » ou « la monnaie naturelle » ou la seule substance qui convient vraiment à la monnaie-marchandise. Dans beaucoup de ces cas, lorsqu’ils disent « or », ils désignent l’or, et non l’argent, le platine ou tout autre métal précieux.

Naturellement, on peut s’attendre à rencontrer ces revendications parmi ceux qui vivent de la promotion de l’or et des investissements liés à l’or à des fins commerciales.

Par exemple, considérons l’article 2020 de Nathan Lewis sur Forbes intitulé « L’or a toujours été le meilleur argent ». Lewis soutient que l’or et non l’argent est évidemment la meilleure monnaie et que son adoption comme métal derrière l’étalon-or du XIXe siècle était plus ou moins inévitable et fondée sur la prétendue supériorité intrinsèque de l’or en tant que monnaie. Il écrit:

À la fin du 19e siècle, une décision finale a dû être prise entre l’or et l’argent. Les gens ont choisi l’or ; et l’argent, qui s’échangeait depuis des milliers d’années dans un rapport stable avec l’or, a perdu sa qualité monétaire et est devenu volatil.

Lewis présente cela comme un événement aussi naturel que des personnes choisissant de monter en voiture plutôt qu’à dos d’âne. Choisir l’or plutôt que l’argent est un progrès, tout comme se débarrasser du cheval et du buggy !

Lewis insiste sur le fait qu’« une décision finale devait être prise » entre l’or et l’argent et que « les gens » ont choisi l’or.

Cela laisse beaucoup de non-dits, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi, exactement, cette décision a-t-elle dû être prise? Les deux métaux ne pourraient-ils pas servir d’argent ? D’ailleurs, qui a pris cette décision ? Lewis dit que ce sont les « gens » qui ont pris la décision. Quelles personnes?

Comme nous le verrons, ce récit autour de l’inévitabilité de l’or comme monnaie métallique dominante au XIXe siècle est sans fondement. La prééminence de l’or n’a jamais été inévitable, inexorable ou basée sur une sorte de loi naturelle de l’argent. Au contraire, la montée de l’or résultait d’un certain nombre d’événements historiques particuliers à un certain moment et à un certain lieu. Ceux-ci incluent les problèmes géopolitiques, l’augmentation de l’offre mondiale d’or, les efforts politiques pour augmenter le commerce extérieur et le rapport d’échange fixe entre l’or et l’argent. En d’autres termes, le marché n’a pas nécessairement été le moteur du virage vers l’or.

Sans cette ingérence du gouvernement conçue pour contrôler l’or et «l’étalon-or», nous vivrions peut-être encore aujourd’hui dans un monde de véritable concurrence monétaire – un monde de concurrence entre l’or, l’argent et tout ce que les acteurs du marché pourraient trouver. être utile comme moyen général d’échange.

Une longue histoire de l’argent en argent

L’histoire de la monnaie métallique est en grande partie une histoire de la monnaie d’argent.

En remontant dans un passé lointain, bien sûr, nous constatons que les pièces d’argent étaient en usage continu depuis le monde antique jusqu’au XIXe siècle. Les pièces d’or étaient en effet utilisées comme réserves de valeur et comme monnaie, mais les pièces d’argent étaient les pièces les plus souvent utilisées car les pièces d’argent étaient plus nombreuses et appropriées pour les transactions quotidiennes ordinaires que les pièces d’or. (Les pièces de cuivre, bien sûr, étaient également utilisées pour de petites transactions.)

Les régimes considéraient certainement l’argent comme étant d’une importance stratégique, et à la fin du XIIIe siècle, la couronne et le parlement d’Angleterre « interdisent ensemble l’exportation de lingots d’argent (y compris les pièces d’argent étrangères) et de plaques d’argent à partir de décembre 1278 ». C’était un moyen commode d’empêcher les pièces d’argent étrangères entrantes – qui étaient nombreuses et largement utilisées en France – de quitter à nouveau l’Angleterre.

Il convient également de noter que lorsque la riche République de Venise au XIIe siècle a obtenu l’un des premiers prêts publics au monde garantis par les recettes fiscales, le prêt était indiqué en « marci d’argent ».

Au XVIe siècle, Anvers devint un centre financier, car elle facilitait les marchés où « le cuivre et l’argent allemands étaient échangés contre les épices que les explorateurs portugais rapportaient d’Inde ».

Le commerce avec l’Est, quant à lui, s’est poursuivi en argent, car les Chinois et les Japonais avaient longtemps préféré l’argent en échange des marchandises de l’Est.

L’utilisation de l’argent a également été facilitée par une abondance croissante et un besoin croissant de pièces d’argent faciles à utiliser. Les mines d’argent ont été développées en Europe centrale par la riche famille Fugger d’Augsbourg au début du XVIe siècle. Mais d’une plus grande importance étaient les « importations massives d’argent du Pérou et du Mexique dans les années 1550 et 1560 ». Une nouvelle mine d’argent a été découverte en 1545 à Potosí (aujourd’hui en Bolivie mais ensuite au Pérou). Cela a été suivi de nouvelles découvertes au Mexique, où, comme le note Luis Amadeo Hernandez,

Une nouvelle infusion majeure d’argent américain a commencé en 1548 avec la découverte des mines d’argent de Zacatecas, au Mexique. Ce nouvel argent a eu un impact profond sur l’économie mondiale à partir de 1600 dans divers points de vente en Asie.

Au XVIe siècle, les marchands et les banquiers européens se sont lancés dans un marché bruyant d’échange de devises et de concurrence où l’argent pouvait être fait sur l’arbitrage entre les préférences régionales pour l’or ou l’argent. La préférence de facto pour l’argent s’est poursuivie pendant des siècles et, comme le conclut Hernandez, l’abondance de l’argent – et donc son prix relativement bas – en a fait l’argent du commerce régulier :

Jusqu’à l’aube du XIXe siècle, il y avait au moins un marché mondial trimétallique, cependant, le prédominant était un étalon-argent de facto. L’augmentation plus rapide de l’offre mondiale d’argent et la baisse concomitante de son prix par rapport à l’or et au cuivre ont incité et permis à l’étalon-argent de s’imposer de plus en plus dans l’économie de marché mondiale.

La Grande-Bretagne adopte un étalon-or

Que s’est-il donc passé pour mettre un terme à tout cela ?

Une première étape importante se trouve dans les premiers efforts visant à créer des monnaies nationales définies comme des quantités d’or et d’argent. Murray N. Rothbard explique pourquoi cela s’est produit :

[T]il a établi le marché libre [in the past] « étalons parallèles » d’or et d’argent, chacun fluctuant librement les uns par rapport aux autres en fonction de l’offre et de la demande du marché. Mais les gouvernements ont décidé qu’ils aideraient le marché en intervenant pour «simplifier» les choses. Combien les choses seraient plus claires, pensaient-ils, si l’or et l’argent étaient fixés à un rapport défini, disons, vingt onces d’argent pour une once d’or ! Ensuite, les deux monnaies pourraient toujours circuler selon un rapport fixe et, bien plus important encore, le gouvernement pourrait enfin se débarrasser du fardeau de traiter l’argent en fonction du poids plutôt que de l’histoire. Imaginons une unité, le « rur », définie par les Ruritaniens comme 1/20 d’once d’or. Nous avons vu combien il est vital pour le gouvernement d’amener le public à considérer le « rur » comme une unité abstraite à part entière, seulement vaguement liée à l’or. Quelle meilleure façon de le faire que de fixer le ratio or/argent ? Ensuite, « rur » devient non seulement 1/20 once d’or, mais aussi une once d’argent. Le sens précis du mot « rur » – un nom pour le poids de l’or – est maintenant perdu, et les gens commencent à penser au « rur » comme quelque chose de tangible à part entière, établi d’une manière ou d’une autre par le gouvernement, à des fins bonnes et efficaces, égal à certains poids d’or et d’argent.

C’est dans cet environnement de rapports d’échange fixes entre l’or et l’argent qu’un deuxième pas important vers l’étalon-or s’est produit. Ce fut l’imposition accidentelle d’un étalon-or en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Comme l’explique David Glasner, l’État britannique

[f]a fixé la valeur légale de la guinée-or à 21,5 [silver] shillings. À ce niveau là [thanks to a fixed gold-silver ratio] l’or a été surévalué, de sorte que l’or a commencé à affluer en Angleterre depuis l’étranger. Même après que Sir Isaac Newton, maître de la Monnaie, ait effectué une nouvelle réforme monétaire en 1717, qui a réduit la valeur de la guinée-or à 21 shillings d’argent, le rapport implicite de l’argent à l’or de 15,21 à 1 or encore légèrement surévalué. Bien qu’il n’ait pas été prévu de le faire, la réforme de Newton a confirmé un étalon-or de facto en Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, de nouvelles découvertes d’or en Afrique ont permis à l’État mercantiliste britannique d’accumuler de l’or. Et, avec la plupart des pays du monde sur un étalon-argent, les partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne en Europe du Nord étaient heureux d’échanger leur or contre l’argent britannique qui continuait d’affluer vers le continent. Finalement, le gouvernement britannique a mis fin à la monnaie d’argent gratuite en 1798 et a adopté un étalon-or exclusif de jure avec le Coinage Act de 1816. De plus, après près d’un siècle d’étalon-or de facto, un biais de statu quo a commencé à favoriser le maintien de l’étalon-or au Royaume-Uni alors même que les réalités du marché changeaient.

D’autres facteurs pratiques ont également encouragé le régime à rester sur un étalon-or monométallique. L’adoption de l’étalon-or a permis à l’État britannique de faire face plus facilement à la pénurie de pièces de monnaie du pays. Une pénurie de pièces de monnaie était depuis longtemps un problème dans une grande partie de l’Europe, d’autant plus que l’industrialisation a entraîné une augmentation du travail salarié payé en espèces. Avec la nation désormais sur un étalon-or, l’État britannique pourrait plus facilement utiliser l’argent pour les pièces symboliques. C’est-à-dire que l’argent pouvait être utilisé pour des pièces dont la valeur métallique était inférieure à la valeur nominale. En Angleterre, ces pièces d’argent « avilies » ne chasseraient pas l’or de la circulation (conformément à la loi de Gresham) car l’argent avait été démonétisé.

