Pourquoi le monde brûle ⋆ 10z viral

Rome est brûlante. Cette belle ville devient insupportable pour d’autres raisons aussi. Bien que chaque recoin de la métropole rayonnante soit un monument à la grandeur historique, du Colisée de Rione Monti à la basilique Saint-Jean-de-Latran à San Giovanni, elle se débat désormais sous le poids de ses propres contradictions.

Dans la Via Appia, les poubelles débordent d’ordures et débordent souvent dans les rues. L’odeur, surtout pendant les étés de plus en plus étouffants en Italie, est suffocante.

Pendant ce temps, de nombreuses régions du pays sont littéralement en feu. Depuis le 15 juin, les pompiers auraient répondu à 37 000 urgences liées aux incendies, dont 1 500 le 18 juillet seulement. Une semaine plus tard, j’ai roulé entre la Campanie, dans le sud de l’Italie, et les Abruzzes, dans le centre. Tout au long du voyage, j’étais accompagné de feu et de fumée. Ce jour-là, de nombreuses villes ont été évacuées et des milliers d’hectares de forêts ont été détruits. Il faudra des mois pour évaluer le coût des destructions en cours, mais il se mesurera certainement en centaines de millions d’euros.

De plus, tout le sud de l’Europe est en feu, car la région connaît ses pires vagues de chaleur depuis de nombreuses années. La Grèce, l’Espagne, la Turquie et les Balkans luttent contre des incendies qui continuent de faire rage.

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis et le Canada tentent également désespérément de lutter contre leurs propres incendies de forêt, résultant pour la plupart directement des vagues de chaleur sans précédent qui ont frappé l’Amérique du Nord de Vancouver à la Californie, ainsi que l’ensemble de la région nord-ouest américaine. En juin, Vancouver, Portland et Seattle ont tous établi de nouveaux records de chaleur, respectivement 118, 116 et 108 degrés Fahrenheit.

S’il est vrai que tous les incendies ne sont pas le résultat direct du réchauffement climatique – beaucoup en Italie, par exemple, sont causés par l’homme – des augmentations de température sans précédent, associées à des changements dans les conditions météorologiques, sont les principaux coupables de ces catastrophes non atténuées.

La solution est plus complexe que de simplement disposer des ressources et des équipements appropriés pour contenir ces incendies. L’impact des crises continue de se faire sentir pendant des années, même si les températures se stabilisent quelque peu. En Californie, par exemple, qui se prépare à une autre saison horrible, la dévastation des années précédentes se fait encore sentir.

“Après deux ans de sécheresse, l’humidité du sol s’épuise, assèche la végétation et la rend plus sujette à la combustion”, a rapporté le New York Times le 16 juillet. Le problème n’est donc ni temporaire ni ne peut être résolu par des solutions faciles. .

Alors que j’étais assis avec ma grande bouteille d’eau à l’extérieur du café Caffettiamo, aux prises avec la chaleur, l’humidité et l’odeur âcre des ordures, j’ai pensé à qui est vraiment responsable de ce qui semble être notre nouvelle réalité irréversible. Ici en Italie, la conversation est souvent rationalisée à travers le même discours politique prévisible et polarisé. Chaque parti pointe du doigt les autres, dans l’espoir de gagner du capital avant les prochaines élections municipales d’octobre.

Encore une fois, l’Italie ne fait pas exception. La polarisation politique en Europe et aux États-Unis oriente constamment la conversation ailleurs. Le problème est rarement abordé à un niveau macro, indépendant des calculs politiques. L’impact du réchauffement climatique ne peut et ne doit pas être l’otage des ambitions des politiques. Des millions de personnes souffrent, les moyens de subsistance sont détruits, le sort des générations futures est en danger. Dans le grand schéma des choses, que l’actuelle maire de Rome, Virginia Raggi, soit élue pour un autre mandat ou non, est insignifiant.

Écrivant sur le site Web de la Columbia Climate School, Renee Cho met en évidence l’évidence, la relation entre notre appétit insatiable pour la consommation et le changement climatique. « Saviez-vous que les Américains produisent 25 % de déchets en plus que d’habitude entre Thanksgiving et le jour de l’An, envoyant un million de tonnes supplémentaires par semaine dans les décharges ? », demande Cho.

Cela nous amène à réfléchir à la relation existentielle entre nos habitudes de consommation insatiables et les dommages irréparables que nous avons infligés à la terre mère.

Ici à Via Appia, les contradictions sont évidentes. C’est la saison des soldes d’été en Italie. Les panneaux indiquant « Saldi » ou « Sale » sont partout. Pour de nombreux acheteurs, il est impossible de lutter contre la tentation. Ce consumérisme déséquilibré – l’épine dorsale et la ligne de faille du capitalisme – a un prix élevé. Les gens sont encouragés à consommer davantage, comme si cette consommation n’avait aucune répercussion sur l’environnement. En effet, Via Appia est le microcosme parfait de cette schizophrénie mondiale : des gens se plaignent de la chaleur et des ordures, tout en consommant au-delà de leurs besoins, créant ainsi encore plus d’ordures et, finalement, aggravant le sort de l’environnement.

Les problèmes collectifs nécessitent des solutions collectives. La chaleur de l’Italie ne peut pas être imputée à quelques incendiaires et les incendies de forêt en Californie ne sont pas simplement la faute d’un maire inefficace. Le réchauffement climatique est, en grande partie, le résultat d’un schéma destructeur initié et soutenu par le capitalisme. Ces derniers ne peuvent survivre que grâce à la consommation sans entrave, aux inégalités, à la cupidité et, si nécessaire, à la guerre. Si nous continuons à parler du réchauffement climatique sans affronter la menace capitaliste qui a généré une grande partie de la crise en premier lieu, la conversation continuera à être nulle.

En dernière analyse, toutes les conférences, promesses et politiques politiques n’éteindront pas un seul feu, ni en Italie ni ailleurs dans le monde.

