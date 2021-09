Pourquoi le monde universitaire a-t-il un parti pris contre Bitcoin ?

Visitez l’article original*

Qu’est-ce qui amène les établissements d’enseignement supérieur à nourrir un tel ressentiment envers la technologie ?

Le monde universitaire n’est pas fan de Bitcoin. La grande majorité des professeurs y sont très défavorables. Par exemple, le professeur d’économie Nouriel Roubini de l’Université de New York n’essaie même pas de cacher sa haine intense pour Bitcoin. Roubini a déclaré à Bloomberg que “les Flintstones avaient un meilleur système monétaire que le bitcoin” et l’a appelé à plusieurs reprises une “bulle” depuis 2015. Lorsqu’on lui a demandé de témoigner devant le Sénat américain, Roubini a qualifié Bitcoin de “mère de toutes les escroqueries” et a diffamé tous ses partisans en tant que « escrocs, escrocs, criminels, charlatans, baleines d’initiés et aboyeurs de carnaval ».

Roubini est loin d’être unique parmi les universitaires dans son dédain pour Bitcoin. D’éminents économistes universitaires sont presque universels dans leur rejet du Bitcoin. Peu de professeurs ont étudié en profondeur le Bitcoin et encore moins le comprennent vraiment ; pourtant, de nombreux professeurs ont exclu Bitcoin.

J’ai récemment eu l’immense honneur et le plaisir de présenter à la communauté HxEconomics, un groupe animé par Heterodox Academy, une organisation de professeurs d’université, d’étudiants et de membres du personnel « engagés à améliorer la qualité de la recherche et de l’éducation en promouvant une enquête ouverte, la diversité des points de vue et désaccord constructif dans les établissements d’enseignement supérieur. Pour témoigner de la vie de leurs valeurs, le groupe de discussion sur l’économie m’a gracieusement invité, un non-universitaire sans aucune qualification particulière à présenter, à un panel intitulé « Overlooked Orthodoxy, Academia’s Bias Against Bitcoin. » Dans la discussion informelle fructueuse qui a suivi, le petit groupe de professeurs et d’étudiants a convenu que ma thèse était probablement vraie : système et contre Bitcoin en particulier.

Pourquoi Bitcoin spécifiquement ? Bitcoin est un ensemble de règles sans règles, c’est juste un protocole. Bitcoin est unique parmi les crypto-monnaies en ce sens qu’il se concentre au laser sur le fait qu’il est imparable (grâce à la décentralisation et à la théorie des jeux) et cohérent (dans le calendrier d’approvisionnement, les règles économiques et de consensus, la disponibilité et le traitement des participants). Bitcoin ne connaît pas de favoris ; il traite les adolescents du Nigeria de la même manière que des membres puissants de la Réserve fédérale. Bitcoin est de loin l’argent le moins arrêtable et le plus cohérent qui puisse être utilisé en ligne en raison de sa décentralisation, de ses effets de réseau, de son stade de développement, de sa philosophie et de son manque de leadership.

Les Bitcoiners adorent ce manque de contrôle sur Bitcoin car il empêche le système d’être réparé en faveur des déjà riches et puissants. Dans le fiat, d’autre part, il existe un phénomène bien observé selon lequel ceux qui contrôlent la masse monétaire allouent de manière disproportionnée de l’argent neuf à ceux qu’ils favorisent (l’élite) : c’est l’effet Cantillon et il exacerbe les inégalités. Cependant, la plupart des universitaires considèrent que le système fiduciaire de contrôle centralisé de l’argent est légitime, bon et nécessaire. Les universitaires ont tendance à ne pas être d’accord avec le point de vue de nombreux Bitcoiners que l’économiste Friedrich von Hayek a exprimé dans son discours d’acceptation de 1974 pour le prix Nobel :

« Agir sur la croyance que nous possédons les connaissances et le pouvoir qui nous permettent de façonner entièrement à notre gré les processus de la société, connaissances que nous ne possédons en fait pas, est susceptible de nous faire beaucoup de mal. »

Les universitaires ignorent souvent les préoccupations de Hayek et placent leurs espoirs sur les autorités monétaires pour qu’elles interviennent pour le bien commun. Les universitaires préfèrent généralement une économie gérée, estimant que le système fiduciaire avec ses autorités centrales réduira les récessions et les dépressions. La monnaie gérée donne aux gouvernements et à leurs conseillers et aux gestionnaires monétaires non élus la capacité de répondre aux changements dans le monde avec des changements dans la masse monétaire, les taux d’intérêt, etc. En fait, Roubini se plaint d’un contrôle central trop faible sur le fiat en raison de l’utilisation d’argent liquide et souhaite encore plus de pouvoir aux autorités sur l’argent des gens : « Si vous éliminez progressivement l’argent liquide… à -1, -2, -3, -4, -5(%) ce que vous voulez qu’il soit … c’est la direction que nous allons prendre.

Ainsi, le monde universitaire ne parvient pas à saisir la principale proposition de valeur du Bitcoin : son absence de gestion centrale, son absence de contrôle par aucune partie. Bitcoin enlève la capacité des planificateurs centraux à établir les règles d’un marché, à allouer de l’argent comme bon leur semble dans une économie, à confisquer la richesse des citoyens et à empêcher le transfert de fonds (ou censurer financièrement quiconque).

Pourquoi les universitaires veulent-ils autant de pouvoir entre les mains des planificateurs centraux étant donné leur vulnérabilité à la corruption, aux malentendus et à la consolidation du pouvoir ? Pourquoi les universitaires ne discutent-ils pas souvent des risques inhérents au système fiduciaire, tels que le totalitarisme par le contrôle de l’argent et les actions kleptocratiques ou injustes de ceux qui gèrent l’argent ?

Parce que les universitaires sont les planificateurs ! Les universitaires bénéficient énormément des systèmes de monnaie fiduciaire centralisés grâce à des opportunités d’emploi en tant que décideurs, conseillers ou chercheurs pour ledit système. Le Bitcoin décentralisé est une menace unique pour le contrôle centralisé du système monétaire fiduciaire par des fonctionnaires non élus. Des fonctionnaires « experts » non élus exercent un contrôle sur notre système monétaire mondial par le biais de divers mécanismes tels que l’allocation d’énormes sommes de richesse nouvellement imprimées aux nations, programmes et entreprises favorisés, ainsi qu’en modifiant les taux d’intérêt. Les planificateurs centraux non élus choisissent également qui peut ou non accéder aux marchés pour acquérir des ressources pour eux-mêmes et leurs familles par le biais d’organisations telles que le Groupe d’action financière (GAFI), en accordant ou en refusant des prêts et de l’aide, etc.

Il existe une porte tournante entre les universitaires et les postes de pouvoir en tant que planificateurs économiques centraux dans des institutions comme la Réserve fédérale, le Fonds monétaire international (FMI), le Forum économique mondial (WEF) et la Banque mondiale. Par exemple, Roubini a travaillé pendant des décennies dans le milieu universitaire, mais actuellement conseille également le FMI, le Comité de Bretton Woods et plus encore et a précédemment occupé des postes à la Réserve fédérale, à la Banque mondiale et a conseillé le gouvernement américain. La planification centralisée du système financier signifie plus de pouvoir pour Roubini, ses collègues et les nombreuses organisations qui les paient et les responsabilisent. La photo ci-dessous ne montre que quelques-uns du nombre impressionnant d’universitaires qui ont atteint des postes de pouvoir, de prestige et de récompense financière importants en tant que gestionnaires ou conseillers non élus du système de monnaie fiduciaire.

A. Janet Yellen a passé des décennies dans le monde universitaire et est devenue présidente de la Réserve fédérale et secrétaire américaine au Trésor. B. Stefanie Kelton est actuellement professeure à l’Université Stony Brook dont les travaux sur la théorie monétaire moderne influencent fortement les démocrates comme Bernie Sanders. C. Gita Gopinath a quitté la fonction publique de l’Université Harvard pour être l’économiste en chef du Fonds monétaire international. Elle travaille également pour le National Bureau of Economic Research et la Réserve fédérale. D. Le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab a eu une longue et remarquable carrière universitaire. E. Jim Yong Kim est l’ancien président du Dartmouth College qui est devenu le président de la Banque mondiale.

Il existe un conflit d’intérêts non reconnu dans le monde universitaire : étant donné que les universitaires sont les planificateurs centraux, ils sont incités à tirer des conclusions de recherche qui préconisent une planification centrale lourde. En tant qu’experts de confiance, les économistes universitaires sont les gestionnaires du système fiduciaire mondial et sont donc souvent aveugles aux inconvénients et aux risques associés au fait de confier notre système monétaire à des gestionnaires centraux faillibles.

Même les professeurs qui ne sont pas impliqués ou qui cherchent à être impliqués dans la gestion ou le conseil du système monétaire fiduciaire ont des pressions pour le soutenir. Les organisations monétaires Fiat responsabilisent leurs collègues (et donc les universités en général) et fournissent fréquemment des fonds de recherche aux départements d’économie. Il y a une énorme pression au sein du monde universitaire pour se conformer en soutenant le système fiduciaire. Le professeur Ashley Hodgson, qui dirige régulièrement des groupes de discussion avec des économistes universitaires à travers le pays par le biais de l’Académie Heterodox, explique :

« Dans toute grande organisation où les relations au sein de l’organisation sont sociales, il y a un élément politique. Vous devez être sensible à ce qui offense vos collègues, à ce qui offense vos supérieurs. Il y a un avantage social et professionnel à rester du bon côté de tous. Dans le monde universitaire, en particulier, la devise dans laquelle nous négocions est le prestige plutôt que l’argent… Les gens subissent une baisse de salaire par rapport à ce qu’ils pourraient obtenir en dehors du monde universitaire afin de gravir cette échelle de prestige et d’intellectualisme… Les universitaires doivent être sensibles au fait que leur crédibilité pourrait être remis en question s’ils disent des choses qui offensent les gens dans les cercles influents… Dans le monde universitaire, les idées des gens sont ce dont ils sont fiers : c’est leur identité. Ainsi, critiquer leurs idées a plus de chances de provoquer une véritable offense dans le cadre universitaire. Cela signifie si vous voulez grimper dans la hiérarchie du milieu universitaire, vous devez faire attention à ne pas critiquer les idées, en particulier les idées de personnes qui sont au sommet de leur domaine, qui prennent des décisions…”

Ainsi, les économistes universitaires hésitent à critiquer le système fiduciaire, puisque leurs collègues les plus estimés sont ses planificateurs centraux. Bitcoin enlève la capacité des économistes universitaires à influencer le système monétaire, réduisant considérablement leur pertinence, leur prestige, leur pouvoir et donc leur financement.

De plus, les universités bénéficient des politiques d’argent facile du système fiduciaire par le biais de subventions gouvernementales et de frais de scolarité (sous forme de dette favorisée dans des environnements inflationnistes comme le système fiduciaire). Les économistes et les articles que les universitaires produisent sont donc biaisés en faveur des systèmes fiduciaires inflationnistes. Il n’est pas étonnant que tant d’universitaires s’opposent avec véhémence à Bitcoin et préconisent que les planificateurs centraux contrôlent le système monétaire mondial. Remarque : Je ne traite en aucun cas les professeurs d’économie de mal. Tous les humains ont tendance à être biaisés envers leurs incitations. Si les universités n’avaient que des Bitcoiners non employés dans le système fiduciaire en tant que professeurs, ils seraient également biaisés. Mais c’est loin d’être le cas, au lieu de cela, ils n’ont presque aucun partisan de Bitcoin parmi eux.

Il existe un conflit d’intérêts non reconnu dans le milieu universitaire : Étant donné que les universitaires sont les planificateurs centraux, ils sont incités à tirer des conclusions de recherche qui préconisent une planification centrale lourde. Le monde universitaire d’aujourd’hui est intrinsèquement et fortement biaisé contre Bitcoin. Il est grand temps de reconnaître ce biais et de prendre des mesures pour le corriger.

