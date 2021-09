Pourquoi le NCIS de Vanessa Lachey: Hawai’i se marie parfaitement avec la saison 19 de NCIS

Eh bien, NCIS : Hawai’i a démarré si rapidement que je me suis retrouvé heureux qu’il n’y ait pas de personnages du NCIS pour gâcher le flux de Agent spécial en charge Jane Tennantl’équipe de Pearl Harbor. je n’ai pas manqué Gibbs du tout (ce qui est bien étant donné qu’il ne serait pas autant autour de son propre spectacle cette saison, sans parler des retombées) et Hawai’i n’aurait peut-être pas été en mesure de présenter les personnages et leur dynamique aussi si le familier Les personnages du NCIS étaient dans le mélange. Et il n’y a pas autant de dissonance entre NCIS à 21 h HE, avec 18 saisons d’histoire derrière, et le tout nouveau NCIS : Hawai’i que je craignais qu’il y en ait.