Pourquoi le New York Times achète l’Athletic

Le New York Times veut plus d’abonnés. L’Athletic a beaucoup d’abonnés mais perd de l’argent.

Il y a donc votre explication en deux phrases sur la raison pour laquelle le Times paie 550 millions de dollars en espèces pour l’Athletic, le service d’informations sportives créé il y a cinq ans.

Et maintenant, nous pouvons approfondir le nouveau cycle de consolidation des médias. Rappelons qu’au cours des derniers mois, BuzzFeed a acheté Complex, et Vox Media, propriétaire de ce site, a acquis Group Nine. Comme ces accords, celui-ci a du sens pour les deux parties, jusqu’à un certain point. Mais l’accord Times-Athletic souligne également les défis auxquels les deux entreprises sont actuellement confrontées. Vous pouvez l’appeler une combinaison chocolat-beurre de cacahuète, ou vous pouvez l’appeler un mariage de convenance. Ou les deux.

Voici les avantages de l’accord pour les deux sociétés :

Le Times, qui est passé d’un éditeur soutenu par des publicités à un éditeur soutenu par des abonnés payants, a connu une croissance fulgurante pendant l’administration Trump et a même prospéré au cours du premier été de la pandémie. En récompense, le journal a 1 milliard de dollars en espèces et un cours de l’action qui a augmenté de 250% au cours des cinq dernières années, ce qui signifie qu’il a la capacité de payer 550 millions de dollars en espèces pour l’Athletic, comme Axios l’a signalé pour la première fois. (Les informations ont d’abord été informées de la valeur de la transaction.)

En retour, le Times obtient une nouvelle activité d’abonnement qu’il peut commercialiser avec son produit principal. C’est aussi un produit qui n’est pas en conflit avec tout ce que le Times fait actuellement. Le journal a largement ignoré le sport en général au cours des dernières années et ne passe presque pas de temps à couvrir les équipes sportives individuelles, ce qui est tout l’intérêt de l’Athletic.

L’Athletic, quant à lui, a déjà signé 1 million d’abonnés payants, déconcertant de nombreux sceptiques – y compris le gars qui tape ceci – qui ne pensaient pas qu’il y avait autant de gens qui paieraient pour lire sur leurs équipes sportives préférées. S’attacher au Times signifie que la startup bénéficie des avantages d’un moteur marketing beaucoup plus important. Et, surtout, cela signifie que le Times peut proposer des forfaits d’abonnement qui incluent les deux publications, ce qui pourrait rendre les abonnés d’Athletic moins susceptibles d’annuler leurs abonnements lorsque leur équipe/sport ne joue pas – ce que les personnes familières avec l’Athletic me disent est un problème pour l’entreprise en ce moment.

D’un autre côté: la raison pour laquelle l’Athletic se vend 550 millions de dollars – moins que les 750 millions de dollars que la société recherchait, et environ la valeur que ses investisseurs pensaient qu’elle valait en février 2020, lors de sa dernière levée de fonds – c’est parce qu’elle a à.

Comme l’a rapporté Jessica Toonkel de The Information, la startup a dépensé plus de 100 millions de dollars en 2019 et 2020. Rien qu’en 2020, lorsque le sport s’est éteint pendant une grande partie de l’année, elle a perdu 41 millions de dollars sur des revenus de 47 millions de dollars. Et même ses projections les plus optimistes lui ont fait perdre de l’argent jusqu’en 2023 au moins.

L’entreprise avait donc besoin d’un acheteur ou d’un investisseur ; une personne familière avec l’entreprise m’a dit que l’Athletic discutait également avec des fonds souverains du Moyen-Orient l’automne dernier. L’accord avec le Times résout un problème, mais ce n’était pas la solution que l’Athletic recherchait. C’est pourquoi nous avons continué à lire sur l’Athletic à la recherche d’autres accords pendant une grande partie de l’année dernière, comme un plan flottant pour combiner avec Axios et rendre la société fusionnée publique.

Et tandis que le Times a été à juste titre fier de son boom d’abonnements pendant l’ère Trump, cette ère est révolue (pour l’instant). Il devra travailler plus dur pour trouver de nouveaux abonnés, ce qui s’est reflété dans le ralentissement de la croissance à plusieurs reprises l’année dernière. Si le Times se sentait plus à l’aise avec sa croissance organique, il ne paierait peut-être pas environ 500 $ par abonné pour l’Athletic.

Au lieu de cela, il fait son deuxième plus gros contrat dans l’histoire du journal. Le Times a acheté le Boston Globe en 1993 pour 1,1 milliard de dollars ; et en 2005, il a payé 410 millions de dollars pour About.com, sa plus grande acquisition numérique avant aujourd’hui. Aucun de ces accords n’a bien fonctionné pour le Times. Il a largué le Globe en 2013 pour 70 millions de dollars, et il s’est débarrassé d’Environ pour 300 millions de dollars en 2012 (en le vendant à l’IAC de Barry Diller, qui l’a transformé en DotDash, et qui possède maintenant une grande partie de ce qui s’appelait autrefois Time Inc) .

Les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs, et le Times d’aujourd’hui compte un nouvel ensemble de chefs d’entreprise, il est donc tout à fait possible que cela se produise. Mais ne vous y trompez pas : c’est un très gros pari, avec des risques et des avantages importants – et un pari que le Times n’aurait pas été en mesure de faire il n’y a pas très longtemps.