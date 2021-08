Pourquoi le nombre de cas et de décès en Floride est si mauvais pendant la montée subite du delta

Ce n’est pas un mystère ce qui se passe en Floride en ce moment – ou pourquoi.

L’État connaît sa pire vague de pandémie. La semaine dernière, il s’élevait en moyenne à près de 25 000 nouveaux cas chaque jour. Le précédent record, en janvier, était d’environ 18 000. Plus de 17 000 Floridiens sont hospitalisés avec le Covid-19, un autre record ; environ 230 personnes meurent chaque jour. La Floride est en tête de tous les États pour le nombre d’hospitalisations et de décès par habitant.

La ville d’Orlando a exhorté les résidents à limiter leur utilisation d’eau, car le même oxygène liquide utilisé pour traiter l’approvisionnement en eau est utilisé pour fournir de l’air aux patients de Covid-19. Le département de la santé de Floride a demandé au gouvernement fédéral d’envoyer plus de ventilateurs alors que le nombre de patients hospitalisés augmentait – une demande Le gouverneur Ron DeSantis, qui a misé sa réputation politique sur sa réponse de laisser-faire à la pandémie, a affirmé ne rien savoir.

Ces derniers jours, les cas ont peut-être commencé à plafonner, n’augmentant « que » de 11 % au cours des deux dernières semaines. Mais il est difficile d’en être sûr car les tests sont insuffisants : près de 20 % des tests reviennent positifs dans l’État. Les experts disent que ce nombre devrait être de 5% ou moins pour être sûr que la plupart des cas sont détectés.

Plus de 17 000 Floridiens sont hospitalisés avec Covid-19 ; environ 230 personnes meurent chaque jour. Lynne Sladky/AP

Pendant la majeure partie de l’année dernière, la Floride a ressemblé à une réussite pour les personnes qui ont plaidé pour une réponse moins restrictive à Covid-19. Ses taux de cas et de mortalité n’étaient pas sensiblement pires que d’autres États qui étaient plus agressifs pour imposer des masques ou fermer des entreprises.

Alors pourquoi la Floride connaît-elle sa pire poussée maintenant, 18 mois après le début de la pandémie, alors que les vaccins sont largement disponibles ?

À certains égards, ce qui se passe actuellement en Floride est un microcosme de la vague actuelle à travers l’Amérique : un taux de vaccination moyen est entré en collision avec une version plus contagieuse du virus. Et cela dans un État où les dirigeants politiques continuent d’insister pour que les gens agissent comme si la pandémie était terminée – même si plus de personnes meurent chaque jour qu’à n’importe quel moment de l’année écoulée.

La Floride est submergée de nouveaux cas de Covid-19 et d’hospitalisations

Environ la moitié des résidents de la Floride, 52 pour cent, sont entièrement vaccinés, selon les données du Times. Ce n’est pas terrible – le Mississippi et l’Alabama occupent actuellement la dernière place, avec moins de 38 % – mais ce n’est pas génial non plus. Le Sunshine State est 25e parmi les États pour le taux de vaccination.

La Floride n’est pas un monolithe ; certaines communautés ont des niveaux de protection beaucoup plus élevés que d’autres. Les niveaux de cas évoluent en conséquence, les zones les moins vaccinées étant plus répandues. Dans les comtés comptant plus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants, les taux de vaccination sont bloqués dans les années 30 et 40.

Les comtés avec des taux de vaccination de 60 pour cent ou plus connaissent toujours une bonne propagation. Mais c’est nettement moins, parfois de plus de la moitié, que les zones les plus défavorisées, selon les données de l’État. Les comtés moins vaccinés ont été à l’origine de la vague actuelle.

« Une couverture vaccinale insuffisante y contribue beaucoup », m’a dit Cindy Prins, épidémiologiste à l’Université de Floride.

La Floride est en tête des 50 États pour le nombre d’hospitalisations et de décès par habitant. Chandan Khanna/. via .

La variante delta désormais dominante a également aggravé la situation car elle se propage plus efficacement que les itérations précédentes. Il semble également provoquer une maladie plus virulente, ce qui contribue probablement au nombre record d’hospitalisations.

Différents groupes d’âge ont également différents degrés de protection contre la variante delta. Près de neuf Floridiens sur dix de plus de 65 ans sont vaccinés, offrant un niveau de protection élevé aux personnes les plus vulnérables à la maladie du Covid-19.

Mais moins de 60% des personnes âgées de 30 à 39 ans sont vaccinées, tout comme moins de 50% des personnes âgées de 12 à 29 ans, selon les données de l’État. Un grand nombre de jeunes en Floride sont totalement vulnérables à la variante delta, et certains d’entre eux tombent très malades. Un système hospitalier desservant le centre de la Floride a signalé la semaine dernière que la moitié de ses patients actuellement hospitalisés avec Covid-19 ont moins de 40 ans.

Les hôpitaux ressentent la pression de la vague actuelle. Selon la Florida Hospital Association, seulement 7 % des lits de soins intensifs de l’État sont actuellement disponibles, et plus de la moitié des personnes actuellement en soins intensifs dans tout l’État ont Covid-19.

« Plusieurs hôpitaux ont dû se procurer et demander plus [ventilators], et les livraisons d’oxygène continuent d’être un défi », a déclaré Savannah Kelly, porte-parole de la FHA, dans un e-mail.

La stratégie pandémique du gouverneur Ron DeSantis est mise à l’épreuve

DeSantis, qui a des aspirations présidentielles claires en 2024, s’est positionné lui-même et la réponse de son État à Covid-19 contre l’établissement de santé publique tout au long de la pandémie et, plus récemment, l’administration Biden.

Bien qu’il ait, comme la plupart des gouverneurs, fermé de nombreuses entreprises au printemps dernier, elles ont été autorisées à rouvrir en mai 2020 ; DeSantis a catégoriquement refusé d’envisager de nouvelles fermetures lors des vagues suivantes en été et en hiver. Il a mis fin aux mandats de masque de l’État le 4 mai 2021, avant que le CDC ne modifie ses propres directives de masquage, et il a résisté aux appels à les réimposer alors même que les cas augmentaient à nouveau.

Le gouverneur a tenté d’empêcher les districts scolaires locaux de définir leurs propres mandats de masques pour la nouvelle année scolaire et a menacé de retenir les salaires de tout fonctionnaire qui mettait en œuvre une politique de masquage. Certains districts scolaires vont de l’avant de toute façon. Il s’est également opposé aux entreprises exigeant des vaccins pour leurs employés ou leurs clients.

Le gouverneur DeSantis a misé sa réputation politique sur sa réponse sans intervention à la pandémie. Joe Raedle/.

Les experts ont déclaré que les politiques de l’État, qui ont signalé aux vaccinés et aux non vaccinés qu’il est normal de mener leur vie normale, facilitent la propagation du virus.

“Il y a encore un grand nombre absolu de personnes non vaccinées, relativement peu de personnes pratiquant la distanciation sociale ou le masquage, par choix et aussi en raison de l’absence de politiques les obligeant”, Joshua Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, m’a dit. “Les écoles et les universités reprennent leurs sessions et de nombreuses introductions delta dans l’État se déroulent toutes en même temps.”

La situation a conduit à une sorte de théâtre de l’absurde, DeSantis combattant les mesures d’atténuation locales tout en promouvant de nouveaux traitements pour les personnes qui tombent si malades qu’elles doivent être hospitalisées à cause de Covid-19.

Les échecs pandémiques de la Floride sont un microcosme des luttes de l’Amérique

La Floride, comme une grande partie de l’Amérique, pariait que la pandémie était derrière elle – et avait tort. L’expérience antérieure peut avoir bercé l’État dans un faux sentiment de sécurité, non préparé à l’agressivité de la variante delta.

Comme je l’ai signalé l’année dernière, la Floride a bénéficié d’avantages structurels pour ralentir la propagation de Covid-19. Il est moins densément peuplé qu’un État comme New York, avec plus de maisons unifamiliales, ce qui réduit les possibilités pour les gens d’avoir des contacts avec les autres et potentiellement de propager le virus. Le temps est plus chaud, ce qui permet aux gens de rester plus facilement à l’extérieur, où le virus se transmet moins facilement.

À la fin de l’année dernière, il n’y avait pas beaucoup de différence perceptible entre le nombre de cas et de décès dans un État comme la Floride, avec son approche détendue de Covid-19, et un État comme la Californie qui était beaucoup plus proactif. Cela a donné du crédit à l’affaire DeSantis et d’autres conservateurs, selon laquelle les experts en santé publique étaient trop agressifs pour essayer de réguler le comportement des gens, avec peu d’avantages évidents.

Mais ensuite, les taux de vaccination de la Floride ont pris du retard et le virus a évolué pour devenir plus infectieux. Le décor était planté pour une autre vague dévastatrice.

C’est la même histoire dans tout le pays. La Floride est entourée d’États – Mississippi, Louisiane, Alabama, Géorgie et Caroline du Sud – avec des vaccinations inférieures à la moyenne et peu de restrictions officielles qui subissent actuellement certaines de leurs pires semaines de Covid-19.

Comme la Floride, des États comme la Louisiane, le Mississippi et la Géorgie ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne et peu de restrictions sur la collecte. Emily Kask/. via .

Les gens retournent aussi à leur vie. L’activité de marche et de conduite a dépassé le niveau de référence avant la pandémie en Floride, selon les données de mobilité d’Apple, et les transports en commun sont revenus à des niveaux proches de la normale après une forte baisse au printemps dernier.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Le gouvernement fédéral avait semblé signaler la fin de la pandémie il y a quelques mois, avec des directives de masquage plus détendues et la Maison Blanche de Biden adoptant le 4 juillet comme une sorte de réouverture nationale, avant que la variante delta ne revienne.

La nouvelle vague de cas à travers le pays a contraint de nombreux dirigeants étatiques et nationaux à réviser leurs messages publics. Les vaccins offrent toujours une forte protection contre les symptômes les plus graves de Covid-19, mais une plus grande prudence peut être justifiée compte tenu du niveau élevé de propagation aux États-Unis. Les experts exhortent les gens à porter à nouveau des masques en public et à envisager d’éviter les grands rassemblements, en particulier à l’intérieur.

DeSantis a tenu bon contre les nouvelles interventions, malgré les cas records et les hospitalisations, en suivant le même livre de jeu auquel il s’est tenu tout au long de la pandémie. Pourtant, la Floride paie un prix élevé pour ses luttes pour vacciner les gens et maintenir sa vigilance contre le virus. Près de 43 000 Floridiens sont morts au total pendant la pandémie.

Même si la dernière vague atteint un plateau, il reste encore des semaines difficiles à venir – en Floride et à travers l’Amérique.