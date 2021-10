Pourquoi le nouveau chargeur MacBook Pro GaN USB-C 140W d’Apple est une grosse affaire

Avec toute la fanfare lors du lancement du MacBook Pro d’hier, une chose à laquelle je ne m’attendais pas était un adaptateur secteur USB-C de 140 W. Mais cela pourrait être le plus grand changement dans l’industrie électronique cette année.

Apple a choisi le format au nitrure de gallium (GAN, via Verge) pour lui permettre d’être dans un boîtier plus petit, et c’est certainement quelque chose que nous pouvons soutenir. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c’est qu’il est compatible USB-C Power Delivery 3.1. C’est l’un des premiers adaptateurs de ce type et certainement le premier ordinateur portable à utiliser la norme.

La norme est si nouvelle que les câbles USB-C conformes ne sont même pas encore sur le marché, et c’est en partie la raison pour laquelle vous ne pouvez charger à cette vitesse qu’avec le câble adaptateur USB-C vers Magsafe à 49 $ d’Apple, pas directement au Ports USB-C qui chargent en dessous de 100W. En fait, il n’y a même pas de nom sympa pour cela. Les régulateurs l’appellent la spécification USB PD R3.1.

D’autres sociétés ont piraté l’USB-C pour dépasser la limite de 100 W de l’USB-C (passant en fait de 5A à 6,5A au lieu d’une tension plus élevée). Apple, qui est souvent tenté de jouer avec les normes, mène apparemment la charge (hum) sur l’USB-C PD R3.1.

Cela rappelle le moment où Apple a lancé pour la première fois le MacBook USB-C au début de 2015 (et Google a presque immédiatement suivi quelques jours plus tard avec son propre Chromebook Pixel de chargement USB-C) et l’industrie des ordinateurs portables est rapidement passée à l’USB-C. Incidemment, HP a été le premier à introduire un ordinateur portable (micro) alimenté par USB en 2013. Nous sommes susceptibles de voir un changement radical similaire, sauf que cette fois, il ne s’agira peut-être pas seulement d’ordinateurs portables.

L’USB-C PD 3.1 vient d’être ratifié en mai

Nous ne sommes même pas six mois après la ratification de la révision 3.1 de la spécification USB Power Delivery (USB PD), et Apple a lancé un produit utilisant cette norme. Nous savons que les travaux ont commencé sur le projet en 2019 ou avant, cela a donc nécessité une certaine prévoyance.

Brad Saunders, président de l’USB Implementers Forum, a déclaré à . :

Apple est l’une des sept sociétés de promoteurs USB qui coparrainent le développement des spécifications de base USB, y compris bien sûr la spécification USB Power Delivery, il n’est donc pas surprenant qu’elles développent un chargeur compatible avec le dernier USB PD R3. 1 spécification L’alimentation d’ordinateurs portables plus performants est clairement l’un des principaux cas d’utilisation des nouvelles capacités de puissance plus élevées de la spécification.

(À partir de maintenant, il est utile de connaître la formule Volts x Amps = Watts – plus)

Les principales caractéristiques de la spécification USB PD 3.1 incluent :

Un choix de trois nouvelles tensions fixes : 28 V (au-dessus de 100 W – que MBP utilise), 36 V (au-dessus de 140 W) et 48 V (au-dessus de 180 W) rejoignant les tensions fixes précédemment définies de 5 V, 9 V, 15 V et 20 V. Un nouveau mode de tension réglable permettant une plage de 15V à l’une des trois tensions maximales (28V, 36V ou 48V) en fonction de la puissance disponible permettant à l’appareil alimenté de demander des tensions spécifiques à une résolution de 100 mV.

Mon esprit s’est immédiatement tourné vers les chargeurs de vélos électriques, qui sont généralement de 36V-48V et 2-4A sur le bas de gamme.

Cela signifie qu’un vélo électrique typique nécessitera 72 à 144 W de puissance pour être chargé. En fait, le vélo électrique standard européen est d’environ 250W de sortir (bien qu’il existe de nombreuses façons de tricher qui sont exploitées par les fabricants de vélos électriques).

Cela signifie que la même batterie externe USB-C R3.1 qui pourrait alimenter votre MacBook Pro pourrait également alimenter un vélo électrique. Je ne parle pas de charger la batterie de votre vélo électrique, je dis que cela pourrait être la seule batterie (!!) Et entraîner directement le moteur de 250W.

Alors que les vélos électriques explosent en popularité en ce moment et sont un choix évident pour les batteries bidirectionnelles USB-C PD 3.1, environ 95% des appareils ménagers sont sous la puissance requise de 240 W. Cela inclut tous les ordinateurs de jeu, les lumières, les imprimantes et de nombreux appareils de cuisine, sauf les plus puissants. Des éléments tels que les radiateurs, les sèche-cheveux et les outils électriques nécessitent beaucoup plus de puissance.

Il n’est pas exagéré d’imaginer un monde qui passe aux prises de courant continu USB-C dans la maison et même à un fond de panier CC séparé dans toute la maison. En fait, de nombreux foyers ont déjà des ports USB-C intégrés dans les prises.

L’USB-C est déjà l’avenir des voitures

Nous voyons déjà l’USB-C remplacer l’adaptateur « allume-cigare 12V » dans les voitures. À 100 W, l’USB-C peut remplacer complètement cette prise plusieurs fois, qui est généralement fusionnée à environ 8 ampères ou ~ 100 W. A 240W, de nouvelles possibilités émergent : alimenter directement un téléviseur ou un projecteur efficace et du matériel de camping sans onduleur serait facile. Hé, gardez ce MacBook Pro et ce vélo électrique chargés depuis la voiture !

Solaire?

Autre utilisation possible : les panneaux solaires ont souvent une taille inférieure à 240 W et au lieu de micro-onduleurs CA inefficaces qui devraient éventuellement se reconvertir de manière inefficace en CC, ils pourraient simplement transporter l’alimentation CC via USB-C. Jackery en fabrique actuellement une version 100W, mais le port USB-C est limité à 15W. Imaginez une configuration de batterie de panneau solaire pour vélo électrique qui pourrait également fournir une alimentation de secours de 240 W à de nombreux appareils informatiques. Enregistre-moi!

Pourquoi passer de 120V/240V AC à 240W USB-C ?

Alors pourquoi convertir une maison en USB-C à 240 W ? Moins de conversions DC-AC-DC qui sapent environ 10% de l’énergie, pour commencer. Même sans efficacité, la réponse simple est que vous n’auriez plus besoin de ces briques d’alimentation qui convertissent le courant alternatif en courant continu sur chaque élément de votre maison – dont la plupart nécessitent l’énergie CA circulant à travers vos prises vers le courant continu, ce qui est requis par micro- électronique.

Ironiquement, vous n’auriez pas besoin de cette brique d’alimentation élégante mais aussi à 99 $ et 140 W qu’Apple expédie. Vous brancheriez simplement votre cordon USB-C MagSafe dans votre prise USB domestique.

Et la beauté de l’USB-C est que vous pouvez déjà le faire si vous avez l’USB-C intégré dans vos prises (mais pas encore à 140 W).

