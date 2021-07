Pourquoi le nouveau directeur technique de Williams vise à battre son camarade de classe · .

in

Près d’un an après leur vente à Dorilton Capital, et avec leur week-end de course à domicile qui approche, les choses s’améliorent chez Williams.

L’équipe était de véritables prétendants aux points dans les deux courses du Red Bull Ring. George Russell a obtenu sa première apparition en Q3 depuis 2018 et a franchi le drapeau à damier à moins de six secondes du top 10.

Les progrès ont été réalisés sous la direction du nouveau directeur technique François-Xavier ‘FX’ Demaison, nommé en mars. Comme il l’a expliqué à ., les gains récents sont survenus malgré l’arrêt des travaux de l’équipe sur sa voiture actuelle, concentrant plutôt ses efforts sur la refonte du règlement technique à venir pour la saison 2022 de F1.

“C’est la voiture que nous avons, nous ne la développerons plus”, a expliqué Demaison dans une interview avec . lors du week-end du Grand Prix de Styrie. “Nous avons arrêté le développement il y a deux semaines, nous avons choisi de nous concentrer sur la voiture de l’année prochaine.”

“Cela montre simplement la force de l’équipe de course qui fait actuellement un très bon travail”, ajoute-t-il. « Donc, je suis très heureux de cela. »

Russell a frôlé les points lors des trois dernières courses. Les efforts de Russell les ont rapprochés de manière tentante de la fin d’une sécheresse de points qui est la plus longue de l’histoire de l’équipe. Mais l’injection de capital de Dorilton laisse présager des temps meilleurs à venir. Cela a déjà entraîné un bouleversement dans la gestion de l’équipe et l’arrivée du PDG Jost Capito, qui a fait appel à son ancien collègue de Volkswagen pour le rejoindre en tant que directeur technique.

Demaison supervise les mises à jour de la soufflerie de l’équipe et d’autres améliorations de leur infrastructure, mais il est clair qu’il est impressionné par la force de son effectif.

« En termes de main-d’œuvre, nous avons une bonne équipe », a-t-il déclaré. « Nous avons fait quelques changements récemment, mais maintenant nous allons nous concentrer sur le travail sur la voiture.

« C’est l’essentiel aujourd’hui, de développer la capacité technique, principalement logicielle et la soufflerie. Et le reste est de mettre tout le monde sur le même bateau et de concevoir cette prochaine voiture. »

Il y a tout juste deux ans, cette équipe n’a pas réussi à terminer son premier châssis à temps pour le début des essais. Cela s’est avéré le précurseur d’une saison atrocement peu compétitive où ils languissaient généralement à environ une seconde par tour du rythme de leur prochain rival le plus lent.

Soulignant les gains réalisés par Williams, en Autriche, ils étaient plus proches du rythme de la pole position qu’ils ne l’avaient été à aucun moment au cours des cinq années précédentes. Un passage aux boîtes de vitesses Mercedes l’année prochaine devrait apporter une nouvelle amélioration. Demaison dit que l’équipe a déjà défini certains aspects du successeur de la FW43B.

Demaison a travaillé sur la machine Renault Laguna BTCC de Williams. “Nous avons un plan de production avec des délais pour geler certaines parties de la voiture”, a-t-il déclaré. “Pour être sûr, nous aurons une voiture prête pour le premier test en mars de l’année prochaine. C’est un plan de projet normal que toute équipe de F1 doit suivre.

« Peut-être que certaines équipes avec plus de personnes peuvent être un peu plus agressives en termes de plan de projet, mais nous sommes satisfaits des résultats que nous avons avec les personnes que nous avons et nous suivons ce plan. Bien sûr, nous allons déjà geler – nous avons déjà gelé une partie du concept. »

Ce n’est pas la première fois que Demaison chez Williams : alors que Jacques Villeneuve livrait le plus récent trophée de championnat de l’équipe, Demaison a travaillé sur leur programme de championnat britannique de voitures de tourisme Renault Laguna dans les années 90. Cependant, il n’y avait pas encore de visages familiers de l’époque où il repassait les portes de l’usine.

Chez Volkswagen, il a développé leurs voitures de rallye et la radicale ID.R entièrement électrique qui a établi une série de records pour une machine de sa « catégorie ». Bien qu’il soit peut-être venu de l’extérieur des courses de Grand Prix, il a trouvé «beaucoup de similitudes» entre les voitures sur lesquelles il a travaillé et les machines de Formule 1. « Mis à part l’aéro qui est à coup sûr complètement différent, la conception du châssis est assez similaire », dit-il.

« Aujourd’hui, le directeur technique ne conçoit pas la voiture tout seul, son travail consiste à s’assurer que tout le monde essaie d’atteindre le même objectif et de faire travailler l’équipe ensemble. C’est donc ma tâche principale pour le moment.

Il a rejoint Williams alors que l’équipe passe ce qu’elle espère être son plus bas reflux alors qu’elle trace un parcours vers l’avant d’un championnat qu’elle dominait lorsqu’il a travaillé pour la première fois pour eux. Malgré les promesses affichées lors des dernières courses, il est réaliste quant à leurs objectifs à court terme. Ils occupent la neuvième place du championnat, et le mieux qu’ils puissent espérer cette année et la prochaine est de se hisser à la huitième place.

Demaison est impatient de mettre un sur “collègue” Vasseur. Pour ce faire, ils devront probablement battre Alfa Romeo, dirigé par le directeur de l’équipe Frédéric Vasseur, qui a une histoire avec Demaison. «Je veux battre mon collègue», dit-il. « Nous étions à l’école ensemble.

“Je dois donc le battre à coup sûr”, ajoute-t-il. “Je veux finir devant lui l’année prochaine.”

Mais à plus long terme, les objectifs de Demaison sont naturellement fixés beaucoup plus haut qu’un peu de surenchère amicale.

“Nous devons être réalistes, c’est un long voyage”, a-t-il déclaré. «Évidemment, pour l’année prochaine, nous voulons marquer des points un peu plus facilement qu’aujourd’hui. C’est clairement la cible.

“Puis pour ’23 pour essayer de frapper à la qualification Q3 et être un peu plus proche de la cinquième place.”

Cela a peut-être semblé optimiste lorsque . a parlé à Demaison au début du week-end du Grand Prix d’Autriche. Mais le virage vedette de Russell qui a placé Williams huitième sur la grille la dernière fois était le signe le plus clair que les bons moments reviennent à Grove.

