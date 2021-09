Pourquoi le nouveau Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur sans fil presque parfait | La technologie

in

Le Dyson V15 Detect Absolute utilise la technologie laser pour détecter chaque grain de poussière, aussi petit soit-il.

Les aspirateurs Dyson sont les plus recherchés au monde. La célèbre technologie cyclone en fait l’un des moteurs les plus puissants, ainsi qu’une longue durée de vie et une longue durée de vie de la batterie.

Bien sûr, la dépense que vous devez faire sur un aspirateur Dyson est assez élevée et n’est pas accessible à tout le monde. L’un de ses derniers modèles, le Dyson V15 Detect, a fait ses débuts avec une grande nouveauté : un laser capable de montrer toute la saleté.

L’aspirateur sans fil le plus intelligent et le plus puissant avec un système laser qui vous montre la saleté de la poussière microscopique.

Au prix de 699 euros, il est normal qu’il ne soit pas abordable pour beaucoup, mais les avancées de Dyson se répercutent alors sur le reste de l’industrie du nettoyage. De plus, il vient d’être lancé et a un prix de première.

Si vous faites partie de ces personnes qui ne lésinent pas lorsqu’il s’agit de nettoyer votre maison, ce dont nous avons réalisé depuis 2020 à quel point c’est important, maintenant que nous passons plus de temps chez nous, ce Dyson V15 Detect vous intéresse.

Capteur laser pour savoir où se trouve la poussière

La grande nouveauté de ce Dyson V15 Detect est le laser vert dans sa tête qui montre chaque grain de poussière qui se trouve au sol.

Jusqu’à présent, les aspirateurs Dyson n’avaient rien de plus que des têtes de brosse, bien que d’autres marques utilisent des LED blanches pour montrer la saleté qui se trouve irrémédiablement sur le sol. Mais cela ne montre qu’une partie.

Ce laser vert ddétecte les particules qui ne sont normalement pas vues à l’œil nu, des microparticules que cet aspirateur pourra avaler. De cette façon, vous aurez votre sol beaucoup plus propre que ce que les autres aspirateurs ont.

Mesure de particules pour calibrer la puissance

Dyson a créé un système capable d’analyser les particules qu’il aspire à un niveau microscopique, à la fois la quantité et la taille d’entre eux.

Avec ce capteur l’aspirateur peut décider automatiquement d’augmenter la puissance. De cette façon, s’il y a beaucoup de très petites particules, vous pouvez augmenter la puissance pour les aspirer. La même chose se produit s’il détecte plus de saleté.

Si vous traversez un espace avec moins de poussière et de particules en général, vous baisserez l’intensité pour économiser de l’énergie.

Un moteur très puissant

Le moteur cyclone Dyson est l’un des plus puissants. Dans ce Dyson V15 Detect a un moteur Hyperdymium capable d’atteindre un maximum de 125 000 tours par minute.

Les 14 cyclones ont roulé Ils aident à générer une force allant jusqu’à 100 000 G pour éliminer chaque grain de poussière de l’air, de sorte qu’il n’y a pas de perte d’aspiration due au colmatage.

De plus, l’aspirateur dispose de plusieurs filtres qui permettent de bloquer 99,99% des particules inférieures à 0,3 micron et d’expulser de l’air pur.

Nouvelle batterie haute capacité

Ce Dyson V15 Detect est doté d’un moteur puissant et d’un nouveau système laser pour détecter plus de poussière que vous n’en verriez normalement. C’est pourquoi il faut plus d’énergie pour nettoyer toute votre maison en une seule fois.

Intègre désormais une batterie lithium-ion avec autonomie jusqu’à 60 minutes d’utilisation. D’autres modèles atteignent 40 ou 45 minutes, mais avoir une heure d’utilisation avec la puissance minimale, suffisante au quotidien, est une bonne nouvelle.

