Pourquoi le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition est le meilleur lecteur d’ebook à ce jour | La technologie

On vous dit quelles sont les clés du nouveau Kindle Paperwhite qu’Amazon vient de présenter et qui est déjà en pré-vente. Il est devenu la référence actuelle du secteur.

Amazon domine totalement le secteur du livre électronique, et pas seulement parce que sa boutique est la référence en matière d’achat de livres électroniques en tout genre, mais aussi pour ses lecteurs, le Kindle.

Il existe plusieurs modèles de Kindle et tous peuvent être comptés parmi les meilleurs lecteurs de livres électroniques de 2021, sans aucun doute. De plus, le catalogue continue de s’étoffer avec de nouveaux ajouts, tels que le nouvelle signature Kindle Paperwhite (2021) qui vient d’être présenté et dont le prix est de 189 euros avec recharge sans fil et de 139 euros sans.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs lecteurs de livres électroniques à ce jour. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Le nouveau Kindle Paperwhite premium a un écran de 6,8 pouces et 20 % de puissance en plus que la génération précédente. Par rapport au modèle standard, il dispose de 32 Go de stockage, d’une recharge sans fil Qi et d’un capteur de lumière.

Ce n’est pas le Kindle Oasis mais il l’éclipse en termes de rapport qualité-prix

Le haut de gamme d’Amazon est sans conteste le Kindle Oasis, qui est évidemment bien plus cher. Les Paperwhite ont un pas de retard.

Cela dit, son prix est également moins cher, donc si vous regardez le rapport qualité-prix, c’est une bonne option. Il offre beaucoup pour beaucoup moins d’argent.

La recharge sans fil rend les choses beaucoup plus faciles et ajoute un avantage significatif de commodité

L’édition Signature est livrée avec une recharge sans fil, bien que vous deviez acheter une station d’accueil Qi Wireless pour l’utiliser. C’est une fonction utile, car par exemple, avec elle, vous pouvez charger votre Kindle en le laissant sur la table de chevet sans avoir à vous soucier des câbles d’aucune sorte.

Enfin, la lumière avant à intensité variable arrive avec tout chaud aux Paperwhites

À l’heure actuelle, tous les Kindle ont un éclairage avant, mais pas à intensité variable en termes de tonalité. Le modèle le plus basique et le moins cher peut augmenter ou diminuer l’intensité, mais il ne peut pas mettre en lumière chaude.

La canette Paperwhite 2021, quelque chose de particulièrement recommandé si vous lisez habituellement dans le noir avant de vous coucher.

Écran plus grand avec l’une des meilleures résolutions du marché

Sans augmenter en termes de dimensions, ce Kindle gagne en écran, plus grand que dans le modèle précédent.

Il le fait en serrant au maximum les cadres de l’écran, l’une des tâches en attente des lecteurs de livres électroniques.

Il est désormais plus lumineux en pleine lumière, et cela permet de lire dans certaines situations

L’intensité de la lumière sur l’écran augmente de 10%, un chiffre considérable si l’on considère que l’écran du Kindle est déjà très lumineux.

Bien que l’encre électronique facilite déjà la lecture en plein soleil, la luminosité contribue toujours à l’améliorer.

