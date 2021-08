Pourquoi le nouveau programme de laissez-passer annuels de Disneyland va être génial… Probablement

Les clés magiques sont moins chères que les passeports annuels… pour l’instant

Il y a quelques changements entre les passeports annuels et les clés magiques, et l’un des plus notables est le prix. Mais dans ce cas, c’est un bon changement car les Magic Keys sont en fait moins chères que le passeport annuel équivalent en mars 2020. Le Signature Plus AP, celui qui vous offre les meilleures réductions, un parking gratuit et aucune date d’interdiction, coûte 1 449 $ sur son dernier jour de disponibilité. La Dream Key, qui présente tous les mêmes avantages, coûte 1399 $. Les clés de niveau inférieur bénéficient en fait d’une remise plus agressive par rapport à leurs prédécesseurs.