Pourquoi le nouveau Samsung Galaxy M52 est l’une des meilleures alternatives à Xiaomi | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau Samsung Galaxy M52 5G est l’un des meilleurs paris sur les téléphones bon marché avec 5G que vous pouvez trouver en ce moment.

Ce n’est plus une nouveauté, c’est une réalité : les mobiles bon marché disposent de la 5G. C’est pourquoi il est plus fréquent de trouver des téléphones portables à bon prix qui peuvent profiter pleinement des nouveaux réseaux à plus haut débit, comme le nouveau Samsung Galaxy M52 5G.

Ce nouveau mobile Samsung est une option parfaite pour tous ceux qui veulent un smartphone alimenté par batterie toute la journée, un écran géant et aussi un bon appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

C’est aussi un smartphone pas cher, à moins de 450 euros et qu’en réalité peut être obtenu à moindre coût grâce à certaines offres, comme chez Amazon pour 369 euros.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Si vous envisagez de changer de mobile et que vous recherchez un nouvel appareil moderne doté de bonnes fonctionnalités pour durer des années, mais à un prix raisonnable, ce Galaxy M52 5G est l’une des meilleures options du catalogue Samsung.

C’est une toute nouvelle équipe qui vient d’être présentée et qui est en vente à partir du 2 novembre et qui aura peut-être tout ce dont vous avez besoin pour être votre prochain mobile.

Ce sont ses points clés qui le différencient de la plupart des derniers téléphones Xiaomi, Oppo, realme ou Vivo.

Un prix ajusté : proposé à 369 euros

L’un des mobiles 5G bon marché de Samsung avec un écran de 6,7 « , un appareil photo de 64 Mpx et une excellente batterie pour toute la journée.

Le nouveau Samsung Galaxy M52 5G vient d’être annoncé et bien que son prix officiel soit de 449 euros, chez Amazon vous pouvez déjà bénéficier d’une remise de 80 euros pour son lancement.

Ce smartphone peut être acheté pour seulement 369 euros. Le prix est une offre spéciale pour son lancement, vous pouvez donc le trouver à un prix plus élevé si vous n’arrivez pas à l’heure. Dans tous les cas, dans nos offres technologiques, nous le mettrons en évidence lorsqu’il baissera de prix.

De bonnes performances grâce au processeur Snapdragon 778G

Samsung a utilisé un processeur octa-core pour ce Galaxy M52 5G, en particulier Puce Snapdragon 778G de Qualcomm, fabriqué en 6 nm et qui améliore jusqu’à 40% les performances de son prédécesseur.

Ce processeur n’est pas seulement compatible avec les réseaux 5G, il dispose également de bonnes performances pour utiliser toutes vos applications sans perdre de temps.

Une autre amélioration de ce processeur est qu’il s’agit d’un modèle optimisé pour les jeux. Dès que vous en exécutez un, vous pouvez choisir de donner au jeu plus de performances que les tâches qui le sous-tendent afin de ne pas perdre de parties à cause du téléphone.

Un écran géant pour regarder des milliers d’heures de vidéos

Les grands écrans ont un avantage, les vidéos sont incroyables et aujourd’hui, c’est l’une de ces caractéristiques nécessaires au nombre d’heures que nous passons sur YouTube, Netflix, Disney +, etc.

Ce mobile a une grande Écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec résolution FullHD +c’est-à-dire 1080 x 2400 pixels.

De plus, il dispose d’un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, quelque chose qui permet aux mouvements et aux animations d’être beaucoup plus rapides.

Stockage et batterie pour ne pas vous laisser de côté

Si vous prenez beaucoup de photos ou de vidéos, le stockage est un détail vital pour vous. C’est pourquoi ce Galaxy M52 5G est livré avec une capacité de 128 Go dont vous pourrez profiter pour tous vos souvenirs.

Vous manquez de ces 128 Go ? Vous pouvez insérer une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage. Et c’est que ce mobile prend en charge les cartes jusqu’à 1 To que vous pouvez obtenir pour 186 euros.

Vous avez aussi une grosse batterie de 5 000 mAh cela vous donnera l’autonomie pour l’utiliser tout au long de la journée, même si cela dépendra de l’utilisation que vous en faites. Au moins il a Charge rapide 25W.

Appareil photo principal de 64 mégapixels

La caméra est la pierre angulaire d’un mobile. Dans ce Galaxy M52 5G, vous pouvez trouver un système de 3 caméras principales et une frontale pour les selfies et les appels vidéo.

À l’arrière, vous trouverez un appareil photo principal de 64 mégapixels qui sera sûrement celui que vous utiliserez le plus dans votre vie de tous les jours. Il dispose également d’un ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un appareil photo macro de 5 mégapixels.

Pour l’avant, vous avez un appareil photo de 32 mégapixels au format trou dans l’écran, ou Infinity-O comme l’appelle Samsung.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.