Pourquoi le OnePlus Nord 2 5G est l’un des meilleurs téléphones Android de 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau OnePlus Nord 2 5G est la grande nouveauté parmi les mobiles OnePlus bon marché et de haute qualité pour 2021.

OnePlus a annoncé l’arrivée de la deuxième génération de l’un de ses mobiles qui a fait le plus parler et qui les a ramenés à une position intéressante parmi les fabricants de mobiles bon marché. OnePlus Nord 2 5G est arrivé.

Ce nouveau smartphone récupère le meilleur de la gamme Nord, c’est-à-dire de bonnes spécifications techniques, un prix bas relativement bon marché et la garantie d’une marque telle que OnePlus.

Le smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED 6,43″ 90Hz, 5G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, un appareil photo 50 mégapixels et bien plus encore.

Si vous n’étiez pas très clair si ce mobile est fait pour vous ou non, ne manquez pas le premier contact que nous avons eu avec le mobile.

C’est la chose la plus importante que vous devez savoir sur le OnePlus Nord 2 5G, un smartphone de milieu de gamme à un prix raisonnable qui est un bon smartphone pour pratiquement tout le monde.

OnePlus Nord 2 5G : à partir de 399 euros au lancement

S’il y a bien quelque chose qui caractérise tous les OnePlus Nord, c’est bien le prix. Le Nord 2 5G est dans ce cas le modèle haut de gamme de tous les Nord. Une deuxième génération avec des changements importants, mais qui maintient un prix ajusté.

Bien qu’il ne soit toujours pas aussi bon marché que certains Xiaomi, Oppo ou realme, OnePlus Nord 2 5G coûte 399 euros au lancement dans la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous pouvez toujours opter pour une version supérieure, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui coûte 499 euros.

Un processeur MediaTek performant avec 5G

Le changement le plus important du OnePlus Nord 2 5G est qu’il passe d’un processeur Qualcomm Snapdragon au meilleur processeur dont dispose actuellement MediaTek, un Dimension 1200-AI.

Bien que ce changement puisse paraître étrange à ce stade pour ne pas miser sur un Snapdragon, les plus puristes risquent de ne pas le voir d’un bon œil.

Comme nous l’avons évoqué dans nos premières impressions sur le OnePlus Nord 2 5G, ce processeur fonctionne bien mieux qu’un Snapdragon 765G, qui est plus ou moins son plus grand rival. Jusqu’à 65 % plus rapide et 125 % plus puissant dans les graphiques.

Batterie toute la journée

La batterie OnePlus Nord 2 5G est de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, ou ce que OnePlus appelle « Warp Charge 65 ».

Avec un écran AMOLED, plus de RAM, connexion 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2… Il y a quand même plein de nouveautés qui consomment plus d’énergie que d’habitude OnePlus promet plus d’une journée d’utilisation “normale” avec cette batterie.

Il y a toujours le confort de la charge rapide 65W qui vous offre des heures d’utilisation avec seulement quelques minutes de charge.

Appareil photo 50 mégapixels

OnePlus Nord 2 5G a hérité Appareil photo 50 mégapixels du OnePlus 9, un bon exemple de pourquoi ce mobile coûte 399 euros et non 240 euros comme certains de ses rivaux Xiaomi.

OnePlus a choisi de simplifier le système d’appareil photo avec un grand capteur de 50 mégapixels comme appareil photo principal, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur N&B pour les photos en mode portrait. Adieu la caméra macro qui n’a pratiquement pas été utilisée.

Il dispose également d’un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant, parfait pour les selfies et les appels vidéo.

Un design cool avec un grand écran AMOLED

Le design du OnePlus Nord 2 5G est assez bon et cela montre que OnePlus veut en faire la chose la plus proche du OnePlus 9

Ce n’est pas un design bon marché et en plastique, mais l’arrière est fait de verre légèrement incurvé et d’un châssis en aluminium chromé.

Il y a aussi son écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces, avec un rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FullHD+ de 2 400×1 080 pixels. Un écran de luxe, rapide et avec une excellente résolution pour un smartphone de ce prix.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.