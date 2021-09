Pourquoi le OnePlus Nord N200 est une passerelle abordable parfaite vers la 5G

in

Eric Zeman / Autorité Android

Il est facile de sortir et de dépenser près de mille dollars sur un téléphone compatible 5G. Pourtant, il n’est pas toujours nécessaire maintenant que les vitesses de pointe ont fait leur chemin vers certains des appareils les plus abordables du marché. Prenez le OnePlus Nord N200 par exemple – il offre des vitesses de pointe et une expérience Android propre pour seulement 239 $.

Peut-être n’avez-vous jamais donné à la gamme OnePlus Nord économique sa chance. N’ayez crainte, car il offre toujours des tas de valeur qui ne nuira pas à votre portefeuille. Voici ce qui rend le Nord N200 d’entrée de gamme si bon.

Au-delà d’une batterie toute la journée

L’une des plus grandes inquiétudes pour à peu près tout le monde de nos jours est de savoir combien de temps vous pouvez faire durer une batterie. Les vitesses Premium 5G ont tendance à brûler plus rapidement la durée de vie de la batterie, mais le Nord N200 contient suffisamment de jus pour passer plus d’une journée loin de son chargeur.

OnePlus a commencé avec une énorme cellule de 5 000 mAh qui offre une charge rapide de 18 W pour vous remettre sur pied. Même avec l’énorme batterie, vous devriez pouvoir passer de vide à plein en seulement 75 minutes. C’est facilement l’un des chargeurs les plus rapides dans cette gamme de prix.

Le SoC Qualcomm Snapdragon 480 du Nord fait également sa part pour aider. Il sirote de l’énergie au lieu de le souffler, ce qui laisse le téléphone avec du jus à revendre après une longue journée.

Une puce gourmande en énergie et un logiciel astucieux

Mentionnant le Snapdragon 480, il offre également des vitesses fluides. Il est assez rapide pour dépasser la plupart des lenteurs et il est probable qu’il suive les vitesses supérieures que vous espérez. Les premières puces compatibles 5G de Qualcomm étaient exclusives aux appareils de niveau phare, mais le Snapdragon 480 n’est qu’un avant-goût de ce qui est à venir pour les meilleurs smartphones économiques.

Bien sûr, le processeur n’est pas le seul atout dans la manche du Nord N200. Il fonctionne sur le skin très apprécié Oxygen OS, qui offre une expérience utilisateur simple et élégante. OnePlus a conçu une expérience presque transparente sans trop de bloatware pour vous embourber.

Vous pouvez également vous attendre à des mises à jour de sécurité. Le Nord N200 sera sécurisé pour longtemps, avec trois années complètes de correctifs de sécurité.

Beaucoup d’options de caméra

Vous pourriez vous inquiéter qu’un téléphone abordable vienne avec des sacrifices pour la configuration de l’appareil photo. Une fois de plus, le Nord N200 va à contre-courant. Il comporte un trio d’objectifs sur le panneau arrière avec de nombreuses options de prise de vue du mode nuit au mode portrait, et même un objectif macro. Le HDR est également toujours une option, et cela devrait aider à donner un coup de fouet à n’importe quelle photo que vous prenez.

Si vous êtes prêt à essayer le OnePlus Nord N200 par vous-même, il n’a jamais été aussi abordable. Le réseau de T-Mobile est votre meilleur pari aux États-Unis, et vous pouvez obtenir le Nord N200 gratuitement auprès de Un-Carrier lorsque vous activez une nouvelle ligne dès maintenant.

Vous pouvez également l’obtenir gratuitement lorsque vous passez à Metro by T-Mobile, il existe donc de nombreuses façons de mettre la main sur cet appareil 5G à valeur ajoutée. Qu’est-ce que tu attends? En savoir plus sur le bouton ci-dessous.