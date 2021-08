Pourquoi le OnePlus Nord N200 fait partie des téléphones les plus abordables

Eric Zeman / Autorité Android

L’industrie des smartphones a passé des années à se diriger vers des combinés plus gros et plus chers. Maintenant, le marché revient aux appareils abordables, mais ils n’abandonnent pas leurs puissantes fonctionnalités phares. Un exemple est la gamme Nord de OnePlus, en particulier le OnePlus Nord N200. C’est un excellent choix pour à peu près tous ceux qui souhaitent une connectivité 5G rapide, mais il offre bien plus que cela.

La touche OnePlus premium

Les vitesses 5G haut de gamme ont été lancées en tant que fonctionnalité exclusive pour les téléphones phares coûteux. Maintenant, ils sont devenus populaires car Qualcomm a trouvé des moyens d’intégrer encore plus de puissance dans des chipsets abordables. Le Nord N200 contient un de ces SoC, le Snapdragon 480, et la puce l’aide à se démarquer des autres appareils à un prix similaire.

OnePlus s’est toujours fait un nom avec ses écrans remarquables, et même le Nord N200 économique ne fait pas exception. Chaque version offre le même écran Full HD+ 6,49 pouces. Si cela ne suffit pas, vous bénéficiez également d’un taux de rafraîchissement net de 90 Hz pour que tout fonctionne sans heurts – une autre touche OnePlus classique.

En ce qui concerne le confort des autres créatures, le Nord N200 cache une énorme batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 18 W à bord. Même l’ajustement et la finition du N200 sont un parfait exemple de ce que OnePlus peut faire.

Des fonctionnalités oubliées par les flagships

Alors que les appareils abordables redeviennent de plus en plus populaires, ils s’accrochent à des fonctionnalités clés. Quelques fonctionnalités, en fait, que les produits phares de fantaisie ont laissées derrière elles. Par exemple, le Nord N200 est toujours livré avec une prise casque. Même si les écouteurs Bluetooth ont leur moment, les vrais audiophiles peuvent vous dire à quel point il est agréable d’avoir une prise jack 3,5 mm.

OnePlus a doublé son engagement en faveur d’un stockage extensible avec un slot microSD. Vous disposez déjà de 64 Go d’espace dès la sortie de l’emballage, mais vous pouvez désormais l’augmenter jusqu’à 256 Go à tout moment. Vous trouverez même le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour un accès pratique à une époque où la plupart sont passés à une option de sous-affichage.

Qui pourrait oublier OxygenOS ? Ce n’est pas nécessairement une fonctionnalité que les téléphones phares ont oubliée, mais cela reste un excellent skin Android. Vous ne trouverez aucun bloatware, et il conserve un profil minimaliste – rare sur certains des appareils les plus économiques.

Pouvez-vous trouver un autre rival à 250 $ ?

Pour toutes les fonctionnalités que vous obtenez dans le OnePlus Nord N200, vous pouvez vous attendre à ce qu’il rivalise avec le Google Pixel 4a 5G en termes de prix. Ce n’est pas le cas. En fait, le Nord N200 ne vous coûtera que 239,99 $ au prix fort. Mieux, il est disponible presque partout où vous regardez, y compris T-Mobile, Metro by T-Mobile, Amazon, Best Buy et, bien sûr, OnePlus lui-même.

Si vous optez pour une version opérateur du OnePlus Nord N200, T-Mobile propose de nombreuses façons d’économiser. À l’heure actuelle, vous pouvez récupérer votre Nord N200 gratuitement auprès du Un-Carrier tant que cela ne vous dérange pas d’échanger votre ancien appareil. Chez Metro by T-Mobile, vous pouvez obtenir le Nord N200 gratuitement juste en vous inscrivant.

Pendant que vous prenez le temps de choisir entre un Nord N200 déverrouillé et une version porteuse, n'oubliez pas de consulter @oneplus_usa sur Instagram. C'est votre maison pour tous les derniers contenus OnePlus dignes d'un gramme.