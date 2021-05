Pourquoi le Parti républicain ne peut pas compter avec Trump

La plupart des critiques républicains de la tentative de Donald Trump d’annuler le résultat des élections de 2020 se sont tus.

Bien sûr, Liz Cheney a pris la parole – et a fini par être expulsée de la direction républicaine de la Chambre plus tôt ce mois-ci de manière spectaculaire. Mais elle est l’exception. Le reste du parti s’est uni autour d’une stratégie pour aller de l’avant, comme le montre l’opposition récemment annoncée par Mitch McConnell à une commission bipartite enquêtant sur la prise du Capitole en janvier.

Pour le segment du parti composé de partisans inconditionnels de Trump, cette approche a du sens. Mais même les républicains profondément inquiets quant au comportement post-électoral de Trump ont réussi à rationaliser en évitant le sujet.

Il y a probablement trois raisons à cela. Premièrement, il y a le calcul cynique selon lequel le GOP peut mieux gagner les futures élections en semblant uni, plutôt qu’en mettant en lumière les divisions du parti. Deuxièmement, il y a la peur de défier ouvertement Trump et de gagner l’hostilité de ses partisans, car ceux qui sont jugés insuffisamment fidèles à l’ancien président ont tendance à voir leur travail mis en danger. Et troisièmement, il y a la vision fataliste que cette critique n’aboutira tout simplement à rien, parce que la base du GOP fera confiance au pipeline de propagande des médias conservateurs et des médias sociaux sur leurs propres dirigeants.

En effet, un récent sondage de la société démocrate Democracy Corps, sondant les électeurs dans les États et les districts du champ de bataille, a révélé que les deux tiers des électeurs du GOP là-bas «approuvent toujours fortement» Trump. Ces loyalistes de Trump sont également parmi les plus susceptibles de dire qu’ils sont très intéressés par les élections de 2022 à ce stade. Et dans un sondage CNN / SSRS d’avril, 70% des répondants républicains ont déclaré que Biden n’avait pas légitimement obtenu suffisamment de votes pour remporter la présidence. Face à tout cela, toute tentative de purger totalement l’influence Trumpienne du parti est vouée à l’échec.

Alors que les incitations électorales pour le parti dans son ensemble consistent à s’unifier et à regarder vers l’avenir avant la mi-mandat 2022, les incitations pour les politiciens individuels peuvent être différentes. Josh Mandel, un candidat dans ce qui sera probablement une primaire du GOP du Sénat américain férocement disputée dans l’Ohio, a récemment déclaré à une foule que «l’élection avait été volée à Donald Trump». Il a ajouté: «Mes adversaires de l’establishment spongieux dans cette course ne diront pas ces mots. Mais je vais.”

Tant que de nombreux électeurs de la base républicaine auront cette croyance, les théoriciens du complot convaincus ou les opportunistes cyniques prêts à prétendre avoir de telles opinions seront incités à y répondre. Pendant ce temps, les républicains qui désapprouvent les mensonges électoraux de Trump se sentiront obligés de rester silencieux ou de risquer une défaite électorale. Par exemple, Geoff Duncan, le lieutenant-gouverneur républicain de Géorgie qui a contesté les mensonges de Trump, a déclaré cette semaine qu’il ne se présenterait pas pour un autre mandat. Le processus de tri est en cours.

Cette prochaine nomination présidentielle pourrait améliorer les choses – ou les aggraver encore

Y a-t-il un moyen de sortir de cette spirale descendante? Le cas optimiste présenté par les républicains qui n’aiment pas les tendances à la conspiracisme au sein du parti est assez simple: ils veulent s’accrocher et «traiter avec Trump» jusqu’en 2024, et espérer que celui qui remportera l’investiture aidera à orienter le parti dans une direction saine.

Byron York, du Washington Examiner, a exposé cette ligne de pensée dans une récente chronique. «Il existe un solide champ de républicains qui se préparent à se présenter. DeSantis, Pompeo, Pence, Haley, Cotton, Hawley, Noem et plusieurs autres candidats possibles », écrit York. «Mettez-les ensemble et c’est un groupe solide de prétendants, qui se présenteront tous sur le thème de l’incorporation des réalisations de Trump dans un nouveau type de plate-forme républicaine.»

Il y a une variation parmi ces républicains quant à leur indulgence envers les revendications électorales volées de Trump – Hawley était clairement le moins responsable de ce groupe. Mais la plupart des autres semblent en effet peu susceptibles de pousser les choses aussi loin que Trump le ferait s’ils finissaient par perdre les élections générales de 2024. Et bien qu’ils puissent avoir leurs défauts, il semble peu probable qu’ils placent la pensée conspiratrice au cœur de leur politique comme Trump l’a fait.

Les tendances les plus désagréables de la base républicaine ne disparaîtront sûrement pas entièrement si un républicain plus traditionnel l’emporte. Mais si le chef du parti arrête de jeter de l’huile sur ce feu, son influence s’affaiblirait probablement.

Un problème est, bien sûr, que Trump pourrait bien se présenter à nouveau en 2024. York est sceptique quant au fait qu’il finira par le faire, et peut-être que Trump décidera effectivement de ne pas le faire. Mais la vérité inconfortable est que cela ne dépend pas des élites républicaines – cela dépend vraiment de Trump lui-même. Compte tenu des chiffres de popularité cités ci-dessus et du déroulement des primaires de 2016, il est difficile de trouver un républicain qui pense réellement que Trump perdrait la nomination de 2024 s’il se présentait.

Même si Trump choisit de ne pas se présenter, une autre question est de savoir si, si la base du GOP est allée si loin dans le terrier de Trump, un autre candidat Trumpiste gagnera plutôt la loyauté de la base. Il convient également de rappeler que le finaliste de Trump en 2016 n’était pas exactement un choix modéré – c’était Ted Cruz, un participant désireux de s’opposer aux résultats des élections de 2020. Le casting prétendument all-star des autres prétendants, de Jeb Bush à Scott Walker en passant par Marco Rubio, est complètement tombé à plat.

Pourtant, les électeurs Trumpistes seront limités aux candidats qui se présentent réellement. Et on ne sait pas si un futur successeur de Trump serait en mesure d’égaler sa puissance de star particulière. (Celui qui pourrait le faire, l’animateur de Fox Tucker Carlson, dit qu’il ne court pas.) Cela semble donc être le meilleur espoir des républicains anti-théorie du complot – croiser les doigts et espérer que la base n’obtiendra pas le candidat de leurs rêves. la prochaine fois.