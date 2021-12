Pourquoi le patron de Tottenham, Antonio Conte, était « intelligent » avec les commentaires d’Eric Dier, mais pourrait avoir besoin d’un nouveau gardien de but avec Hugo Lloris. L’avenir n’est pas clair malgré l’héroïsme de West Ham

La légende de Tottenham, Clive Allen, pense que les récents éloges d’Antonio Conte à l’égard d’Eric Dier étaient « intelligents » – mais suggère que le patron des Spurs pourrait avoir besoin de trouver un nouveau gardien de but au milieu des inquiétudes concernant l’avenir d’Hugo Lloris.

Les deux stars de Tottenham étaient au centre de la victoire 2-1 contre West Ham mercredi soir, qui a permis aux Spurs de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Carabao.

Dier a eu un moment à oublier dans le match

Avant le match, Conte a affirmé avec audace que Dier pourrait devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, malgré les questions en cours sur les capacités du joueur de 27 ans.

Comme blessé par son manager, l’international anglais était dûment fautif pour le but de West Ham.

Dier a concédé la possession aux Hammers avec une passe insensée avant de se faire facilement filer par Jarrod Bowen.

Cependant, Allen pense toujours que les commentaires de Conte étaient intelligents, surtout compte tenu de l’absence de blessure à long terme du défenseur central Cristian Romero.

« Conte a très bien joué parce qu’il a perdu Romero », a déclaré Allen à talkSPORT. «Romero a regardé, pour moi, la pièce.

Conte a fait une déclaration surprenante à propos de Dier avant le match de West Ham

« Il semblait que les Spurs allaient construire un back-trois avec Romero au cœur de cette défense.

«Dier a dû assumer ce rôle. Peut-être qu’il a maintenant l’impression d’avoir deux bons demi-centres auxquels il peut s’ajouter.

« Cela a été intelligent dans la façon dont il a félicité Dier en l’absence de Romero. »

Lloris, quant à lui, a réalisé des arrêts exceptionnels pour assurer une victoire aux Spurs.

Cependant, l’avenir du capitaine de Tottenham est incertain, son contrat devant expirer en juin 2022.

Lloris était à son meilleur contre West Ham

L’international français sera libre de négocier avec des clubs étrangers dans un peu plus d’une semaine – et Allen suggère que les Spurs pourraient avoir besoin d’un nouveau gardien de but.

« Qu’il s’agisse [Pierluigi] Gollini sera le remplaçant à long terme pour lui, je ne suis pas si sûr », a déclaré Allen.

«Conte saura de ses capacités, venant éventuellement remplacer Lloris, ou s’il y aura l’ajout d’un autre gardien de but.

« Vous ne connaissez pas la position d’Hugo. Il pourrait avoir l’impression que le moment est venu pour lui de passer à autre chose.

