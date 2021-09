in

Bien qu’il semble que l’agent Park de Gary Cole restera un peu, ne vous attendez pas à ce qu’il soit le remplaçant de Gibbs ! Non seulement il aura ses propres motivations et son histoire, mais Gibbs n’appartient pas encore totalement au passé sur NCIS. Peut-être pourrons-nous les voir travailler ensemble de temps en temps ? On ne peut qu’espérer.

NCIS premières ce soir, le 20 septembre, sur CBS à 21 h HNE.