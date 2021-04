Pourquoi le PDG de JP Morgan qualifie la réglementation Bitcoin de « problème grave »

Compartir

Dans sa lettre annuelle à ses actionnaires, le président-directeur général de JP Morgan, Jamie Dimon, a abordé l’état de la réglementation sur le Bitcoin et les crypto-monnaies aux États-Unis. Au début de la lettre, Dimon qualifie 2020 d’année «forte» pour l’institution bancaire malgré la pandémie de Covid-19.

Dimon semble avoir changé de position, comme l’ont fait d’autres dirigeants du secteur bancaire, après s’être prononcé contre Bitcoin et les crypto-monnaies. Dans une section consacrée à l’incapacité de l’Amérique à « gérer » son passé, il affirme que le pays a été « distrait » de son avenir.

Jamie Dimon, président-directeur général de JPM, publie sa lettre annuelle aux actionnaires. – JP Morgan (@jpmorgan) 7 avril 2021

En ce sens, Dimon souligne 3 «problèmes émergents graves»: le shadow banking, la gestion de l’information financière et le cadre juridique des crypto-monnaies. L’exécutif de JP Morgan appelle les régulateurs et les acteurs du système financier à adopter une position plus active, a déclaré Dimon:

Les régulateurs doivent décider ce qu’ils veulent inclure dans le système de réglementation et ce qu’ils ne veulent pas inclure (…). Nous devons reconnaître que si un système réglementé a des exigences de capital plus élevées que les exigences du marché, alors le produit sortira du système réglementé.

Les États-Unis perdent-ils leur avantage sur Bitcoin?

Le système bancaire américain a environ 4 billions de dollars en espèces ou en titres du Trésor. Le PDG de JP Morgan se demande si la banque ne devrait pas utiliser ces liquidités pour «aider l’économie à croître». Cependant, il affirme qu’il existe de nombreux obstacles qui empêchent ce capital d’atteindre «effectivement» les banques ou l’économie «en général».

Par conséquent, il réaffirme son argument selon lequel la réglementation des États-Unis doit faire l’objet d’un « étalonnage ». Dimon a écrit:

Cet étalonnage sera l’un des principaux facteurs pour déterminer ce qui aboutit ou non dans le système de réglementation. C’est un bon équilibre. Trop de capitaux et de liquidités pourraient ralentir l’économie et pousser plus loin le système bancaire parallèle. Un capital et une liquidité insuffisants pourraient rendre les banques plus risquées et plus sujettes à la faillite.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, divers membres de différents organismes de réglementation aux États-Unis, du commissaire de la SEC Hester Pierce à l’ancien OCC Brian Brook, ont reconnu que des produits «bien» réglementés sont un avantage pour tous les acteurs de l’économie.

Dimon a accepté, ajoutant que les actifs réglementés « en général » ont une plus grande transparence, plus de contrôle et de soutien.

Aux États-Unis, de nombreuses institutions ont demandé l’approbation d’un Exchange Traded Fund (ETF) pour Bitcoin. De cette manière, les investisseurs institutionnels espèrent obtenir une exposition au BTC.

Si les régulateurs continuent de ne pas reconnaître la croissance du marché de la crypto-monnaie, ils pourraient renforcer l’avantage que d’autres pays, comme le Canada, semblent consolider dans la région.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à 56180 $ avec une perte de 2,8% au cours des dernières 24 heures.

BTC avec de petites pertes sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview