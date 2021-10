Pourquoi le Pendjab a connu une augmentation sans précédent des cas de dengue cette année

La mousson retardée a conduit à l’accumulation d’eau dans les nids de poule et autres dépressions et a donné une opportunité prolongée aux moustiques de se multiplier. (Crédit : L’Indian Express)

L’État du Pendjab a enregistré un grand nombre de cas de dengue cette année et jusqu’à présent, l’État a franchi le nombre sans précédent de près de 14 000 cas de la maladie mortelle cette année. Selon un rapport d’Indian Express, le bond soudain des cas de dengue dans l’État a eu lieu à partir de la troisième semaine de septembre et au cours du mois dernier, les cas passant de quelques milliers à un total de 13 849 cas au 26 octobre.

Pourquoi les cas de Dengue augmentent-ils ?

Les experts ont souligné que le retrait de la mousson, qui a généralement lieu en septembre, a été retardé cette année et qu’il ne pourrait se retirer que les 9 et 10 octobre. Ils ont également déclaré que pendant la période de mousson, les gens sont très prudents face à la propagation de la dengue, mais après le retrait de la mousson, la négligence s’installe. La mousson retardée a entraîné une accumulation d’eau dans les nids de poule et autres dépressions et a donné une opportunité prolongée aux moustiques multiplier leurs nombres.

Les responsables de la santé ont déclaré avoir trouvé les larves de dengue en grande quantité dans des parcelles vacantes, notamment dans les verres en plastique, les coques de noix de coco, les citernes, les conteneurs mis au rebut, entre autres. Les responsables ont également déclaré que les tests de dengue effectués cette année sont trois fois plus nombreux que le nombre de tests effectués l’année dernière. Soulignant le fait que le nombre de laboratoires de test pour la dengue est également passé de 30 à 39 cette année, le Dr Gagandeep Grover, responsable du Punjab Nodal pour les maladies à transmission vectorielle, a déclaré à l’Indian Express qu’en raison d’une augmentation des tests, le nombre de cas de dengue a également augmenté.

Précédents de la propagation de la dengue à grande échelle pendant la mousson retardée

Ce n’est pas la première fois que le retard de la mousson accentue la propagation de la maladie mortelle. Les responsables ont déclaré qu’au cours de l’année 2019, en raison du retard de la mousson, l’État avait enregistré un total d’environ 10 400 cas. Le Dr Grover a également déclaré que l’État suivait également un schéma d’augmentation et de baisse ultérieure des cas de dengue une année sur deux.

Comment neutraliser la menace de la dengue ?

Sans la participation active de la population à l’éradication de la maladie, il est presque impossible d’arrêter la propagation de la dengue, ont déclaré des experts. Les responsables ont déclaré que les moustiques de la dengue ont un délai de reproduction de 3 à 4 semaines et qu’ils se multiplient environ 100 fois si leur reproduction n’est pas contrôlée. Les responsables ont déclaré que la sensibilisation de la part des gens peut contribuer grandement à contrôler la reproduction des moustiques. Les responsables ont également déclaré que la brumisation effectuée régulièrement par les organismes locaux pendant la soirée peut également mettre fin à la menace des moustiques de la dengue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.