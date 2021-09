Pourquoi le personnage de la saison 10 d’AHS de Leslie Grossman est son préféré

Ryan Murphy a tendance à écrire les caractères les plus fabuleusement mordants pour Leslie Grosman.

Dans la saison huit d’American Horror Story, Grossman a joué la sorcière sensible au gluten Coco St. Pierre Vanderbilt, qui avait toujours quelque chose de plaisant à dire. Et puis, dans la saison neuf, nous l’avons vue émerger en tant que directrice de camp secrètement mortelle Margaret Booth. Maintenant, Murphy semble s’être surpassé avec le dernier rôle de Grossman pour la saison 10.

Grossman joue maintenant Ursula, une agent sociopathe qui encourage ses clients à se transformer en démons suceurs de sang afin d’obtenir le travail le plus vendu. Et, dans une conversation exclusive avec E! News, Grossman a clairement indiqué qu’elle avait passé le meilleur moment à jouer ce personnage sauvage.

“Tous les personnages que j’ai joués sont mes bébés, mais j’ai une affinité très particulière pour Ursula”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’elle est la plus amusante. Les mots que j’ai pu dire étaient tellement fous, méchants et directs. Et je pense qu’elle parle d’une manière que nous souhaitons tous pouvoir parler aux gens, et non prendre soin et ne pas être accablé par une conscience. “