Pourquoi le personnage le plus controversé du sport mérite le respect, pas les huées, à l’Open

in

N’importe qui avec un soupçon d’empathie aurait eu pitié de Bryson DeChambeau derrière le 18e green vendredi.

Bien qu’il soit plus probable que la plupart des golfeurs riront et le traiteront d’idiot.

.

DeChambeau avait clairement autre chose en tête hier

DeChambeau venait d’être qualifié de « enfant de huit ans » par son fabricant de club, moqué par Brooks Koepka, et a évité de justesse une coupe manquée humiliante à l’Open.

Tout l’argent et le succès du monde ne peuvent pas protéger les gens de la vulnérabilité, et il n’est pas étonnant que le jeune homme de 27 ans ait tenu à échapper à la presse pressée.

Ayant à contrecœur obligé de répondre aux questions, il y avait des fissures audibles dans la voix de l’Américain alors qu’il s’excusait à plusieurs reprises d’avoir dit que son chauffeur « était nul ».

DeChambeau a dit : « Je le répète ; Je suis très très désolé. Je me suis mal exprimé dans un moment houleux.

« J’ai 27 ans, je suis humain, je fais des erreurs. Hier, c’était l’un de ceux-là. Je continue à faire des erreurs malheureusement.

Mais voici le truc : à part Cobra, Bryson ne doit d’excuses à personne.

Plutôt que de crier à l’idiotie, nous devrions louer une ouverture unique qui est généralement plus humoristique que scandaleuse, qui amène les gens au jeu et fait bouger les bouches.

Il ne se soucie pas des concours de popularité, ce qui est aussi bien, mais ça doit quand même faire mal quand personne ne semble vous aimer.

Au cœur de tout cela se trouve un gars talentueux qui essaie de résoudre une équation mathématique et de gagner des tournois de golf, bien qu’il s’en tire assez mal ici à l’Open avec un par trois.

Bien sûr, les accusations précédentes de jeu lent et de conduite peu recommandable avec le personnel sur le parcours, ce sont des questions auxquelles il devait répondre – et il l’a fait.

.

DeChambeau fait toujours face aux questions des critiques du golf

Mais le reste – des massues de même longueur, des balles au sel d’Epsom, parfois trop honnête – personne ne devrait s’en offusquer.

Discutez-en, par tous les moyens, mais une approche différente du golf n’est pas une excuse pour cesser de traiter quelqu’un avec respect, en particulier un champion majeur et huit fois vainqueur du PGA Tour.

Mettez n’importe quel club entre les mains de DeChambeau et il est toujours meilleur que presque tout le monde dans le monde.

C’est grâce à une combinaison de talent naturel et de dévouement inimaginable à son métier, à la fois physiquement et intellectuellement.

Les gens parlent de son jeu comme si c’était une sorte de code de triche qui ne nécessite aucune compétence.

.

Ils sont tous venus le regarder ce matin

Il n’y a aucune règle contre le poids de 230 livres et le balancement à 200 mph avec un conducteur à cinq degrés et un arbre de 46 pouces.

D’ailleurs, si les méthodes “controversées” de l’Américain échouent, le danger est le sien : il ne gagnera pas cette semaine. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?

Ses ennuis sont moqués, criés pour une arrogance déplacée, et célébrés comme des victoires morales pour le golf et ses parcours, particulièrement ici son événement le plus ancien.

Mais quand il triomphe, nous devons repenser tout le tissu du sport. Cela devrait sûrement aller dans les deux sens ?

Peut-être, juste peut-être, ce sont les traditionalistes et les puristes du golf qui ont besoin de changer.

DeChambeau a livré des foules bondées au Royal St George’s à 9h30 samedi matin, sept heures avant la sortie des leaders.

.

DeChambeau était heureux de jouer le méchant pantomime

Ils ont peut-être hué, mais ils ont quand même réglé leurs alarmes et fait la queue pour le regarder écraser le ballon aussi loin qu’il le pouvait.

Ils ont fait de même lors de sa séance d’entraînement mercredi, lorsqu’il a ignoré les insultes occasionnelles et s’est arrêté pour prendre des photos avec de jeunes fans en adoration.

Il divertit et donne à ceux qui le critiquent de quoi parler à chaque fois qu’un grand tournoi se présente.

C’est juste dommage qu’il devienne un peu un martyr pour la cause du maintien du golf en vie dans ce qui pourrait bientôt être une ère post-Tiger Woods.

Fondamentalement, en fin de compte, nous devons juste être un peu plus gentils avec Bryson.

Que cela vous plaise ou non, il est bon pour le jeu.