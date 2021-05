Pourquoi le peuple américain s’est retourné contre Biden ⋆ .

par Wayne Allyn Root, mairie:

Quelque chose de remarquable se passe en Amérique.

Vous pouvez le voir en regardant les audits médico-légaux qui se déroulent en Arizona, en Géorgie et dans le New Hampshire. De nombreux autres audits sont sûrement en cours.

Les Américains remettent enfin sérieusement en question les résultats de l’élection présidentielle de 2020. L’ampoule s’est éteinte. Les Américains n’ont plus peur de dire à haute voix qu’ils pensent que l’élection a été volée

C’est pourquoi le Comité du Congrès national républicain vient d’annoncer la plus grande collecte de fonds d’avril jamais réalisée.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

C’est pourquoi le dernier sondage Washington Examiner rapporte que l’enthousiasme pour les candidats républicains aux élections de mi-mandat de 2022 devance l’enthousiasme pour les démocrates à deux chiffres.

C’est pourquoi le dernier sondage du Democracy Corps auprès des États du champ de bataille estime que l’approbation du président Biden parmi les indépendants n’est que de 34%. Les démocrates ne gagnent que 17% des indépendants dans ces États swing sur un scrutin générique.

C’est pourquoi les électeurs de Pennsylvanie (un État qui serait allé à Biden) ont voté à une écrasante majorité pour limiter considérablement les pouvoirs d’urgence de leur gouverneur démocrate.

C’est pourquoi le dernier sondage CBS News / YouGov montre que le soutien républicain à l’ancien président Trump est toujours à des niveaux historiques, 89% soutenant toujours les vues économiques de Trump, 80% soutenant le style de leadership de Trump, 88% soutenant la position dure de Trump sur l’immigration, 73% soutenant le point de vue de Trump sur la race, 77% sont d’accord avec la façon dont Trump a traité les médias et, surtout, 67% pensent que Joe Biden n’est pas le vainqueur légitime des élections de 2020.

C’est pourquoi les électeurs du dernier sondage McLaughlin & Associates préféreraient Donald Trump au vice-président Kamala Harris 49% à 45% pour l’élection présidentielle de 2024.

Biden n’est président que depuis un peu plus de 100 jours. Il aurait obtenu le plus de votes de tous les candidats de l’histoire. Il devrait être extrêmement populaire en ce moment, étant donné que nous sommes toujours dans la «phase de lune de miel» de sa présidence. Au lieu de cela, les Américains se sont retournés contre lui. Pourquoi?

Premièrement, les Américains ne croient pas que Biden est le président légitime. La soi-disant majorité silencieuse croit, sans l’ombre d’un doute, que Biden et les démocrates ont truqué et volé les élections.

Deuxièmement, personne de sensé ne pense que Biden a obtenu le plus de votes de l’histoire. Un vieil homme sénile qui n’a jamais quitté son sous-sol a obtenu plus de voix que les anciens présidents Obama et Clinton? Certainement pas.

Troisièmement, les Américains ont vu le programme radical de Biden. C’est une prise de contrôle communiste des États-Unis, clairement perpétrée par des mondialistes pervers qui veulent détruire l’Amérique.

Mais voici le grand…

Les Américains comprennent maintenant les tactiques d’intimidation de la gauche radicale. Ils ont vu le discours de haine ignoble envers les Américains blancs. Ils ont vu la maire de Chicago annoncer qu’elle ne fera des interviews qu’avec des journalistes qui ne sont pas blancs. Ils ont vu les groupes Black Lives Matter et antifa se révolter, piller, brûler et provoquer l’anarchie. Ils ont vu la censure, l’interdiction et la haine infligées aux conservateurs par les médias sociaux et ont réveillé les entreprises. Ils ont vu des foules palestiniennes battre des Juifs à Los Angeles et à New York. Les démocrates radicaux ont mis le feu à cette nation.

En savoir plus @ Townhall.com