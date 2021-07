Pourquoi le Pixel Fold est si excitant, même s’il s’agit du premier pliable de Google

Nous avons eu trois ans de combinés pliables, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Les écrans pliables sont peut-être l’avenir, mais la technologie n’est pas tout à fait là. Samsung a dû endurer un lancement humiliant du Galaxy Fold en 2019. Mais ces problèmes ont appris au géant coréen à proposer des solutions encore meilleures pour les appareils de nouvelle génération. Google est sur le point d’entrer sur le marché avec son propre Pixel Fold plus tard cette année. Mais la société pourrait ne pas souffrir des mêmes problèmes de première génération que Samsung et d’autres par le passé. Plutôt l’inverse, en fait. Le Pixel Fold est peut-être l’un des téléphones pliables les plus excitants fabriqués à ce jour. Et nous devrons remercier Samsung pour certaines de ses meilleures spécifications.

Les rumeurs de pixels sont presque toujours exactes, donc le Pixel Fold est probablement en préparation. Les rapports indiquent que Google lancera le Pixel Fold cette année, mais ils ne sont pas aussi fréquents que les fuites de Pixel 6. Quelques initiés familiers avec le matériel Samsung pour les nouveaux appareils pliables ont fait des prédictions récentes sur l’imminent Galaxy Fold 3. Ils ont également mentionné les spécifications d’affichage pour les combinés pliables 2021. Et tout cela se lit comme une nouvelle fantastique pour le Pixel Fold.

Samsung fournit Google

Il y a quelques semaines, des rumeurs en provenance de Corée indiquaient que Samsung cherchait à vendre des technologies pliables clés à d’autres fournisseurs de combinés. Des pièces telles que l’écran OLED pliable et les panneaux pliables en verre ultra mince (UTG) seront disponibles pour les autres. Ces rapports incluaient le téléphone Google pliable dans la liste.

Au second semestre 2021, Samsung Fold3/Flip3 disposera de la technologie d’écran pliable la plus puissante (UTG2.0/UPC) et du pire appareil photo (identique au Fold2), car Samsung a lui-même tué Note21U. – Univers de glace (@UniverseIce) 19 juillet 2021

Le célèbre leaker Ice Universe a tweeté lundi que les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 auront la « technologie d’écran pliable la plus puissante », mentionnant les technologies UTG 2.0 et UPC de Samsung. UTG 2.0 fait référence au panneau de verre pliable de deuxième génération que Samsung a fabriqué pour les nouveaux combinés. UTG 2.0 est censé être plus durable que son prédécesseur, et il pourrait être un élément clé pour apporter la prise en charge du S Pen à Fold 3. UPC fait référence à la technologie Under Panel Camera que Samsung a annoncée pour les ordinateurs portables et les appareils mobiles.

On ne sait pas si le Google Pixel Fold comportera un écran UPC, mais c’est l’UTG de nouvelle génération qui est passionnant. La technologie du verre devrait améliorer la durabilité du téléphone.

Les spécifications de l’écran Pixel Fold

Séparément, l’expert en affichage Ross Young a fait une prédiction différente. C’est également une excellente nouvelle pour les téléphones pliables de cette année, Google Pixel Fold inclus.

La fuite d’aujourd’hui – Tous les pliables 2021 utilisant des panneaux de Samsung Display seront à 120 Hz et LTPO. Cela couvre bien sûr le 6,70″ Z Flip 3, 7,55″ Z Fold 3 ainsi que le 7,57″ pliable de Google, 7,11″ d’Oppo, 8,2″ de Vivo et 8,1″ de Xiaomi. – Ross Young (@DSCCRoss) 19 juillet 2021

Young a déclaré que tous les pliables 2021 utilisent des panneaux de Samsung Display. Les écrans OLED prendront en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz et le LTPO. Ce dernier est une technologie d’affichage qui permet au système d’exploitation d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu à l’écran. Les écrans LTPO peuvent améliorer la durée de vie de la batterie des téléphones dotés d’écrans 120 Hz.

Young note que l’appareil pliable de Google reçoit les nouveaux écrans Samsung. Le Pixel Fold serait doté d’un écran de 7,57 pouces si les informations sur les spécifications d’affichage de Young sont exactes.

L’analyste a également révélé les tailles d’écran pliables pour d’autres appareils inédits. Oppo, Vivo et Xiaomi lanceront également cette année des écrans pliables dotés de la technologie Samsung Display.

Compte tenu des spécifications attendues et de la parité de qualité de construction entre tous ces appareils pliables, le Pixel Fold est le téléphone le plus excitant. C’est parce que c’est le téléphone qui offrira la vision logicielle de Google pour des expériences pliables. Il exécutera une version propre d’Android qui sera toujours la première à voir les mises à jour. Et cela viendra avec la technologie de caméra de Google à bord.

