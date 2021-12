Pourquoi le plafond budgétaire pourrait être le prochain champ de bataille de la F1 entre Mercedes et Red Bull – .

Bien que les règlements sportifs et techniques aient été en grande partie reconduits à partir de la saison 2020 « Covid » de F1 – bien que des changements mineurs aient causé quelques maux de tête – en 2021, les équipes se sont débattues avec une autre variable réglementaire, à savoir le règlement financier, ou « plafond budgétaire » dans le langage populaire, qui ont finalement été introduits après une longue période de gestation.

Envisagé avant même que Liberty Media ne prenne le contrôle des droits de la F1 en 2017, le plafond budgétaire restreint les dépenses dans les domaines critiques pour les performances afin d’uniformiser les règles du jeu. Trois domaines principaux sont ciblés, à savoir la conception et le développement de voitures, la fabrication de voitures et de composants, et les opérations d’essais et de course – avec des dépenses dans ces domaines limitées à 145 millions de dollars, soit une réduction de 5 millions de dollars par an en 2022/3.

Les exclusions du plafond sont les frais de marketing et d’accueil, les voyages d’équipe – principalement pour éviter les réductions des normes d’hébergement et des classes de vol – et les démonstrations de voitures et les opérations patrimoniales (musées). Surtout, bien que les conducteurs soient un différenciateur majeur de la performance, leurs salaires sont (actuellement) exclus du plafond, ce qui permet aux équipes les mieux financées de tirer un avantage distinct de ce trimestre.

De même, les trois meilleurs salaires versés au personnel de l’équipe sont également exclus, ce qui permet aux tenues les plus riches de recruter et de retenir des designers ou des stratèges superstars à des niveaux de salaire qu’ils sont capables de commander. Pourtant, le plafond corrige certains déséquilibres, même si la facilité et les avantages opérationnels accumulés par les grandes équipes, selon le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, leur élan les porteront pendant au moins trois ans.

« Il y aura encore des décalages dans les installations et les choses pendant un certain temps », estime le directeur technique de McLaren, James Key, « mais à mesure que les choses commenceront à s’installer et à fusionner entre les équipes, je pense que vous commencerez à voir beaucoup plus l’influence de l’ingénierie des performances que ce à quoi nous avons été habitués en tant qu’influence financière.

Il faudra du temps pour que les performances convergent, dit KeyCependant, un facteur de complication est que l’introduction du plafond (alors de 175 millions de dollars) était censée coïncider avec le nouveau règlement technique de la F1, initialement prévu pour 2021. Ainsi, les équipes auraient des budgets ouverts. en 2020 pour concevoir leurs (totalement) nouvelles voitures tout en ayant la marge de manœuvre à consacrer à la campagne de leurs conceptions sortantes. Ainsi, le plafond ne s’appliquerait qu’au cours de la première année de fonctionnement pour les voitures de la « nouvelle ère ». Tout semblait doux.

Puis, cependant, est arrivé Covid, forçant la F1 à réduire le plafond prévu de 30 millions de dollars et à remplacer simultanément les voitures existantes pour des raisons de réduction des coûts. Bien que ces mesures aient probablement sauvé diverses équipes de la faillite et sans doute sauvé la F1, l’essentiel est qu’elles ont jeté les plans de la F1 pour une transition ordonnée par les fenêtres situées au dernier étage du bâtiment de la FIA au 8 place de la Concorde, Paris et sur le carré ci-dessous.

Pourtant, l’instance dirigeante n’avait pas d’autre choix que d’agir rapidement et de manière décisive et mérite un énorme crédit non seulement pour la façon dont elle a rapidement fait participer toutes les équipes malgré les effets que des coupes supplémentaires imprévues auraient, en particulier sur les trois grands. En effet, eux aussi méritent des éloges pour avoir fait passer la survie de la F1 avant leurs intérêts en réduisant leurs propres effectifs. Cela prouve à quel point le besoin était aigu.

« [The revised] plafond ne peut être atteint sans d’autres sacrifices importants, notamment en termes de ressources humaines », a déclaré à l’époque le patron de l’équipe Ferrari Mattia Binotto. « Cependant, si la situation actuelle met en doute l’existence de certains de nos concurrents dans ce sport et rend nécessaire la révision de certaines pierres angulaires, alors Ferrari y serait ouvert. »

Après beaucoup d’argy-bargy – et une trajectoire de six mois jusqu’en juin 2021 pour s’assurer que toutes les exigences statutaires ont été respectées – les plus grandes équipes ont donc accepté des budgets en vertu desquels elles exploiteraient non seulement leurs voitures 2021, mais concevraient, développeraient et commenceraient simultanément la fabrication de leurs voitures 2022 – dont tout travail a été interdit jusqu’au 1er janvier 2021 pour les empêcher de faire glisser les coûts de conception et de développement visés à 2022 « sous la table ».

L’accident d’Imola de Bottas a coûté cher à MercedesUne mesure de l’impact de la réglementation financière sur les opérations de l’équipe a été révélée lors du Grand Prix de Monaco, lorsque le PDG de Mercedes F1 Toto Wolff a admis que l’équipe n’était pas en mesure d’effectuer un test de pneus pluie visant les 18-22 de 2022. développement de pneus pouces en raison de contraintes budgétaires.

« Nous essayons de faire le plafond budgétaire, ce qui n’est pas anodin, et nous n’avons pas pu prendre les coûts liés au test des pneus et nous n’aurions pas pu envoyer nos mécaniciens sur un si long voyage », a-t-il déclaré, ajoutant que les coûts estimés à 1 million de dollars des dommages causés par l’accident d’Imola de Valtteri Bottas avaient fait pencher la balance.

Ferrari est entré dans la brèche et Binotto a déclaré : « En tant que Ferrari, nous avons toujours dit que 2022 était notre priorité par rapport à 2021. Tester les pneus Pirelli, aider Pirelli à développer les nouveaux pneus, nous pensons que c’est important pour nous. Heureusement, nous n’avons pas eu d’accident à Imola, donc finalement nous avons un peu plus de contingence pour Mercedes aujourd’hui, donc nous sommes heureux d’accepter et de soutenir.

L’implication tacite est, cependant, que Ferrari a dû choisir entre 2021 et 2022, alors que dans le passé, l’équipe aurait accordé le même statut aux deux saisons. « Aucun compromis n’a été fait dans le développement des voitures 2022… nous avons donc compromis la voiture 2021 », a admis plus tard l’Italien.

Afin de s’assurer que les salariés maîtrisent pleinement les implications de la réglementation financière, les équipes ont organisé des formations internes pour les collaborateurs de tous niveaux afin de renforcer le besoin d’épargner dans tous les domaines. Pourtant, un jonglage financier considérable était nécessaire pour assurer une efficacité maximale, avec des économies réalisées dans un domaine – comme les frais de transport – permettant à d’autres activités telles que les performances des voitures de bénéficier.

« Dans mon domaine spécifique, le principal impact est le fret », a déclaré Andrea Stella, directrice exécutive des courses de McLaren. « Ce n’est pas un élément opérationnel de la course qui n’est parfois pas à l’honneur, mais c’est en fait une opportunité considérable de générer des économies et de l’efficacité.

Le fret est un domaine où les équipes peuvent réaliser des économies significatives. « J’ai vraiment apprécié l’impulsion donnée par le plafond budgétaire, car nous avons généré de l’efficacité dans la manière dont nous expédions des marchandises dans le monde entier. Nous savons ce dont nous avons besoin pour courir, c’est un élément et je suis vraiment heureux de la façon dont nous avons pu générer cette efficacité [to benefit performance]. «

Cependant, comme toujours en F1, il n’y a pas de gain sans douleur, comme l’admet Binotto. « Avec le règlement financier, nous avons coupé une partie du développement et coupé des parties de notre organisation. Quand on a une casquette, il faut se limiter.

Key souligne que McLaren a dû faire preuve de plus de prudence dans son processus de sélection des matériaux : « Nous avons beaucoup travaillé pour voir quelles alternatives existent, dans certains domaines, en essayant de nous assurer que nous ne faisons pas de « sur-ingénierie ». Il existe des fibres de carbone, qui sont très chères mais très efficaces, et vous les utilisez en quelque sorte par défaut en sachant que votre pièce fonctionnera comme prévu.

« Cela ajoute une couche de charge de travail et de complexité aux sélections de matériaux, mais c’est la bonne chose à faire pour réduire les coûts. »

La refonte de 2022 inclut également des modifications de la réglementation sportive dans le cadre de l’éthique de réduction des coûts de la F1, y compris une réduction à trois jours de week-ends de course, ce qui signifie que les équipes doivent regrouper la même charge de travail en un jour de moins. Cela a également compliqué la tâche de Key, car les voitures doivent idéalement être plus simples à travailler, ce qui permet d’économiser de l’argent.

Key a travaillé pour de petits rivaux Toro Rosso avant de rejoindre McLaren. « Donc, vous voulez avoir une voiture légèrement plus facile à utiliser, et vous ne vous retrouvez pas contre le temps, ne vous précipitez pas ou n’avez pas à terminer la voiture le matin », a-t-il déclaré. dit, « ce qui n’est jamais une condition saine parce que vous finissez par manquer d’autres aspects importants du week-end si vous êtes constamment à fond avec votre voiture. »

Ayant travaillé pour un certain nombre d’équipes indépendantes avant de rejoindre McLaren, Key a pu constater de visu les effets des restrictions de coûts. « J’ai vu à quel point vous pouvez gagner en efficacité en pensant différemment, en essayant d’extraire peut-être 80 % [performance] sur 30 % du coût.

Il y a certainement des façons de travailler qui sont plutôt intelligentes et précises, hiérarchisées, légères et plutôt agressives et agiles. C’est là que vous devez être sous le plafond des coûts.

C’était, cependant, un exercice d’équilibre énorme, Key admettant que la restructuration du département technique pour atteindre le plafond n’était pas une tâche facile.

« Il y a eu un élément de restructuration que nous avons dû entreprendre avec l’équipe, mais nous avons essayé de minimiser [staff losses and disruption] du mieux que nous pouvions car évidemment nous voulions économiser la main-d’œuvre que nous avions, nous voulions que l’équipe soit reconnaissable en interne, car elle s’installait désormais dans un rythme de travail avec différents groupes fonctionnant très bien ensemble », dit-il.

« Nous n’avons pas subi de restructuration massive ou de remaniement énorme de la façon dont l’équipe fonctionne ; nous avons juste regardé les directions sensées.

« Nous devions trouver des gains d’efficacité et en avons trouvé de nombreux. Perturber l’équipe aurait été contraire à nos objectifs à plus long terme. Nous avons joué un équilibre très prudent entre la taille de l’équipe et les autres budgets. On verra si on a bien fait les choses l’année prochaine, plus que cette année…

Les équipes en lice pour le titre se poussent à se limiter toute l’annéeMais la grande question est de savoir comment Mercedes et Red Bull – qui ont tous deux poussé le développement des voitures au maximum aussi longtemps qu’ils ont osé dans leurs quêtes pour les deux titres sans compromettre leurs voitures 2022 – s’en tireront. une fois que le comité d’arbitrage financier de la F1 aura parcouru leurs comptes respectifs. Bien sûr, il n’y a aucune suggestion que l’une ou l’autre équipe ait enfreint ou même enfreint les règles, mais les deux ont fait face à la pression la plus élevée pour continuer à faire des gains avec leurs voitures 2021 sans perdre du terrain pour l’année prochaine.

En termes de règlement financier, toutes les équipes sont tenues de fournir des états de compte complets – contenant toutes les informations requises pour l’année d’exploitation complète comme indiqué dans le règlement – ainsi que toutes les déclarations qu’elles souhaitent déposer avant 19h00 CET le 31 mars du l’année suivante. De plus, la FIA se réserve le droit d’imposer des contrôles ponctuels à tout moment de l’année.

« Il y a beaucoup de contrôles en cours », a déclaré le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, à . à Djeddah. « Nous recevons des visites régulières de la FIA, des demandes régulières de données et d’informations. Probablement plus que ce à quoi nous nous attendions et ils sont très brefs et incluent des visites surprises à l’usine. Nous en sommes très heureux, car c’est ainsi que cela devrait être et c’est ainsi que cela devrait être surveillé. »

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, est d’accord. « Je ne vois pas de drapeaux rouges », a-t-il déclaré. « Je suis très satisfait de l’ensemble du processus qui est en place en ce moment, concernant l’application du plafond budgétaire ou du règlement financier.

« J’ai pleinement confiance dans le système en place et dans la FIA, et que s’il y a une infraction, selon la nature de l’infraction, il y a la bonne sanction pour cela. »

Cependant, le test décisif ne sera pas les résultats résultant du processus d’arbitrage, mais plutôt les pénalités appliquées si une équipe est trouvée en violation d’un domaine du règlement financier.

Personne ne sait quelle sanction une infraction pourrait entraîner – BudkowskiCe qui est essentiel, il n’existe pas de tarifs prescrits, comme c’est le cas pour les infractions sportives et techniques. Toute infraction financière fera l’objet de pénalités prononcées sur une base discrétionnaire, avec des sanctions allant de réprimandes à des déductions de points jusqu’à la disqualification du championnat à la fois pour l’équipe et son cadre responsable désigné.

« Le règlement, tel qu’il est rédigé, ne précise pas quelle est la pénalité pour [a specific] violation », dit Budkowski. « La raison pour laquelle ils ne sont pas définis est que dès que vous définissez une pénalité, les équipes commencent à calculer si [a certain interpretation] est la bonne chose à faire ou pas.

« Si vous savez que vous risquez une pénalité de cinq secondes dans une course pour des limites de piste ou quelque chose comme ça, vous décidez s’il vaut mieux purger votre pénalité ou non, alors créez un écart pour gagner un avantage.

C’est exactement ce que la réglementation essaie d’empêcher. Nous n’avons pas encore vu d’infractions, nous n’avons pas encore vu de sanctions, donc nous verrons efficacement si cela se produit, mais j’espère que ce ne sera pas nécessaire et que tout le monde les respectera.

