Pourquoi le plan de CBS sur la côte ouest pue ⋆ 10z viral

À moins que vous ne viviez dans une grotte sans téléphone, vous voudrez peut-être envisager de vous installer temporairement dans l’un d’entre eux si vous êtes un fan de théâtre de la côte ouest espérant profiter d’une vision intacte des 74e Tony Awards annuels.

CBS poursuit sa tradition archaïque de retarder sa diffusion dans le fuseau horaire du Pacifique jusqu’à trois heures après que les fans de la côte est puissent regarder en direct. Mais attendez, c’est plus étrange et plus compliqué que ça.

La célébration du théâtre de cette année est divisée en deux parties, chacune d’une durée de deux heures : la cérémonie de remise des prix, au cours de laquelle tous les prix sauf les trois premiers seront décernés, et un concert spécial intitulé « The Tony Awards Present : Broadway’s Back ! » Les prix de la meilleure pièce de théâtre, de la meilleure reprise d’une pièce de théâtre et de la meilleure comédie musicale seront décernés au cours de cette spéciale étoilée, qui sera animée par l’acteur primé Tony Leslie Odom Jr. et comprendra des apparitions de Lin-Manuel Miranda et “Dear Evan Hansen” star Ben Platt.

Voici où les choses deviennent frustrantes. La principale cérémonie de remise des prix, organisée par Audra McDonald, six fois lauréate de Tony et actuellement nominée, ne sera pas diffusée sur CBS. Il ne diffuse en direct sur Paramount + qu’à partir de 16 heures dans le fuseau horaire du Pacifique. Cela se terminera ici à 6 heures. C’est à ce moment-là que la spéciale éclaboussante commence à New York.

À ce stade, les habitants de la côte ouest devraient se retirer dans leurs grottes sans réseaux sociaux pendant trois heures. Prenez un verre de vin, regardez votre nombril et ne vous embêtez pas à sortir avant 21 heures. Alors, et alors seulement, pourrez-vous regarder la diffusion différée de l’émission spéciale “Broadway’s Back” sur CBS.

Vous pensez que vous pouvez simplement vous abonner à Paramount+ et regarder « Broadway’s Back » (et découvrir ce qui gagne la meilleure comédie musicale et jouer) en temps réel avec vos amis du Midwest et de la côte est ? Détrompez-vous. Même le flux Paramount + sera retardé jusqu’à 21 heures ici.

Oui, c’est ridicule à l’ère de Twitter et YouTube, sans parler d’une gifle aux abonnés payants d’un service de streaming. Mais dimanche soir, les fans de théâtre de la côte gauche n’auront qu’à faire semblant de vivre au tout début.

Si vous n’êtes pas au courant des détails du report de la pandémie des récompenses, voici ce que vous devez savoir : les Tonys 2020 ont été retardés jusqu’à cette année. En raison des fermetures pandémiques, le bassin de spectacles éligibles est de 18, contre 34 en juin 2019. Les productions éligibles ont ouvert à Broadway entre le 26 avril 2019 et le 19 février 2020. Le meilleur renouveau d’une catégorie musicale a été abandonné cette année à cause de cette fenêtre. La catégorie acteur principal dans une comédie musicale n’a qu’un seul nominé : Aaron Tveit de « Moulin Rouge ! La comédie musicale.

En tête des nominations pour les comédies musicales est « Jagged Little Pill » avec 15 et « Moulin Rouge ! The Musical” avec 14. Dans les catégories de pièces de théâtre, les leaders des nominations sont “Slave Play” de Jeremy O. Harris avec 12 et “The Inheritance” de Matthew Lopez avec 11.

Voici la liste complète des nominés.

