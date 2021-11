Pourquoi le point d’accès pour navetteurs Hemel Hempstead est idéal pour les premiers acheteurs

Des constructions neuves abordables et d’excellentes liaisons de transport rendent cette ville du Hertfordshire attrayante (Photo : Simon Harvey/ Paul Ecclestone/ Metro.co.uk)

Avant la Seconde Guerre mondiale, Hemel Hempstead était une petite ville de marché, mais tout a changé lorsqu’elle a été désignée ville nouvelle en 1946, annonçant un vaste programme de construction conçu pour abriter les Londoniens devenus sans abri à cause du Blitz.

Aujourd’hui, c’est un point d’accès florissant pour les navetteurs, offrant des trains rapides vers la capitale et un accès facile aux M1, M25 et A41 – bien que les atteindre puisse impliquer de naviguer sur le rond-point « magique » plutôt effrayant, où le trafic circule dans les deux sens.

Les propriétés sont nettement moins chères que dans les environs – bien que plus jolies – de Berkhamsted et de St Albans, et elles sont entourées de terres vertes.

Hemel – comme l’appellent les habitants – contient des poches d’architecture d’époque, y compris un assortiment de bâtiments Tudor, géorgiens et victoriens dans la vieille ville pavée, et une belle église normande.

Cependant, la grande majorité des maisons sont d’après-guerre, avec des primo-accédants et des familles en pleine expansion bien accueillies.

Quoi de neuf à Hemel Hempstead?

Selon le service d’installation à domicile Just Move In, Hemel a le troisième nombre le plus élevé d’aide à l’achat de maisons d’Angleterre pour 100 000 habitants.

Un programme fraîchement lancé propose des appartements d’une et deux chambres (Photo : Simon J Harvey)

Le programme est disponible sur des appartements à un ou deux lits fraîchement lancés dans le bâtiment central de Hill’s La Gade, dans la vieille ville. À partir de 269 950 £, ils présentent tous des aménagements décloisonnés, des baies vitrées qui inondent les pièces de lumière et des balcons privés.

Au développement du centre-ville, Aspirer, une collection d’appartements à un ou deux lits est répartie sur deux bâtiments, et les résidents auront accès à une salle de sport sur place et à des terrasses communes sur le toit.

Chaque maison est dotée d’un espace de stationnement alloué, à partir de 215 000 £ avec Help To Buy, via Connells.

Aspire a de magnifiques terrasses communes sur le toit (Photo: Connells)

Les premiers résidents ont emménagé dans Bellway’s La fonderie, composé de 110 appartements d’une et deux chambres dans un immeuble de sept étages à quelques pas de High Street.

Un centre de travail, une salle à manger en plein air et des tables de ping-pong font partie des installations, à partir de 255 000 £ et une aide à l’achat est disponible.

Les résidents d’Aspley Quay bénéficient tous d’un balcon ou d’une terrasse (Photo: Paul Ecclestone)

Il ne reste plus qu’une poignée d’appartements à un lit à acheter à Quai Apsley, à côté du Grand Union Canal. Complets avec un parking alloué, une terrasse ou un balcon et l’option d’aide à l’achat, ils sont à partir de 275 000 £, également de Bellway.

Le 4 décembre, le même constructeur de maisons dévoilera Amarres Westbrook, un tout nouveau développement de maisons à deux, trois et quatre chambres avec façade sur le canal, bien que les prix n’aient pas encore été divulgués.

Et il ne reste que quatre maisons de ville à trois lits chez Bovis Homes Parc d’Aspen, à cinq kilomètres du centre-ville de Hemel. Ils ont de spacieuses cuisines/salons/salles à manger décloisonnés et des suites parentales au deuxième étage, à partir de 515 000 £,

Tout ce que les acheteurs potentiels doivent savoir sur Hemel Hempstead

Prix ​​moyen d’une maison : 418 350 £

Loyer moyen : £1,167pcm

Taxe d’habitation (Bande D) : 1 894,99 £

Temps de trajet vers la zone 1 : de 28 minutes à Euston

Abonnement annuel : 5 112 £

Agréments: ★★★★☆ Chaînes dans les centres Marlowes et Riverside; boutiques et cafés indépendants dans la High Street ; marché général du mercredi au samedi et marché du dimanche spécialisé dans la nourriture, les cadeaux et l’art produits localement ; Parc de vente au détail d’Apsley Mills ; The Fishery Inn et The Three Horseshoes sont des pubs chaleureux au bord du canal ; le ski et la planche à neige en salle au Snow Centre; Cinémas Cineworld et IMAX, patinoire Planet Ice et salle de sport 24h/24 et 7j/7 sur la place Jarman ; Centre de loisirs Hemel Hempstead

Espace ouvert: Parc Gadebridge ; Jardins d’eau Jellicoe ; chemin de halage du canal Grand Union ; 500 acres de terres de Box Moor Trust

Écoles: ★★★★☆Les résultats du GCSE et du A-level sont supérieurs à la moyenne ; Two Waters Primary est jugé exceptionnel par l’Ofsted et la majorité des autres écoles publiques sont bonnes

La criminalité: Sous la moyenne

Qui vit ici? Les primo-accédants utilisant l’Aide à l’achat ; des familles

Données sur les écoles, la criminalité et les prix des logements fournies par Zoopla

Que puis-je me permettre sur l’échelle de propriété à Hemel Hempstead?

210 000 £ (52 500 £ 25 % de propriété partagée)

Premier échelon : Appartement moderne avec une bonne disposition

Un appartement d’une chambre au deuxième étage dans un immeuble bas du centre-ville construit à cet effet. Dispose d’une grande cuisine/salon décloisonnée et d’une place de parking attribuée.

Vérifiez-le via Connells

425 000 £

Step up: Maison familiale confortable avec une cuisine moderne

Située dans le quartier de Nash Mills au sud de Hemel, cette maison de caractère à quatre chambres comprend une cuisine/salle de petit-déjeuner moderne, une buanderie et un parking hors rue.

Découvrez-le via Brown & Merry

850 000 £

Échelon supérieur : maison familiale spacieuse idéale pour la FMH ou les navetteurs

Cette grande maison individuelle est idéale pour une famille où deux adultes WFH car elle comprend un bureau et une cinquième chambre/bureau flexible à côté du garage.

Découvrez-le via Purple Bricks

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();