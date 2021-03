Pourquoi le polyéthylène pourrait-il devenir le tissu durable du futur?

Un groupe d’ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé tissus auto-refroidissants en polyéthylène, le matériau utilisé dans les sacs en plastique, qui aspirent à devenir «le tissu du futur», plus durable que le coton et d’autres matériaux.

Dans ses enquêtes, qui sont publiées ce lundi dans le magazine britannique Durabilité de la nature, s’assurer que le polyéthylène est « fin et léger » et, par conséquent, un vêtement de cette matière « pourrait vous garder au frais que la plupart des textiles, car il laisse passer la chaleur plutôt que de la piéger. «

Selon Svetlana Boriskina, chercheuse et scientifique du département de génie mécanique du MIT, les sacs en plastique, qui finissent souvent dans l’océan causant de graves problèmes, pourraient être collectés et recyclés dans un « pantoufle ou sweat à capuche ».

Bien que tous ne soient pas des avantages, car ce matériau « emprisonne » facilement l’eau et la sueur et il est « incapable » de l’expulser et de faire évaporer l’humidité, propriétés qui ont jusqu’à présent dissuadé l’adoption du polyéthylène comme tissu utilisable dans les vêtements.

La structure de la molécule de polyéthylène a une architecture similaire à celle du Téflon, qui résiste à l’adhérence à l’eau. Pour cette raison, Boriskina a affirmé que toutes les personnes qu’ils ont contactées leur ont dit que « cela ne fonctionnerait pas comme textile », mais elles ont continué à essayer.

Ils ont commencé par utiliser du polyéthylène sous sa forme «poudre» et ont utilisé des équipements de fabrication de textiles pour « fondre et extruder » le matériau en fibres minces. Au cours du processus, ils ont découvert que le matériau «s’oxydait légèrement» et changeait l’énergie de la fibre de polyéthylène, qui devenait «faiblement hydrophile et capable d’attirer les molécules d’eau».

Après avoir tissé le fil en tissus, ils ont testé son pouvoir absorbant contre le coton, le nylon et le polyester en trempant les tissus et en calculant le temps qu’il a fallu pour que le liquide soit absorbé. Ils ont également placé chaque chiffon sur une échelle sur une goutte d’eau et ils ont mesuré leur poids pendant le processus d’évaporation.

Dans chaque test, le polyéthylène éliminé et évaporé l’eau plus rapidement que le reste de tissus. Bien qu’il ait perdu une partie de ses capacités absorbantes avec la répétition, selon Boriskina, en « refroidissant le matériau en le frottant contre lui-même », il est redevenu hydrophile.

La coloration était également un défi, et devait être ajoutée avec le matériau sec, en évitant de submerger « solutions chimiques agressives » et permettant qu’à la fin de leur cycle de vie, ils puissent « fondre, centrifuger et récupérer les particules pour les réutiliser », a admis Boriskina.

C’est pourquoi ils défendent que le polyéthylène, compte tenu de ses propriétés physiques et de son procédé de fabrication, a une « empreinte écologique » plus faibleque le polyester et le coton, et il nécessite également moins d’énergie pour le laver: dix minutes sur le cycle à froid suffisent. « Il ne se salit pas parce que rien n’y colle », a déclaré Boriskina.

L’équipe de chercheurs, du Mexique, des États-Unis, d’Italie ou de Corée du Sud, entre autres, explore maintenant comment incorporer des tissus en polyéthylène dans des vêtements de sport, des vêtements militaires et même des combinaisons spatiales de nouvelle génération.