Pourquoi le possible camée de Peggy Carter dans Loki a beaucoup de sens

Mais poussez cette ligne de pensée un peu plus loin. Parce que Loki a disparu avec le Tesseract, les Avengers devaient en récupérer un autre. Improvisant sur le moment, Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Steve Rogers (Evans) sont remontés plus loin dans le temps jusqu’au NewJersey en 1970. Tony a eu une conversation avec son père, Howard (John Slattery). Et Cap a rencontré Peggy à travers une fenêtre… et elle a presque senti sa présence. Parce que Tony et Steve n’étaient pas censés revenir en 1970, cela a-t-il causé un accrochage suffisamment important pour concerner la TVA ? Ou cette improvisation faisait-elle également partie du processus qui était censé se produire, tel que déterminé par les chronométreurs et les juges qui président aux infractions à la TVA ?