Pourquoi le potentiel de Ferrari à Monaco était “évident” pour Norris · .

Red Bull devait prendre le dessus à Monaco ce week-end. Mais après la course de jeudi, il semble que Ferrari ait pu trouver quelque chose que personne d’autre n’a, avec leurs deux pilotes en tête des temps lors des simulations de qualification lors des deuxièmes essais.

Il y avait une différence de température significative entre la première et la deuxième pratique, la piste gagnant 10 ° C entre les séances. Le tarmac atteignait un maximum de 41,1 ° C le matin, atteignant un maximum de 51,1 ° C l’après-midi.

Le rythme de Ferrari à Monaco était quelque peu prédit par sa vitesse dans le secteur final du Circuit de Catalunya. Lors de la deuxième pratique, Charles Leclerc a été plus rapide que Max Verstappen et Lewis Hamilton. Aujourd’hui, Leclerc a de nouveau battu la paire lors des deuxièmes essais.

La dernière fois, au moment des qualifications, cela s’était inversé. Sur leurs meilleurs tours, Verstappen a été le plus rapide dans le troisième secteur de plus d’un dixième, suivi par Hamilton, avec Leclerc à gauche. Verstappen et Hamilton ont également sorti des vitesses globales plus élevées que la Ferrari.

Norris a prédit que Ferrari irait bien à Monaco Il se pourrait donc que malgré les grognements de Verstappen selon lesquels leur voiture n’est pas assez rapide, Ferrari a simplement joué toute sa main tandis que Mercedes et Red Bull tiennent toujours les choses en réserve. Alternativement, Ferrari a peut-être dû faire plus de compromis pour les virages plus rapides en Espagne, un problème qu’ils n’ont pas ici.

Certains pilotes ont exprimé leur surprise face à la vitesse soudaine de Ferrari, mais Lando Norris de McLaren a déclaré qu’ils s’y attendaient. Il était tellement confiant qu’il a envoyé un texto à son ancien coéquipier Carlos Sainz Jnr avant le week-end en disant qu’il s’attendait à ce qu’il gagne. «Je pense qu’il est tout à fait évident qu’ils allaient être très rapides ici», a-t-il déclaré. «Ils ont été très rapides dans les virages à faible vitesse et c’est essentiellement tout ce que nous avons ici.»

Il est plus difficile d’expliquer d’où vient le changement de rythme d’AlphaTauri. Au cours des dernières rondes, Pierre Gasly a déclaré que leur voiture ne pouvait pas performer dans les virages à basse vitesse, en le déplorant en particulier à Portimao. Avant Barcelone, il a déclaré: «Nous avons essayé beaucoup de choses en termes de configuration pour résoudre les problèmes. Et malheureusement, cela n’a pas vraiment fonctionné. C’est donc probablement quelque chose d’un peu plus fondamental, qui prend un peu plus de temps que nous le souhaiterions. »

Quelle que soit la solution de l’équipe, cela semble avoir fonctionné. Gasly a souvent été fort en termes de rythme sur un seul tour dans l’AlphaTauri, mais même le nouveau venu monégasque Yuki Tsunoda a pu trouver le rythme pour se classer parmi les 10 premiers lors des premiers essais. Il s’est sorti de l’équation au début de la deuxième séance en cassant sa suspension sur un mur mais Gasly est resté dans le top 10, devant le Red Bull de Sergio Perez.

Red Bull n’a pas été aussi rapide que prévu Red Bull lui-même semblait avoir des sessions montantes et descendantes distinctes. Ils ont utilisé des allocations de pneus différentes pour chaque pilote, Verstappen utilisant les pneus tendres moins souvent que Perez, expliquant peut-être comment Perez a pris l’avantage sur lui lors des premiers essais. Bien que les temps des deux pilotes aient été serrés le matin, Perez a terminé l’après-midi à plus d’une demi-seconde de Verstappen, bien qu’après une séance où il a été à plusieurs reprises frustré par le trafic.

Un autre gros coéquipier divisé à l’époque était chez McLaren. Lors de la séance du matin, l’ingénieur de Daniel Ricciardo lui a dit qu’il ne perdait du temps face à Norris que dans les derniers virages du circuit. Que ce soit pour encourager Ricciardo ou non, ce n’était pas vrai – il perdait également beaucoup de temps contre Norris tout au long de la séance dans le secteur intermédiaire.

Cela a semblé empirer lors de la deuxième séance d’essais, Ricciardo aurait eu une pause à la mi-séance avec ses ingénieurs pour déterminer où Norris trouvait de la vitesse qu’il n’était pas. Norris a terminé deuxième entraînement en sixième, Ricciardo en 15e et toujours en retrait dans les deuxième et troisième secteurs. Ce déficit de huit dixièmes face à Norris pèsera lourd sur son esprit pendant le temps d’arrêt de vendredi sur une piste où la position de départ est tout.

Alpine pensait qu’ils pourraient bien se qualifier ici, après deux bons week-ends en Algarve et à Barcelone, mais pour l’instant, il n’y a guère de signes qu’ils le feront. Les deux pilotes reviennent sur la piste pour la première fois depuis 2018 et Fernando Alonso semblait toujours trouver ses marques et a subi quelques coups de pinceau avec les murs, il pourrait donc trouver plus de forme avec des pistes propres.

En fond de grille, Alfa Romeo est bien placée pour profiter si Alpine ou Aston Martin ne parviennent pas à capitaliser sur leur potentiel. Kimi Raikkonen s’est classée dixième au premier essai et Antonio Giovinazzi neuvième au deuxième essai, tous deux nettement meilleurs que toutes les autres équipes qui luttent actuellement pour les points.

La stratégie de qualification est probablement une évidence. Partir aussi haut que possible est vital et personne ne voudra perdre une position hors de la ligne, alors attendez-vous à voir tous ceux qui atteindront Q3 y arriver, et commencer la course, sur des softs.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Comparaison du plus long relais – deuxième pratique

Ce graphique montre les temps au tour de tous les pilotes (en secondes) au cours de leur plus long relais ininterrompu. Tours très lents omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser:

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Temps de pratique combinés

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Progrès des équipes par rapport à 2020

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: