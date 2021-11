Pourquoi le premier album de Gentle Giant a été un exploit

Les frères et sœurs multi-instrumentistes Phil, Derek et Ray Shulman ont connu des fortunes diverses à la fin des années 60. Dans le cadre du groupe pop-soul Simon Dupree And The Big Sound, ils ont sorti plusieurs singles non classés pour EMI. Plus tard, sur les conseils de leur management, ils ont embrassé le psychédélisme et ont marqué un hit du Top 10 britannique avec « Kites » en 1967. Cependant, les frères ont détesté la chanson et, marre à la fois des mécanisations de la machine à musique pop et des pauvres. musical de la plupart de leurs camarades, ils ont quitté le groupe en 1969. Ils ont formé Gentil géant l’année suivante, enrôlant l’ancien homme de Big Sound Martin Smith à la batterie, aux côtés du guitariste virtuose Gary Green et de la pianiste de formation classique Kerry Minnear. Continuant à jouer lui-même une multitude d’instruments, Derek a pris en charge les tâches du saxophone, Ray jouant de la basse et du violon, et Phil également du saxophone. Racheté par la filiale de Philips/Phonogram Vertigo, le label arrangé pour David Bowie producteur Tony Visconti pour superviser l’enregistrement du premier album de Gentle Giant.

Ce qui est ressorti des séances, c’est un changement radical par rapport à leur travail précédent, en tant que premier album de Gentle Giant, sorti le 27 novembre 1970, a vu le groupe s’immerger dans le son rock progressif naissant, élargissant les horizons du genre avec une variété de styles et d’influences différents. L’ouverture hard rock « Giant » a signalé leur sérieux en tant que musiciens, avec une multitude de changements de tempo complexes, tandis que les doux « Funny Ways » utilisaient des tropes de musique folk, médiévale et classique – tous les styles auxquels le groupe reviendrait à plusieurs reprises au cours de leur carrière ultérieure. . « Alucard » (« Dracula » épelé à l’envers) a trouvé Kerry Minnear au centre de la scène, avec son jeu de synthé et d’orgue incroyablement inventif ponctué de souffles de cor et de guitare blues de Gary Green. Le meilleur de tous, cependant, était l’épopée « Nothing At All », dont le mélange étonnant d’harmonies vocales multiples et de riffs de guitare épiques parvient à rappeler à la fois Crosby, Stills, Nash And Young et « Stairway To Heaven » de Led Zeppelin.

Sorti sous la forme d’un LP gatefold orné d’une illustration de couverture emblématique du géant titulaire tenant le groupe dans la paume de sa main, l’album a établi le groupe comme l’un des groupes les plus distinctifs et avant-gardistes de la nouvelle vague de groupes de rock progressif à émerger. cette année. Alors que la décennie qui a suivi a confirmé la grandeur de Gentle Giant avec une vague d’œuvres brillantes, bien qu’infructueuses sur le plan commercial, leur premier album éponyme contient la genèse de tout ce qui a suivi et reste une écoute enrichissante et vitale à ce jour.