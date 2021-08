Pourquoi le premier album de NWA vous épate toujours

Straight Outta Compton est arrivé, le 8 août 1988, comme un accident de la route : on ne pouvait pas l’ignorer. Cela a rendu la côte ouest importante dans le hip-hop. Ce groupe relativement inconnu était soudain au sommet du hip-hop, à la fois underground et à la fois très visible, grâce à un album qui pourrait vous épater – sa pochette est conçue pour ressembler à Eazy-EL’arme est la dernière chose que tu verras.

Mais c’était plus compliqué que ça : si vous n’aviez pas remarqué NWA, c’était de ta faute. Ils avaient un pedigree ; Dr. Dre et Yella faisaient partie de World Class Wreckin’ Cru, qui a fusionné le R&B et le rap avec un certain succès. Glaçon avait été à la CIA, mieux connu des B-boys britanniques que de leurs frères américains grâce à une apparition sur les populaires compilations Street Sounds Hip-Hop. Eazy-E avait été acclamé pour son single “The Boyz-N-The-Hood”, écrit par Cube avec un titre à conjurer. MC Ren a rejoint en 1987, juste au moment où NWA était prêt à lâcher des bombes qui comprenaient des morceaux de l’album NWA And The Posse. Arabian Prince et The DOC étaient également présents, bien que seul le premier ait fait la couverture de Straight Outta Compton. L’équipage de NWA n’avait pas été invisible. Bientôt, ils seraient inévitables.

L’écriture glorieuse et le style de micro lourd d’Ice Cube; le charisme hors-la-loi d’Eazy-E ; La production de Dre alliée au platinisme d’acier de Yella; Style de rimes de Ren : individuellement, tous étaient forts ; collectivement, c’était de la dynamite à cinq voies. Il s’agissait avant tout d’une attitude intransigeante : vous étiez avec ou vous n’étiez pas. L’utilisation libérale du mot N a brisé un tabou ; ce n’était pas du jamais vu dans le rap, mais jamais aussi librement diffusé. Le groupe a déclaré qu’ils faisaient simplement des reportages sur la vie dans une banlieue de LA jusqu’ici ignorée. Ils le disaient comme ils le ressentaient, qu’ils le veuillent ou le détestent. L’offre la plus notoire de l’album, “F__ck Tha Police”, a peut-être ébranlé les sensibilités tendres et attiré la condamnation du FBI, mais NWA a estimé que c’était la voix de leur capot. La configuration de la chanson imite une affaire judiciaire, Cube, Ren et Eazy-E appelés comme témoins de brutalités policières. En termes d’assassinat verbal de la loi, il est allé là où personne n’osait aller auparavant: “Ils ont le pouvoir de tuer une minorité”, a craché l’adolescent Ice Cube.

“Straight Outta Compton” présente le groupe comme un gang: fusil à pompe scié, mutha-étouffement et tout. “Gangsta Gangsta” démarre comme un film policier, avec Eazy-E ressemblant exactement à l’arnaqueur qu’il était avant le succès de NWA. Un membre sous-estimé simplement parce qu’il était entouré de personnalités aussi énormes, les compétences de MC Ren ont fait mouche sur “If It Ain’t Ruff”, un soulagement pessimiste du bruit de ses prédécesseurs et une diversion dans les renversements hip-hop standard. “Parental Discretion Iz Advised” est une provocation planifiée, avec la strophe d’ouverture de The DOC principalement dans les limites de l’acceptable avant que Dre, Ren et Cube ne fassent monter la barre pour la demande culminante d’argent d’Eazy-E pour le sexe dans un vers final scandaleux.

Vient ensuite une autre bombe : « Express Yourself », érigée sur l’air de Charles Wright du même titre mais l’emmenant complètement ailleurs. Cela a lancé une rumeur selon laquelle Eazy-E (Eric Wright) était le neveu de Wright Sr, ce que le funkateer de la vieille école a catégoriquement nié. La vitrine du Dr Dre, la mélodie était aussi funky que possible, et Dre explique son mode de vie et ses pensées – y compris un déni de drogue contrairement à son classique The Chronic. “Compton’s N The House (Remix)” est un remix d’un morceau uniquement sur cassette avec une pause machine brute soutenant l’affirmation de Ren, Dre et Eazy-E de la suprématie de la ville natale. Yella et Dre ont monté “I Ain’t Tha 1” avec une boucle pleine d’esprit mais toujours hardcore de Brass Construction, alors que Cube gémit au sujet des femmes alors qu’elles viennent chercher son argent. Le langage est peut-être rude, mais le conte pourrait être du vaudeville – ou remonter à Salomé. Le discours s’assombrit encore sur “Dopeman (Remix)”, un avertissement pour éviter le crack qui parvient à insérer du sexe sinistre dans son scénario : Just Say No it’s not. “Quiet On the Set”, principalement une vitrine pour Ren, mérite l’attention; c’est du hip-hop pur, roulant sur l’intro de “Rock Creek Park” des Blackbyrds avec une sensation juteuse et percutante au mix vocal.

L’album a été un succès fulgurant, même si le groupe ne travaillait vraiment sur sa direction qu’au fur et à mesure qu’ils l’assemblaient; il n’y avait pas si longtemps qu’ils avaient construit des airs électro-dance. Néanmoins, ils ont déchaîné un album hardcore pleinement réalisé qui représente parfaitement son époque. Après ce record, le hip-hop avait deux épicentres à près de 2 500 milles l’un de l’autre. Straight Outta Compton reste fort, fier et inflexible.

