Pourquoi le présentateur de boxe David Diamante répète-t-il les noms de famille avant les combats? Le trait de Dreadlocked MC qui présente Anthony Joshua et d’autres remonte à loin

David Diamante est l’une des principales voix de la boxe et joue un rôle clé dans certains des plus grands combats chaque année.

Comme son homologue, Michael Buffer, Diamante est l’un des principaux annonceurs du sport et apporte certainement son propre style personnel au rôle.

boîte de match

Diamante est l’une des principales voix de la boxe et ses tons doux seront familiers à des millions de personnes au Royaume-Uni. Qui est David Diamante?

De Baltimore, Maryland, Diamante est un visage familier pour les fans de boxe du monde entier.

Il a été annonceur de ring, annonceur sportif, animateur de télévision et acteur pendant plus de quinze ans et a travaillé dans les disciplines de la boxe professionnelle, du MMA et du Muay Thai.

Actuellement, il est l’annonceur officiel de Matchroom Boxing et a été occupé pendant le verrouillage sur des combats tels que Dillian Whyte contre Alexander Povetkin.

Célèbre pour ses longues dreadlocks et sa taille imposante, l’annonceur de 49 ans est un ancien DJ de gentleman’s club et passionné de moto.

Il a sa propre ligne de cigares roulés à la main après avoir ouvert le Brooklyn Cigar Lounge de Diamante en 2009.

Il est apparu dans plusieurs films, dont le film Southpaw de Jake Gyllenhaal en 2015, ainsi que dans d’autres, notamment Counterpunch, Out of the Ring, Ringside et Hardy.

David Diamante au choc Dillian Whyte vs Alexander Povetkin Pourquoi répète-t-il les noms de famille?

Diamante est largement connu pour son slogan « Le combat commence maintenant », mais il est également connu pour d’autres traits clés.

Les fans se seront habitués à son style de répéter deux fois le nom de famille de chaque boxeur en les annonçant à la foule.

Par exemple, Diamante présentera Anthony Joshua avec un emphatique «ANTHONY JOSHUA!», Avant de faire une pause jusqu’à ce que le bruit se soit calmé, puis d’ajouter un autre «Joshua» plus silencieux.

Cette pratique a commencé à son époque dans des salles plus petites, où l’annonceur voulait s’assurer que toute la foule entendait le nom de chaque concurrent – même ceux à l’arrière.

Diamante a déclaré: «En grandissant, j’ai adoré quand les gars l’ont fait. Mes deux annonceurs préférés étaient Mark Bureau et Ed Derian et ils n’ont pas fait les énormes combats, mais ils étaient de grands annonceurs.

«Ils répétaient toujours les noms de famille et j’ai toujours aimé ça quand j’étais enfant.

«C’était l’une de ces choses – j’ai grandi en regardant les combats et en aimant les combats. Entendre ça avec la musique me semble juste.

« [Saying the names twice] a commencé il y a de nombreuses années. À l’époque, certains des systèmes de haut-parleurs n’étaient pas si bons et les gars appelaient le nom une fois, puis le faisaient [again to a different part of the arena], donc les gars peuvent l’entendre de l’autre côté ».