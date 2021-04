Pourquoi le président brésilien est un dangereux steward pour l’Amazonie ⋆ .

Taillée dans la forêt tropicale, la Trans-Amazonia Highway est une route de 2,500 miles qui relie sept États du nord du Brésil. Le projet audacieux a été lancé en 1972 lors de la dictature militaire du pays (1964-1985) avec deux objectifs: le développement et la sécurité de la région «inoccupée». Afin d’y attirer les entreprises et les grands agriculteurs, le gouvernement a offert de grandes parties de terres, des incitations à défiscaliser et un financement attractif. Cette décision a abouti à l’expulsion de milliers de petits agriculteurs et de tribus entières de peuples autochtones, solidifiant une longue histoire de déforestation dans la forêt amazonienne.

Le 22 avril, le président brésilien, Jair Bolsonaro, s’est exprimé lors du sommet américain sur le climat, affirmant l’engagement de sa nation «à éliminer la déforestation illégale d’ici 2030» et il «anticipe l’objectif du Brésil de zéro émission jusqu’en 2050». Il était l’un des 40 leaders mondiaux présents. Au cours de ses remarques, il a également déclaré que le Brésil était «à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique» et que son administration «se conformait aux mesures de lutte contre la déforestation et de préservation de l’Amazonie».

Tout le monde n’accepte pas le changement soudain d’avis du dirigeant d’extrême droite, et certains soupçonnent qu’il s’agit d’une distraction par rapport aux retombées politiques liées à ses faux pas liés à la pandémie et à ses accusations naissantes de démontage de l’infrastructure environnementale du Brésil.

Juliana de Paula Batista, avocate à l’Instituto Socioambiental – (ISA), une organisation travaillant sur les questions socio-environnementales et les droits des communautés autochtones au Brésil, est l’une des sceptiques. «Cela n’a pas de sens pour Bolsonaro de promettre [Biden] quelque chose qui dépasse son gouvernement quand, en tant que président, il a la capacité de prendre des mesures directes et concrètes pour arrêter la déforestation, mais au contraire, il l’encourage », pour le développement économique, m’a-t-elle dit lors d’une conversation téléphonique.

En fait, depuis son entrée en fonction en 2019, Bolsonaro, aidé par son administration, a démantelé les agences de protection de l’environnement, affaibli les systèmes d’application, accordé l’amnistie aux contrevenants, ignoré l’exploitation forestière illégale, soutenu les projets de loi sur la déforestation, s’est rapproché des dirigeants de l’exploitation minière, mis en danger la vie des autochtones et attaqué. organisations non-gouvernementales. Ses actions sont si flagrantes que certains le considèrent comme un «écocide».

Maintenant que ces activités, ainsi que les pressions politiques croissantes à l’intérieur et à l’étranger, pourraient coûter à Bolsonaro la présidence l’année prochaine, il semble avoir atténué ses efforts, du moins sur le papier.

En 2008, l’Allemagne et la Norvège ont créé l’Amazon Fund, un mécanisme d’investissement dont le but était de prévenir, surveiller et combattre la déforestation dans la forêt tropicale brésilienne. Le fonds a également encouragé «la gestion durable des forêts et les activités économiques grâce à l’utilisation de la végétation indigène» par les petits agriculteurs familiaux et les tribus autochtones de la région. Mais la réserve de près de 540 millions de dollars (3 milliards de reais) est paralysée depuis 2019. C’est parce que le ministre brésilien de l’Environnement, Ricardo Salles, a changé les directives de son fonctionnement et dissous les comités techniques et consultatifs, ce qui a provoqué une impasse diplomatique. Depuis lors, la région a connu le plus haut niveau de déforestation en 12 ans, selon l’Institut national de recherche spatiale (INPE), soit une hausse de 9,5%, passant de 2,5 millions d’acres en 2019 à 2,7 millions d’acres en 2020. la déforestation et les incendies, la Norvège et l’Allemagne ont cessé de contribuer au fonds.

En mars 2021, lors de la réunion annuelle de la Banque interaméricaine de développement (BID), la BID a annoncé un fonds de 1 milliard de dollars pour développer des projets durables en Amazonie, stimuler la «bioéconomie» et lutter contre la déforestation dans la région. La BID finance des projets de développement économique et social en Amérique latine et dans les Caraïbes. Bolsonaro, qui était présent au rassemblement, a réitéré sa promesse déclarée de développer l’Amazonie. «C’est pourquoi nous travaillons à créer des emplois, des produits et des services qui utilisent les ressources forestières de manière durable», a-t-il affirmé. Le gouvernement brésilien n’a pas donné de détails sur ce à quoi ressembleraient de tels «projets durables» et «bioéconomie» dans le cadre de ce nouveau capital proposé. Compte tenu du travail de cette administration pour ouvrir la région à un développement plus commercial, y compris l’exploitation minière et l’agriculture à grande échelle, ce plan doit être pris avec un grain de sel.

Dans l’intervalle, Salles a fait pression pour obtenir une aide étrangère pour ce fonds afin de «freiner la déforestation amazonienne de 30 à 40%», a-t-il déclaré. Les critiques ont cependant souligné que le Fonds Amazon, qui a été créé aux mêmes fins, est toujours gelé. Sveinung Rotevatn, le ministre norvégien de l’environnement, a déclaré dans une interview qu’une réduction de la déforestation dépendait de «la volonté politique et non du financement». La Norvège attend toujours une baisse de la déforestation pour réactiver le Fonds Amazonien.

Le sommet sur le climat marque le retour des États-Unis au monde sur les pourparlers sur le climat avant la réunion de la COP-26 des Nations Unies à Glasgow plus tard cette année. À l’ouverture du sommet, Biden a fait progresser son programme en faveur de l’environnement en s’engageant à «réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030». Plusieurs dirigeants mondiaux ont accueilli le retour des États-Unis à la table des négociations après une interruption de quatre ans. La participation de Bolsonaro, selon ses détracteurs, n’est qu’un simple «écran de fumée» pour occulter ses problèmes politiques chez lui.

La semaine dernière, la Cour suprême du Brésil (STF) a autorisé le Sénat à ouvrir une enquête sur Bolsonaro et la réponse de son administration à la pandémie, qui a fait plus de 380000 morts et infecté plus de 14 millions de personnes. En fait, au cours de la pandémie, tout comme le président Donald Trump l’a fait aux États-Unis, le président brésilien a minimisé la gravité du virus COVID-19, sapé la science et les directives axées sur la santé pour les fermetures nationales et ignoré l’utilisation de masques et mesures de distanciation pour contenir la propagation du virus. Il a également encouragé l’utilisation de médicaments non éprouvés – ou comme les Brésiliens l’appellent «Kit Covid» – pour traiter et prévenir la maladie et n’a pas réussi à organiser les ressources vaccinales indispensables. Il vient de confirmer son quatrième ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, un cardiologue qui a déclaré qu’il suivrait les ordres de Bolsonaro, ce qui n’est guère rassurant. Les trois ministres précédents ont été limogés pour avoir partagé des informations scientifiques avec la population, pour s’opposer au président ou pour n’avoir aucune expérience médicale – le troisième ministre est un général de division de l’armée brésilienne.

Beaucoup ont également vu l’apparence de Bolsonaro comme malhonnête. Le sycophant de Trump n’a reconnu la victoire présidentielle de Biden que près d’un mois après la certification des élections américaines. L’année dernière, il a rejeté l’offre de 20 milliards de dollars de Biden pour protéger l’Amazonie, tweetant qu’il «n’accepte pas les pots-de-vin ou les menaces lâches envers notre intégrité territoriale et économique».

Dans une tentative de gagner les faveurs de l’administration Biden et à quelques jours du rassemblement climatique, Bolsonaro a envoyé au dirigeant américain une lettre promettant de mettre fin à la déforestation si le Brésil était «équitablement compensé pour les services environnementaux. [our] les citoyens prennent soin de la planète », a-t-il répété lors du sommet. En réaction à la lettre de Bolsonaro, les sénateurs américains, les groupes environnementaux, les peuples autochtones et les coalitions de partis civils et politiques ont dénoncé sa tentative de greenwashing.

Le 16 avril, 15 démocrates du Sénat américain ont rédigé un document l’exhortant à imposer des contraintes sur l’aide au Brésil. Interrogeant la crédibilité de Bolsonaro, ils ont écrit: «[any] L’aide américaine au Brésil doit être conditionnée dans deux domaines critiques: la réduction de la déforestation et la fin de l’impunité pour les crimes environnementaux et les actes d’intimidation et de violence contre les défenseurs des forêts. »

L’Observatoire du climat, une coalition de 198 groupes environnementaux brésiliens a appelé Bolsonaro le «pire ennemi» de l’Amazonie, tweetant: «Payeriez-vous Donald Trump pour protéger l’Amazonie?» Et l’Articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB) a partagé une vidéo du chef Raoni Metuktire de la tribu Kayapó d’Amazonie qui a averti Biden que Bolsonaro «veut permettre à notre forêt d’être détruite en encourageant l’invasion de nos terres».

Une autre coalition de 33 entités de la société civile et de dirigeants de partis de gauche qui forment le Forum national permanent de défense de l’Amazonie a également demandé à Biden et Bolsonaro de faire preuve de transparence dans les négociations sur l’Amazonie. Dans la déclaration, signée par des dizaines de ses membres, les signataires ont déclaré: «Nous sommes favorables à la coopération internationale, mais nous ne sommes pas d’accord avec les accords conclus à huis clos avec le gouvernement brésilien et sans la participation du Forum, du Congrès national et des peuples autochtones. d’Amazonie (État). »

Craignant un accord à huis clos sans garanties pour l’environnement, l’APIB a publié la semaine dernière une vidéo disant à Biden: «ne laissez pas cet homme négocier l’avenir de l’Amazonie». Il a également plaidé: «si vous voulez aider l’Amazonie, parlez aux gens qui vivent et maintenez la forêt en vie». C’était un message direct faisant référence à trois réunions bilatérales entre des agents des deux pays pour discuter des questions environnementales et du fonds d’un milliard de dollars soutenu par la JID. Ces rassemblements virtuels, qui ont eu lieu au cours des deux derniers mois, ont exclu les peuples autochtones.

Lorsqu’elle a été appelée au sujet de l’exclusion, l’administration Biden a tenté de contrôler les dommages. Le lendemain de la diffusion de la vidéo, l’ambassadeur des États-Unis au Brésil, Todd Chapman, a reçu une délégation de peuples autochtones de l’APIB et de Funai, l’agence brésilienne des affaires autochtones, alliée à Bolsonaro. Les groupes ont rencontré Jonathan Pershing – Conseiller en matière de climat et de politique pour le Bureau de l’Envoyé présidentiel spécial pour le changement climatique, sous la supervision de John Kerry. Biden avait demandé à l’ambassadeur de faciliter la conversation après que l’APIB eut exprimé le souhait d’avoir un canal de communication direct avec les États-Unis pour discuter de sujets liés à l’Amazonie brésilienne. Au départ, seul APIB était censé être présent. Cependant, après que la délégation américaine ait mentionné le rassemblement à Funai, l’agence a désigné plusieurs peuples autochtones – qui sont tous liés à l’agro-industrie et aux opérations minières responsables de la déforestation en Amazonie, pour apporter des «contre-propositions» à la table. En d’autres termes, les préoccupations autochtones ont une fois de plus été étouffées.

Pour ceux qui sont préoccupés par la forêt tropicale du Brésil, ses habitants indigènes ou même des problèmes plus larges comme le changement climatique et l’environnement, il devrait être clair que Bolsonaro et ses copains ont été extrêmement dangereux pour l’Amazonie. Il est impératif que les dirigeants mondiaux comprennent la profondeur, le coût et l’étendue de «l’écocide» de Bolsonaro au cours de ces deux dernières années et ne tombent pas dans ses mensonges.

Anna Buss est une écrivaine américano-brésilienne indépendante et productrice adjointe de l’émission hebdomadaire d’information et de radio et de télévision politique «Rising Up with Sonali», diffusée sur le réseau radio Pacifica et Free Speech TV. Elle était une collègue journaliste 2018-2019 avec le projet de reportage de la New Economy Coalition, qui se concentrait sur des histoires sur le changement climatique dans une perspective de solutions.