Pourquoi le prince Harry est irrité par toute l’attention que lui et Meghan Markle reçoivent

Le prince Harry et Meghan Markle ont révélé à Oprah que la famille royale, également connue sous le nom de «l’entreprise», ne les a pas vraiment aidés lorsqu’ils étaient aux prises avec ces problèmes. Ils cherchent apparemment à rectifier cela maintenant qu’ils vivent aux États-Unis. Le prince Harry est censé être en thérapie depuis quatre ans maintenant, sous les encouragements de Markle, mais dans la nouvelle série de documentaires Apple TV +, le prince Harry est montré en train d’essayer la désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires (EMDR) pour sa colère et son anxiété. L’EMDR est une technique qui tente d’atténuer la souffrance et le stress en revivant et, finalement, en recâblant des souvenirs traumatiques.