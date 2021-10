Pourquoi le prince William appelle à la course à l’espace milliardaire

En ce qui concerne la course au tourisme spatial des milliardaires, Prince William est royalement impressionné.

Le duc de Cambridge a évoqué la question dans une interview accordée à BBC Newsbeat le jeudi 14 octobre, trois jours avant que la Fondation royale ne remette ses premiers prix Earthshot à cinq lauréats pour leurs efforts en faveur de l’environnement.

« Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a déclaré William. « C’est vraiment crucial. Nous devons nous concentrer sur celui-ci plutôt que d’abandonner et de partir dans l’espace pour essayer de penser à des solutions pour l’avenir. »

William a fait ses commentaires un jour après l’acteur de Star Trek William Shatner, 90 ans, est devenue la personne la plus âgée dans l’espace à bord d’une fusée pilotée par un milliardaire Jeff Bezos » Blue Origin, qui a marqué le deuxième vol de tourisme spatial du groupe après le propre voyage du fondateur et PDG d’Amazon en juillet. Quelques jours auparavant, son rival Richard Branson est devenu le premier astronaute milliardaire. Lui, Bezos et le fondateur de SpaceX Elon Musk sont en concurrence pour développer le tourisme spatial commercial.